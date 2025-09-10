Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
396
Villajoyosa
324
Altea
78
La Nucía
35
31 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso de 70 m2 con dos dormitorios con magnificas vistas al mar y montaña. Cocina abierta con…
$250,764
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
$215,994
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento, construido en 2018, ofrece 67 m² de espacio habitable moderno en l…
$347,999
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este nuevo apartamento de lujo está situado en la localidad costera de Finestrat, a 3,5 km d…
$395,136
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
$292,285
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
El residencial se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Levante. Se trata de un r…
$503,290
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamentos de 2 dormitorios (from 267 000 Euro)  3 dormitorios(288 000 Euro) y adosados de…
$289,555
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Fantástico piso en venta en el corazón del Albir. Orientación sur con sol todo el día.   El …
$448,092
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
APARTAMENTO EN RESIDENCIAL A 50M DE LA PLAYA Fantástico apartamento en planta baja dentro de…
$453,261
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Estupendo apartamento en Albir Este luminoso y espacioso apartamento en Albir cuenta con…
$394,554
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
$203,113
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Residencial de 21 viviendas exclusivas, consta de 8 plantas y dispone de jardín comunitario …
$329,341
Ático Ático 1 habitacion en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Residencial de 21 viviendas exclusivas, consta de 8 plantas y dispone de jardín comunitario …
$529,379
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
$183,298
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 168 m²
Situado en el corazón de Benidorm, Alicante, estos elegantes apartamentos ofrecen lo mejor d…
$1,37M
Apartamento 1 habitacion en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Residencial de 21 viviendas exclusivas, consta de 8 plantas y dispone de jardín comunitario …
$306,516
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Bonito apartamento orientado al sur en el centro de Albir en una urbanización muy conocida c…
$459,731
Apartamento 1 habitacion en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Estupendo apartamento en dos niveles. El apartamento tiene un dormitorio, un baño, cocina ce…
$495,811
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Nuevas viviendas de 2 y 3 dormitorios en la Playa del Torres, amplias terrazas y una urbaniz…
$442,273
Ático Ático 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 316 m²
Apartamentos de obra nueva con excelentes zonas comunes en Benidorm El mar y la naturale…
$931,101
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
$206,086
Apartamento 1 habitacion en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con excelentes áreas comunes desde €402.000. Sunset …
$678,856
Apartamento en Finestrat, Španjolska
Apartamento
Finestrat, Španjolska
Desde 375.000 € - Apartamentos y 1.150.000 € - Villas en Finestratal mar - 3.5 km Silencio a…
$436,712
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
$270,488
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Apartamento en la urbanización Los Altos en Sierra Cortina Resort , Finestrat Son 127 m2 dis…
$459,731
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Un piso con vistas impresionantes. La planta 33 eleva a sus propietarios por encima de cualq…
$277,124
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Situado en la vibrante ciudad costera de Benidorm, estos apartamentos en venta forman parte …
$463,491
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Bonita oportunidad de inversión en el centro de Albir. ¡Por unos 300000 euros tienes un apar…
$318,902
Apartamento 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Precioso apartamento en planta baja a poca distancia del centro y de la playa del Albir. Gra…
$347,999
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
80 viviendas abiertas a la luz del Mediterráneo  Urbanización privada de adosados, apart…
$757,683
