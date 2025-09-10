Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
396
Villajoyosa
324
Altea
78
La Nucía
35
163 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Este es un bonito apartamento de dos dormitorios en una comunidad cerrada en Sierra Cortina …
$343,942
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a solo unos minutos de la playa de Playa P…
$941,258
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Nueva Torre en Benidorm, lujosos apartamentos de 2 dormitorios justo al lado del Hospital de…
$457,927
AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Apartamentos en 1a línea de playa en El Albir, Costa Blanca La primera fase cuenta con 82 ap…
$1,07M
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a pocos minutos de la playa de Playa Ponie…
$974,945
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Amplio dúplex con jardín en Finestrat, Costa Blanca • 2 plantas, 2 entradas separadas. • 2 d…
$452,538
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos en venta en Finestrat, Costa Blanca El residencial está compuesto por 9 bloques…
$299,875
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Apartamentos en primera línea en Benidorm, Costa Blanca Viviendas de 2 y 3 dormitorios con i…
$1,62M
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Pisos dúplex en primera línea de playa en Villajoyosa, Alicante. Magníficos apartamentos de …
$818,930
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento, construido en 2018, ofrece 67 m² de espacio habitable moderno en l…
$347,999
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Complejo se ubica en la Costa Blanca, en la Playa del Albir en l´Alfas del Pi (Alicante), un…
$733,242
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de obra nueva en playa de Poniente, Benidorm Residencial se encuentra en un…
$675,048
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Apartamentos de obra nueva en playa de Poniente, Benidorm Residencial se encuentra en un…
$1,58M
Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Ubicado en el paseo marítimo, con vistas panorámicas al mar, la playa y el puerto, este lumi…
$433,063
Agencia
MENINA GROUP
Idiomas hablados
English, Español, Français
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Áticos a 100m del mar, Villajoyosa, Costa Blanca 42 viviendas en la mejor localización, una …
$697,890
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamentos en primera línea en Benidorm, Costa Blanca Viviendas de 2 y 3 dormitorios con i…
$1,45M
Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Tenemos una gran noticia que compartir contigo, el último apartamento de la exclusiva urbani…
$2,44M
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos en 1a línea de playa en El Albir, Costa Blanca La primera fase cuenta con 82 ap…
$697,890
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Preciosos apartamentos de lujo en playa de Benidorm La playa de Benidorm tiene 220 casas en …
$681,533
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este nuevo apartamento de lujo está situado en la localidad costera de Finestrat, a 3,5 km d…
$395,136
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
$292,285
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos primera línea de mar en Villajoyosa, Costa Blanca Un entorno natural único para…
$494,520
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El Apartamento Coblanca 32 Benidorm está a 500 metros de la playa y a 650 metros del casino.…
$237,535
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamentos de obra nueva en playa de Poniente, Benidorm Residencial se encuentra en un…
$964,853
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Exclusivo proyecto, que destaca por su arquitectura innovadora y elegante, cuenta con 164 ap…
$437,617
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
El residencial se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Levante. Se trata de un r…
$503,290
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamentos de 2 dormitorios (from 267 000 Euro)  3 dormitorios(288 000 Euro) y adosados de…
$289,555
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Suelo de madera en toda la casa. Sistema domótico básico (control de temperatura, humedad y …
$1,80M
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Nuevos apartamentos junto al mar El parque Vila consta de 148 apartamentos, con habitaciones…
$180,325
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Fantástico piso en venta en el corazón del Albir. Orientación sur con sol todo el día.   El …
$448,092
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu

