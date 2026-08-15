Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Gava
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Gava, Španjolska

;
apartamentos
4
casas independientes
3
7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Gava es un gran lugar para crear un moderno complejo residencial que combina todas las venta…
$423,311
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Gava es un gran lugar para crear un moderno complejo residencial que combina todas las venta…
$507,739
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Apartamento en excelente estado en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La distancia al…
$755,242
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Atico dúplex en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La distancia al centro de Barcelon…
$923,719
Dejar una solicitud
Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Casa con vistas panorámicas del mar y la ciudad en la ciudad de Gava. La distancia al centro…
$1,39M
Dejar una solicitud
Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 535 m²
Casa moderna en la segunda línea del mar en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La dis…
$2,96M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Casa moderna en la segunda línea del mar en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La dis…
$3,37M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir