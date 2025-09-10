Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos cerca del club de golf en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
396
Villajoyosa
324
Altea
78
La Nucía
35
86 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Apartamentos Elite en Villajoyosa, al mar 170 m - QUA8624 3 dormitorios, 3 baños. Área de al…
$634,037
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a solo unos minutos de la playa de Playa P…
$941,258
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,445
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 262 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 262 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$957,835
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a pocos minutos de la playa de Playa Ponie…
$974,945
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$405,697
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 382 m²
Apartamentos cerca del mar en Benidorm, Costa Blanca, España - TM116935 3 dormitorios, 2 bañ…
$923,757
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 177 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$654,105
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$505,146
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Preciosos apartamentos de lujo en playa de Benidorm La playa de Benidorm tiene 220 casas en …
$681,533
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 112 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,391
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$396,977
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Apartamentos Elite cerca del mar en Benidorm, Costa Blanca, España - TM117022 2 dormitorios,…
$418,714
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$488,138
Apartamento 1 habitacion en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
VIVIENDAS CON VISTAS AL MAR EN PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM!Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormit…
$409,119
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a pocos minutos de la playa de Playa Ponie…
$486,482
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 111 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$359,052
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$455,595
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a pocos minutos de la playa de Playa Ponie…
$513,233
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 113 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$403,467
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 231 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$789,698
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 269 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 271 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$898,173
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a pocos minutos de la playa de Playa Ponie…
$564,755
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Nuevos apartamentos modernos cerca del mar en Benidorm - TM116901 3 dormitorios, 2 baños. Ár…
$710,512
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs se encuentra en Benidorm, a solo unos minutos de la playa de Playa P…
$683,650
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$367,730
Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos en Balcón de Finestrat, Costa Blanca Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 2 …
$320,593
