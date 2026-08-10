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Propiedades residenciales en venta en Cataluña, Španjolska

;
Barcelona
156
Gerona
256
Lloret de Mar
85
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
47
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640 propiedades total found
Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Casa con Licencia Turística de estilo clásico, situada en una exclusiva zona residencial pri…
$1,43M
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Villa en Vallromanes, Španjolska
Villa
Vallromanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 540 m²
A sólo 20 km de Barcelona, en una exclusiva zona residencial del prestigioso Vallromanes Gol…
$1,51M
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Descripción del objeto: En el prestigioso complejo residencial Res. Las Filipinas, ofrecemos…
$323,110
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Exclusivo ático en Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Situado en la planta superior …
$1,03M
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Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Apartamento en un nuevo complejo residencial en construcción en el distrito elite de Sarria …
$1,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 67 m²
Luz, espacio y armonía con la naturalezaEste complejo residencial ofrece un espacio moderno …
$457,708
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 65 m²
Apartamento en Nou de la Rambla, 128, Barcelona. El luminoso apartamento de 3 dormitorios y …
$445,972
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Apartamento 6 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Apartamento reformado en venta en Pedralbes!Situado en la tercera planta con ascensor, en un…
$3,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Descripción del sitio: Ofrecemos un moderno apartamento junto al mar en el nuevo complejo re…
$350,511
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ofrecemos una encantadora casa con vistas al mar, situada en la urbanización de La Montgoda …
$739,023
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Área 255 m²
Si usted está dispuesto y capaz de invertir en longevidad y bienestar para usted y su famili…
$2,90M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento con vistas al mar y a la ciudad en uno de los mejores complejos de Diagonal Mar …
$1,53M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
Apartamento en el barrio del Eixample de Barcelona. Situado en un antiguo edificio de estilo…
$1,29M
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Villa 5 habitaciones en Peralada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Peralada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Descubre esta espectacular Chalet de nueva construcción situada en el exclusivo campo de gol…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento en la zona de Fenals de Lloret de Mar.Situado en una zona tranquila con vistas a…
$451,840
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Villa en Martorell, Španjolska
Villa
Martorell, Španjolska
Dormitorios 5
Área 460 m²
Casa en la ciudad de Martorel en la provincia de Barcelona. El área total es de 460 metros c…
$936,890
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Casa en venta en la urbanización de Blanes.Situado en una zona muy tranquila de Blanes, en u…
$564,884
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Cugat del Valles, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Cugat del Valles, Španjolska
Dormitorios 3
Área 121 m²
Apartamento-duplex en Sant Cugat de Bayes. El área total es de 121 metros cuadrados. El apar…
$668,958
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 6
Área 349 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una villa de esquina única construida en 1996, ubicad…
$1,37M
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$888,765
VAT
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: En el corazón del pintoresco San Javier se encuentra un proyecto res…
$398,464
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Apartamento 4 habitaciones en Torre Valentina, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torre Valentina, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Amplio apartamento con vistas al mar en Sant Antonio de Calonge, a pocos minutos de la playa…
$768,497
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 69 m²
São Boi de Llobregat, situado a solo 15 km del centro de Barcelona y a 6 km del aeropuerto d…
$489,700
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 147 m²
Descripción del sitio: Ofrecemos apartamentos exclusivos junto al mar en la zona residencial…
$300,275
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 180 m²
El apartamento está en excelente estado en el distrito de Elite Pedralbes de Barcelona. La ú…
$1,46M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 223 m²
Atico dúplex con vistas al mar y la ciudad en uno de los mejores complejos del distrito Diag…
$2,93M
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$473,238
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 82 m²
En el centro de Barcelona, a pocos pasos del Paseo de Gracia y rodeado por el encanto del ba…
$727,639
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