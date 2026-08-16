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Propiedades residenciales en venta en Palafrugell, Španjolska

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Llafranc, Španjolska
Villa
Llafranc, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 785 m²
Casa a pocos minutos del centro de la ciudad de Llafranc en la Costa Brava. Una enorme super…
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Villa en Palafrugell, Španjolska
Villa
Palafrugell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Casa en estilo clásico con vistas al mar en la ciudad de Tamariu, que pertenece al municipio…
$1,22M
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Villa en Palafrugell, Španjolska
Villa
Palafrugell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Impresionante casa en estilo rústico con un magnífico jardín cerca de la ciudad de Palafruje…
$1,45M
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