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Propiedades residenciales en venta en Gerona, Španjolska

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Lloret de Mar
85
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
47
Platja dAro
36
Blanes
38
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256 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 3
Chalet adosada de obra nueva en una zona residencial de Begur a pocos minutos del mar. Se…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de nueva promoción en el centro de recidencial S'Agaro Inicio de la venta …
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Русский, Español
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$923,367
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 476 m²
$2,94M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento con vistas abiertas, piscina y garaje en un complejo residencial - Llore de MarL…
$325,236
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$300,177
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Apartamento 1 habitacion en Canyelles, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lloret de Mar es una zona tranquila, ideal para una…
$117,443
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
$1,43M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Casa con licencia turística, completamente reformada en la urbanización de Rock Gross, Llore…
$975,587
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$594,440
VAT
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
¡El comercio es posible!Casa en venta, con una superficie de 348 m2, construida en 2001, en …
$904,998
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$571,349
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$507,866
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Exclusiva casa con licencia turística en Cala San Francesque – Blanes.En una de las zonas re…
$1,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Luminoso apartamento en Lloret de Mar - con vistas al mar.Superficie: 165 m2Ubicación: Llore…
$692,431
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,35M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Amplia y luminosa casa de dos familias en MontferrandEn la planta baja: salón, baño, gran co…
$564,884
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento en la zona de Fenals de Lloret de Mar.Situado en una zona tranquila con vistas a…
$451,840
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$669,459
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Lloret de Mar - Serra Brava en la Costa Brava. …
$1,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Presentamos a su atención este acogedor ático de dos niveles en Fenals, una de las zonas res…
$325,615
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa con licencia turística en la ciudad de Blanes.Esta casa de 120 m2, situada a solo 150 m…
$580,850
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$473,238
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Apartamento 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$348,441
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
$407,336
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$588,669
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Tipos de propiedades en Gerona

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

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