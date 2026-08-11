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Propiedades residenciales en venta en Cambrils, Španjolska

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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
$520,226
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa adosada en venta en VILAFORTUNY ¡Tu propio rincón de felicidad en VILAFORTUNY! E…
$505,431
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Villa en Cambrils, Španjolska
Villa
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Bienvenido a tu nueva casa en Cambrils, Tarragona. Esta acogedora casa de 310 metros cuadrad…
$755,242
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