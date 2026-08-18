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Propiedades residenciales en venta en Tossa de Mar, Španjolska

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apartamentos
3
casas independientes
17
20 propiedades total found
Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Casa con magníficas vistas al mar en la ciudad de Tossa de Mar. La casa se encuentra en una …
$1,83M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Casa con Licencia Turística de estilo clásico, situada en una exclusiva zona residencial pri…
$1,43M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 476 m²
100% privacidad! Hermosa villa en la urbanización de la ciudad de Tossa de Mar con una gran …
$2,94M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
MARAVILLOSA CASA EN UN ESPACIO ÚNICO DE TOSSA DE MAR, CON BONITAS VISTAS AL MAR Y LA BAHÍA  …
$953,262
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Impresionante edificio de dos plantas con vistas al mar en Santa Maria de Llorel. La casa se…
$493,812
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Villa 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 323 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON PISCINA Y LICENCIA TURISTICA EN SANTA MARIA DE LLORELL, TOSSA DE MAR  …
$630,435
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TekceTekce
Villa en Tossa de Mar, Španjolska
Villa
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Villa en la urbanización de la ciudad de Tossa de Mar con vistas panorámicas al mar en la Co…
$917,910
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Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
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Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
PRECIOSO PISO DE 3 DORMITORIOS Y PARKING EN EL CENTRO DE TOSSA DE MAR  Maravillosa oportu…
$319,923
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Villa en Tossa de Mar, Španjolska
Villa
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Hermosa casa con licencia turística, situada dentro de la muralla de la fortaleza en Tossa d…
$414,802
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Chalet 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN TOSSA DE MAR  Fantástica casa moderna, con pre…
$2,73M
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Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
PRECIOSO PISO CON UNA DE LAS MEJORES VISTAS FRONTALES AL MAR DE TODA LA COSTA BRAVA  Este…
$597,827
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 331 m²
Presentamos una villa única con vistas al mar en la urbanización de Cala Cañelles en Lloret …
$2,09M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 696 m²
Hermosa residencia con encanto mediterráneo en la tranquila urbanización de Cala Caneias en …
$848,195
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 379 m²
Casa con magníficas vistas al mar en la ciudad de Tossa de Mar. La casa se encuentra en una …
$3,49M
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Villa en Tossa de Mar, Španjolska
Villa
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Villa moderna con vistas panorámicas al mar en la urbanización cerrada de Tossa de Mar - San…
$2,96M
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Casa 6 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Casa / Chalet en Tossa de Mar, CENTRO, venta BONITA CASA CON DOS VIVIENDAS INDEPENDIENTES…
$505,435
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Apartamento 1 habitacion en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Precioso ático de estilo loft con licencia turística en el corazón de Tossa de Mar.Consta de…
$244,001
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 392 m²
En el territorio de Martossa no verás edificios de apartamentos - sólo hay villas repartidas…
$3,83M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Oportunidad Exclusiva para el Hueso de Bronce! Casa con licencia turística válida En la pre…
$894,672
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