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Restaurantes en venta en Madrid, Španjolska

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9 propiedades total found
Restaurante, cafetería 132 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 132 m²
Madrid, Španjolska
Área 132 m²
En venta local comercial con un inquilino en el corazón de Madrid. La instalación tiene una …
$2,94M
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Restaurante, cafetería 102 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 102 m²
Madrid, Španjolska
Área 102 m²
Apartamento con inquilino en venta en el centro histórico de Madrid. La instalación tiene un…
$929,333
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Restaurante, cafetería 581 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 581 m²
Madrid, Španjolska
Área 581 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en Madrid.Environment:zona residencia…
$6,18M
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Restaurante, cafetería 212 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 212 m²
Madrid, Španjolska
Área 212 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro de Madrid.La propiedad tiene una ubicación es…
$969,738
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Restaurante, cafetería 295 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 295 m²
Madrid, Španjolska
Área 295 m²
Espacio de dos plantas en venta en una zona respetable de Madrid.Environment: Nuevos Ministe…
$4,27M
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Restaurante, cafetería 339 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 339 m²
Madrid, Španjolska
Área 339 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en el centro de Madrid.La instalación…
$3,69M
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Restaurante, cafetería 1 049 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 1 049 m²
Madrid, Španjolska
Área 1 049 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: Lugar C…
$3,55M
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Restaurante, cafetería 65 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 65 m²
Madrid, Španjolska
Área 65 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: área de…
$948,958
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Restaurante, cafetería 92 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 92 m²
Madrid, Španjolska
Área 92 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial y turística d…
$2,04M
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