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Propiedades residenciales en venta en Calonge i Sant Antoni, Španjolska

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Sant Antoni
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6 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Torre Valentina, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torre Valentina, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Amplio apartamento con vistas al mar en Sant Antonio de Calonge, a pocos minutos de la playa…
$768,497
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Villa en Calonge, Španjolska
Villa
Calonge, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 865 m²
Propiedad de lujo con maravillosas vistas de las montañas. Hay todo lo que necesitas para un…
$2,21M
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Villa en Sant Antoni, Španjolska
Villa
Sant Antoni, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 644 m²
La casa se encuentra en la Costa Brava en la ciudad de Sant Antoni de Colonge. El área tota…
$4,07M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Sant Antoni, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Antoni, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/5
¡Acogedor apartamento en la tranquila y acogedora ciudad de Sant Antoni de Calonge, a solo 2…
$249,959
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Villa 7 habitaciones en Torre Valentina, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Torre Valentina, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
Nueva casa moderna de dos plantas con impresionantes vistas al mar.  Tranquilamente ubicado …
$1,53M
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Villa en Sant Antoni, Španjolska
Villa
Sant Antoni, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 532 m²
Casa con vistas panorámicas al mar en la urbanización de Torrevalentina ciudad de Kalonge en…
$4,07M
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