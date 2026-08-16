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Propiedades residenciales en venta en Sant Antoni, Španjolska

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3 propiedades total found
Villa en Sant Antoni, Španjolska
Villa
Sant Antoni, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 532 m²
Casa con vistas panorámicas al mar en la urbanización de Torrevalentina ciudad de Kalonge en…
$4,07M
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Villa en Sant Antoni, Španjolska
Villa
Sant Antoni, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 644 m²
La casa se encuentra en la Costa Brava en la ciudad de Sant Antoni de Colonge. El área tota…
$4,07M
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Apartamento 4 habitaciones en Sant Antoni, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Antoni, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/5
¡Acogedor apartamento en la tranquila y acogedora ciudad de Sant Antoni de Calonge, a solo 2…
$249,959
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