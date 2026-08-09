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Propiedades residenciales en venta en Lloret de Mar, Španjolska

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apartamentos
23
casas independientes
62
85 propiedades total found
Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
¡El comercio es posible!Casa en venta, con una superficie de 348 m2, construida en 2001, en …
$904,998
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Encantadora casa adosada reformada con piscina, lista para entrarSituado en una tranquila zo…
$445,450
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Descubra la Costa Brava desde su nueva casa en Lloret de Mar Descubra nuestro exclusivo proy…
$299,271
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento en la zona de Fenals de Lloret de Mar.Situado en una zona tranquila con vistas a…
$451,840
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Presentamos a su atención este acogedor ático de dos niveles en Fenals, una de las zonas res…
$325,615
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$366,026
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Apartamento 1 habitacion en Canyelles, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lloret de Mar es una zona tranquila, ideal para una…
$117,443
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Casa con licencia turística, completamente reformada en la urbanización de Rock Gross, Llore…
$975,587
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 7
La casa con impresionantes vistas del mar y las montañas, situada en una de las mejores zona…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Amplio y luminoso apartamento con vistas y una terraza cerca de la playa de Fenals!Ofrecemos…
$389,204
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Adosado en venta en Sa Boadella, Lloret de MarSituado en una de las zonas más buscadas de Ll…
$707,056
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Casa adosada en venta en Lloret de MarLa magnífica casa adosada de tres niveles, situada en …
$407,336
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$300,177
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Una oportunidad única en la Costa Brava.Una encantadora casa en venta en Cala Cañelles, Llor…
$990,863
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 5
Área 397 m²
Casa con vistas al mar, espacios versátiles y eficiencia energética en Lloret de MarRas situ…
$798,056
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Luminoso apartamento con terraza en la zona de Fenals, a pocos pasos de la playa en Lloret d…
$325,236
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Lujo y nueva casa de estilo clásico en la urbanización elite de La Mongoda en Lloret de Mar …
$2,66M
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Apartamento tras renovación en la zona Fenals de Lloret de Mar.Total área de 74 metros cuadr…
$278,833
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Oferta exclusiva: Luminoso, orientado al sur, apartamento totalmente abierto en Lloret de Ma…
$410,497
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Luminoso apartamento en Lloret de Mar - con vistas al mar.Superficie: 165 m2Ubicación: Llore…
$692,431
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 681 m²
Lujo y exclusiva propiedad Art Nouveau con fantásticas vistas al mar, situada en la prestigi…
$2,80M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Casa familiar en Lloret Residence con una gran parcela de terreno y piscina privada. Descub…
$487,914
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Esta elegante casa adosada, situada en la exclusiva zona de Santa Clotilda, una de las más b…
$678,322
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ofrecemos una encantadora casa con vistas al mar, situada en la urbanización de La Montgoda …
$739,023
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Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento con vistas abiertas, piscina y garaje en un complejo residencial - Llore de MarL…
$325,236
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Residencias exclusivas en Lloret de Mar, Fenals – vida moderna junto al marPresentamos este …
$977,666
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$640,983
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486,128
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