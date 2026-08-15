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Apartamentos del mar en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucía
179
Altea
51
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62 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 38/45
Apartamentos elegantes junto a la playa en Benidorm Alicante Los apartamentos en venta en Be…
$1,28M
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Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1
Apartamento de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en primera línea …
$1,39M
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 1/3
Increíble dúplex en la última planta con una amplia terraza en la azotea, piscina y gimnasio…
$484,950
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 24/44
Lujosos apartamentos en primera línea de playa en Benidorm, Costa Blanca Benidorm, municipio…
$1,31M
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$586,681
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1
Apartamentos de lujo en un complejo en una ubicación ventajosa en Alfaz del Pi Alicante Los …
$675,565
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 4
Apartamento grande de alto lujo con una impresionante vista al mar, piscina infinita y gimna…
$540,440
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Apartamento moderno en planta baja con una amplia terraza, piscina y parque infantil, situad…
$450,228
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Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Piso 14/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,78M
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Apartamentos de Lujo en TM Tower de 1 a 4 Dormitorios en la Torre Más Alta de Europa Benidor…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en primera línea de playa con impresionantes vistas al mar, a tan solo 5…
$495,849
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Apartamentos de Lujo en TM Tower de 1 a 4 Dormitorios en la Torre Más Alta de Europa Benidor…
$694,328
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de 1 a 3 Habitaciones con Piscina en la Azotea en Villajoyosa Ubicados en la he…
$488,932
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Finestrat Situados en Finestr…
$511,379
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Apartamentos de 1 a 3 Habitaciones con Piscina en la Azotea en Villajoyosa Ubicados en la he…
$749,542
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Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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Apartamento 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 1
Apartamento moderno y elegante en la planta media con terraza privada, piscina comunitaria d…
$401,476
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Apartamentos de Lujo en TM Tower de 1 a 4 Dormitorios en la Torre Más Alta de Europa Benidor…
$799,564
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Exquisitas Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Finestrat Alicante En…
$685,950
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Finestrat Situados en Finestr…
$732,201
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Piso 30/30
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en un Complejo en Benidorm Ubicados en Benidorm, un mu…
$2,38M
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1/30
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en un Complejo en Benidorm Ubicados en Benidorm, un mu…
$1,02M
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Villajoyosa Villajoyosa, un encantador pu…
$587,427
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
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Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/5
Exquisitas Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Finestrat Alicante En…
$640,025
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 5
Apartamentos de lujo en un complejo en una ubicación ventajosa en Alfaz del Pi Alicante Los …
$990,052
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Tipos de propiedades en La Marina Baja

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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