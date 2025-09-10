Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
396
Villajoyosa
324
Altea
78
La Nucía
35
54 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Nueva Torre en Benidorm, lujosos apartamentos de 2 dormitorios justo al lado del Hospital de…
$457,927
$457,927
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Apartamentos en 1a línea de playa en El Albir, Costa Blanca La primera fase cuenta con 82 ap…
$1,07M
$1,07M
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 2/21
Presentando los nuevos apartamentos de lujo en Benidorm. Introduciendo el complejo residenci…
$1,28M
$1,28M
Tut TravelTut Travel
Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Complejo residencial en Finestrat Hills, Costa Blanca 16 propiedades exclusivas con piscina …
$446,977
$446,977
Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 2/4
Descubra la paz y la comodidad en el complejo residencial La Nucía Pines, situado en la pint…
$369,969
$369,969
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Pisos dúplex en primera línea de playa en Villajoyosa, Alicante. Magníficos apartamentos de …
$818,930
$818,930
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento, construido en 2018, ofrece 67 m² de espacio habitable moderno en l…
$347,999
$347,999
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos en 1a línea de playa en El Albir, Costa Blanca La primera fase cuenta con 82 ap…
$697,890
$697,890
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este nuevo apartamento de lujo está situado en la localidad costera de Finestrat, a 3,5 km d…
$395,136
$395,136
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos primera línea de mar en Villajoyosa, Costa Blanca Un entorno natural único para…
$494,520
$494,520
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Suelo de madera en toda la casa. Sistema domótico básico (control de temperatura, humedad y …
$1,80M
$1,80M
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Estupendo apartamento en Albir Este luminoso y espacioso apartamento en Albir cuenta con…
$394,554
$394,554
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Nueva promoción en Finestrat, una oportunidad excepcional para quien busca la calidad de vid…
$488,828
$488,828
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
PRECIOSO PISO EN LA URBANIZACIÓN SUNSET WAVES, PLAYA PONIENTE, BENIDORM. Dispone de 2 dormit…
$663,409
$663,409
Apartamento 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 14
Luminoso y acogedor apartamento con vistas al mar y comodidad completa. Presentamos a su ate…
$349,439
$349,439
Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Complejo residencial en Finestrat Hills, Costa Blanca 16 propiedades exclusivas con piscina …
$381,550
$381,550
Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 1/4
Complejo residencial La Nucía Pines: la combinación perfecta de confort y naturaleza. Descub…
$357,256
$357,256
Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este acogedor apartamento en Golf Bahía, Finestrat, combina comodidad, luz y un ambiente de …
$279,283
$279,283
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Apartamentos primera línea de mar en Villajoyosa, Costa Blanca Un entorno natural único para…
$457,990
$457,990
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Edificio contará con una sauna, spa, lobby, gimnasio, zona de yoga y pilates, espacios de c…
$1,16M
$1,16M
Ático Ático 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Esta elegante residencia en Altea ofrece el retiro perfecto para aquellos que buscan comodid…
$1,13M
$1,13M
Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Apartamento con jardín en urbanización privilegiada y de lujo en Altea, Villa Gadea.&nb…
$497,437
$497,437
Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos primera línea de mar en Villajoyosa, Costa Blanca Un entorno natural único para…
$305,327
$305,327
Apartamento 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 2
Descubra este acogedor apartamento con una superficie de 112 m2, creado para su máximo confo…
$441,458
$441,458
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Apartamentos en Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca Este residencial cuenta con viviendas de…
$217,000
$217,000
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 8
Presentamos en venta un magnífico apartamento situado en la octava planta en una de las zona…
$506,687
$506,687
Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Bungalós en venta en Finestrat, Costa Blanca Un nuevo complejo residencial de lujo, dentro d…
$381,550
$381,550
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Exclusivo residencial en Villajoyosa, Costa Blanca, Alicante En uno de los enclaves de mayor…
$539,774
$539,774
Ático Ático 1 habitación en Altea, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Altea, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Estos apartamentos recién desarrollados se encuentran en una tranquila zona residencial de A…
$562,934
$562,934
Apartamento 1 habitacion en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Edificio contará con una sauna, spa, lobby, gimnasio, zona de yoga y pilates, espacios de c…
$628,493
$628,493

