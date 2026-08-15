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Apartamentos en la montaña en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucía
179
Altea
51
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38 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$586,681
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 2
Prestigioso apartamento con terraza, gimnasio, club social ubicado en un residencial cerrado…
$363,551
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 70 m²
Este espectacular complejo residencial de nueva construcción se situa en El Albir, una de la…
$627,816
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta intermedia con dos terrazas, piscina comunitaria y gimnasio,…
$443,284
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Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Piso 14/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,78M
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
Aquí está la traducción al inglés de la descripción de la propiedad:Venta: Apartamento turís…
$169,087
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en primera línea de playa con impresionantes vistas al mar, a tan solo 5…
$495,849
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Venta: Apartamento turístico No. 1 con dos dormitorios separados en el nuevo aparthotel Rivi…
$194,972
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento turístico No. 8 con dormitorio independiente en el nuevo aparthotel Rivie…
$168,472
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Nuevo proyecto en Sierra Cortina, la zona residencial más exclusiva de la Costa Blanca. Apar…
$511,554
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
La segunda fase de este exclusivo residencial, situado en Finestrat-Benidorm, ofrece viviend…
$525,971
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Apartamento 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 1
Apartamento moderno y elegante en la planta media con terraza privada, piscina comunitaria d…
$401,476
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Ático Ático 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Exclusivo ático de lujo en venta en Delfin Natura, una de las urbanizaciones más prestigiosa…
$1,38M
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/2
Amplio apartamento moderno en planta media con piscinas, gimnasio, spa y vistas espectacular…
$380,266
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2
Apartment for sale with a terrace and sea views in a gated complex, Benidorm!Prestigious gat…
$261,784
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$324,667
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Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
Exclusivo ático dúplex de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en pri…
$1,64M
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento turístico No. 7 con dormitorio independiente en el nuevo aparthotel Rivie…
$168,472
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento turístico No. 13 con dormitorio independiente en el aparthotel Riviera 1 …
$177,399
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Moderno apartamento en planta baja con piscinas, gimnasio, spa y fantásticas vistas junto al…
$350,377
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
La segunda fase de este exclusivo residencial, situado en Finestrat-Benidorm, ofrece viviend…
$502,718
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
En el corazón de Sierra Cortina, nace este nuevo residencial que combina vistas panorámicas …
$552,246
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Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/2
Venta: Apartamento Turístico Estudio No. 6 con una superficie de 32.62 m2 en el nuevo aparth…
$150,641
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Única oportunidad de adquirir una propiedad en un proyecto de obra nueva en Finestrat a prec…
$385,991
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Apartamento 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Casas de Lujo de 2 y 3 Dormitorios en Venta en Finestrat con Vistas Panorámicas Situado en F…
$509,058
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Tipos de propiedades en La Marina Baja

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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