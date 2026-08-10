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Propiedades residenciales en venta en Tarragona, Španjolska

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Salou
7
Cambrils
3
17 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$691,637
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Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Área 200 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$685,997
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Apartamento 2 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
VITRIX – Donde el Mediterráneo se convierte en su hogarDescubra VITRIX, un exclusivo complej…
$520,226
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Área 110 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$552,962
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Villa en Tarragona, Španjolska
Villa
Tarragona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villa exclusiva en venta en Els Boscos, TarragonaMagnífica villa de tres plantas en venta, s…
$876,869
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Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$557,509
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Salou, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Complejo residencial de casas adosadas en construcción en la ciudad de Salou. La distancia a…
$575,146
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Apartamento 3 habitaciones en Far, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Far, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Apartamento-duplex en la ciudad de Salou en la Costa Dorada. El área total es de 170 metros …
$482,193
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Villa en el Perello, Španjolska
Villa
el Perello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
En 100 metros de la playa en el Perello, Terragona , en la Costa Dorada, zona muy tranquila …
$705,088
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Villa en Vandellos i lHospitalet de lInfant, Španjolska
Villa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 416 m²
Villa en primera línea del mar en la ciudad de Ospitalet de Infant en la Costa Dorada. Casa …
$1,86M
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Villa en Cambrils, Španjolska
Villa
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Bienvenido a tu nueva casa en Cambrils, Tarragona. Esta acogedora casa de 310 metros cuadrad…
$755,242
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Apartamento 1 habitación en Roda de Bera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Roda de Bera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Magnificient loft duplex for sale in Roda de Barà (Costa Dorada, Tarragona). It is furnished…
$134,338
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa adosada en venta en VILAFORTUNY ¡Tu propio rincón de felicidad en VILAFORTUNY! E…
$505,431
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Vinyols i els Arcs, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Vinyols i els Arcs, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
La arquitectura combina la sencillez del diseño contemporáneo con materiales auténticos y un…
$710,365
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Apartamento 3 habitaciones en Creixell, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Creixell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en la primera planta en la urbanización de La Barça en la ciudad de Roda de Bara…
$239,354
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Apartamento 2 habitaciones en Far, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Far, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en la ciudad de Salou en la Costa Dorada. El área total es de 90 metros cuadrado…
$366,002
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Apartamento 4 habitaciones en Deltebre, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Deltebre, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Se venden los apartamentos turísticos en el Deltebre funcionando desde 1995 en una zona resi…
$208,105
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