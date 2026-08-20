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Propiedades residenciales en venta en Blanes, Španjolska

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apartamentos
3
casas independientes
35
38 propiedades total found
Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Villa con vista al mar y licencia turística, a 400 m de Cala Bona - Cala Sant Francesque, Bl…
$990,863
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Elegante casa unifamiliar en la exclusiva zona de Cala San Francesque en Blanes, una de las …
$1,10M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Casa en venta en la urbanización de Blanes.Situado en una zona muy tranquila de Blanes, en u…
$564,884
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Área 654 m²
En el corazón de la prestigiosa urbanización de Cala Sant Francesque, a pocos pasos de la pl…
$1,70M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Amplia y luminosa casa de dos familias en MontferrandEn la planta baja: salón, baño, gran co…
$564,884
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 932 m²
Villa reformada con vistas al mar en una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava, a so…
$2,14M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa con licencia turística en la ciudad de Blanes.Esta casa de 120 m2, situada a solo 150 m…
$580,850
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Villa con vista al mar y una nueva piscina en Cala Sant France – BlanesPresentamos una propi…
$2,30M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 654 m²
Villa exclusiva con parcela adicional, licencia turística y vistas panorámicas al mar en Cal…
$1,69M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,26M
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Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Apartamento en la primera planta cerca de la playa en BlanesEste apartamento de planta baja …
$334,377
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Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Apartamento con terraza en complejo con piscina en BlanesApartamento en venta en un complejo…
$219,961
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,25M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Exclusiva casa con licencia turística en Cala San Francesque – Blanes.En una de las zonas re…
$1,63M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 455 m²
Villa en estilo clásico en la urbanización de Cala Sant Francesque ciudad de Blanes en la Co…
$1,45M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 680 m²
La villa, construida en un estilo moderno, se encuentra en la urbanización elite de Cala San…
$4,07M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 356 m²
Casa en la zona de Sant João de Blanes en la Costa Brava. El área total es de 362 metros cua…
$1,03M
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Casa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
PRECIOSA CASA A ESCASOS METROS DE LA PLAYA EN BLANES  Preciosa casa adosada totalmente re…
$516,305
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 658 m²
Casa en primera línea del mar en la urbanización de la ciudad de Blanes en la Costa Brava - …
$4,12M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 473 m²
Reducción de precios. El precio es de 1.800,000 euros. Casa con vistas al mar en la urbaniza…
$2,09M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Villa de diseño moderno en la ciudad de Blanes a poca distancia del mar. La casa tiene 5 dor…
$2,21M
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Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO EN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en …
$1,93M
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Villa 5 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 473 m²
Número de plantas 2
CASA CON FANTÁSTICAS VISTAS AL MAR EN SANTA CRISTINA, BLANES  Se trata de una gran casa d…
$802,483
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Casa elegante en la urbanización de Cala Sant Francesc en Blanes. La distancia al centro de …
$2,15M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 850 m²
Villa moderna en la urbanización elite de Cala Sant Francesc en la Costa Brava. La distancia…
$5,23M
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Villa 6 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
EXCELENTE CASA DE ALTO STANDING CON UNAS PRECIOSAS VISTAS AL MAR, EN LA CALA SANT FRANCESC, …
$1,71M
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Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS A LA MONTAÑA Y ESPECTACULARES ACABADOS EN BLANES  Se tra…
$1,20M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Santa Cristina ciudad de Blanes en la Costa Bra…
$1,16M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Casa moderna en la mejor urbanización de la Costa Brava es Cala Sant Francesque. La distanci…
$1,45M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Reducción de precios. El precio es de 175.000 euros. Casa con vistas al mar en la urbanizaci…
$1,13M
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