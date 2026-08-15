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Apartamentos con piscina en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucía
179
Altea
51
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64 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1
Apartamento de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en primera línea …
$1,39M
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 1/3
Increíble dúplex en la última planta con una amplia terraza en la azotea, piscina y gimnasio…
$484,950
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento amueblado de 21 m2 en el aparthotel Hilford La Torre de cuatro estrellas.…
$209,628
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Venta: Inversión habitación de hotel con una superficie de 21 m2 en Hilford La Torre, situad…
$209,628
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Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 1
Elegante apartamento en la planta media con jardín privado, solárium en la azotea y piscina …
$367,169
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 102 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$445,281
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 2
Prestigioso apartamento con terraza, gimnasio, club social ubicado en un residencial cerrado…
$363,551
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/3
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscinas, parque infantil, pádel y alta segurid…
$371,276
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 4
Apartamento grande de alto lujo con una impresionante vista al mar, piscina infinita y gimna…
$540,440
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Un apartamento estudio de inversión con una superficie de 21 m2 se encuentra en Hilford La T…
$209,628
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Apartamento moderno en planta baja con una amplia terraza, piscina y parque infantil, situad…
$450,228
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta intermedia con dos terrazas, piscina comunitaria y gimnasio,…
$443,284
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Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Piso 14/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,78M
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
Aquí está la traducción al inglés de la descripción de la propiedad:Venta: Apartamento turís…
$169,087
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en primera línea de playa con impresionantes vistas al mar, a tan solo 5…
$495,849
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Venta: Apartamento turístico No. 1 con dos dormitorios separados en el nuevo aparthotel Rivi…
$194,972
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento turístico No. 8 con dormitorio independiente en el nuevo aparthotel Rivie…
$168,472
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Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 127 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$503,660
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Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 114 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$447,570
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Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento moderno en la planta baja con jardín privado, piscina comunitaria y zon…
$329,305
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Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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Apartamento 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 1
Apartamento moderno y elegante en la planta media con terraza privada, piscina comunitaria d…
$401,476
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/2
Amplio apartamento moderno en planta media con piscinas, gimnasio, spa y vistas espectacular…
$380,266
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$324,667
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 8
Atractivo apartamento grande en la planta baja con terraza privada, piscina comunitaria y gi…
$535,383
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Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
Exclusivo ático dúplex de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en pri…
$1,64M
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
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Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento turístico No. 7 con dormitorio independiente en el nuevo aparthotel Rivie…
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Tipos de propiedades en La Marina Baja

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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