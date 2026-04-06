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Tiendas en venta en Madrid, Španjolska

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11 propiedades total found
Tienda 589 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 589 m²
Madrid, Španjolska
Área 589 m²
Venta de locales comerciales en los suburbios de Madrid. La propiedad tiene una ubicación ún…
$1,77M
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Tienda 290 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 290 m²
Madrid, Španjolska
Área 290 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$1,41M
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Tienda 900 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 900 m²
Madrid, Španjolska
Área 900 m²
En venta local comercial con inquilino en una prestigiosa zona de Madrid.Environment:- Desar…
$3,67M
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Tienda 126 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 126 m²
Madrid, Španjolska
Área 126 m²
En venta local comercial con inquilino en el prestigioso distrito central de Madrid.Environm…
$2,77M
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Tienda 975 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 975 m²
Madrid, Španjolska
Área 975 m²
Sala de esquina con inquilino en venta en una de las zonas más densamente pobladas de Madrid…
$4,27M
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Tienda 533 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 533 m²
Madrid, Španjolska
Área 533 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro histórico de Madrid.La instalación tiene una …
$2,89M
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Tienda 137 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 137 m²
Madrid, Španjolska
Área 137 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro de Madrid.La propiedad tiene una ubicación es…
$6,44M
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Tienda 502 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 502 m²
Madrid, Španjolska
Área 502 m²
Venta de locales comerciales con un arrendatario internacional fiable en una zona residencia…
$1,04M
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Tienda 104 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 104 m²
Madrid, Španjolska
Área 104 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: área de…
$2,42M
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Tienda 630 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 630 m²
Madrid, Španjolska
Área 630 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$3,87M
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Tienda 1 190 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 1 190 m²
Madrid, Španjolska
Área 1 190 m²
En venta local comercial con inquilino en una prestigiosa zona de Madrid.Environment:- Desar…
$4,19M
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