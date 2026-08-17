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Propiedades residenciales en venta en Sant Feliu de Guixols, Španjolska

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apartamentos
4
casas independientes
8
12 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,21M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 220 m²
Villa con una gran parcela con vistas al mar en la ciudad de Sant Feliu de Guichols con herm…
Precio en demanda
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Hermosa casa en Sagaro 3 minutos a pie de la playa de San Pablo. Una zona tranquila rodeada …
$1,02M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,13M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Villa se encuentra en comarca de rica naturaleza, ideal para practicar varias actividades al…
$2,66M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Casa en la urbanización de Sant Amans ciudad de Sant Feulho de Guichols en la Costa Brava. E…
$1,39M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 187 m²
Villa en estilo clásico con vistas al mar en una de las mejores urbanizaciones de la ciudad …
Precio en demanda
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Villa de tres plantas en 2004 en la prestigiosa zona residencial de San Feliu de Guichols, a…
$1,55M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 651 m²
Villa en estilo Art Nouveau en la urbanización de la ciudad de Sant Feliu de Guichols con he…
$2,85M
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Apartamento en planta baja con una gran terraza en un complejo de élite en la primera línea …
$1,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,47M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Casas de lujo en S'AgaroVarias casas separadas en una tranquila urbanización con una ubicaci…
$1,74M
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