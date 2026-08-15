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Estudios en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Estudio 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
La naturaleza es un proyecto residencial de casas adosadas de 3 dormitorios ubicadas en Balc…
$502,245
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