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Barrio residencial EDIFICIO ESPAÑA

Dos Hermanas, Španjolska
de
$1,76M
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ID: 39265
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1721207520
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Fuengirola

Sobre el complejo

Edificio España acoge 33 apartamentos y áticos de lujo con el equipamiento más moderno y las mejores calidades del mercado. El proyecto es una moderna construcción diseñada por el prestigioso Estudio A-cero, a tan solo 350 metros del mar.

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Dos Hermanas, Španjolska
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