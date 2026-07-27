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Pisos de obra nueva en Cádiz, Španjolska

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Campo de Gibraltar
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San Roque
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La Linea de la Concepcion
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Barrio residencial Villa Sirio Sotogrande
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Barrio residencial Villa Sirio Sotogrande
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Barrio residencial Villa Sirio Sotogrande
Barrio residencial Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Španjolska
de
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
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Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase V
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase V
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase V
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase V
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase V
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Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Španjolska
de
$624,570
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
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Barrio residencial Altara Alcaidesa
Barrio residencial Altara Alcaidesa
Barrio residencial Altara Alcaidesa
Barrio residencial Altara Alcaidesa
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Barrio residencial Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Španjolska
de
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
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Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase II
Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase II
Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase II
Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase II
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Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase II
La Linea de la Concepcion, Španjolska
de
$481,226
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Barrio residencial Villa Stern
Barrio residencial Villa Stern
Barrio residencial Villa Stern
Barrio residencial Villa Stern
Barrio residencial Villa Stern
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Barrio residencial Villa Stern
San Roque, Španjolska
de
$6,71M
This spectacular ultra-modern villa is located in the prestigious Altos de Valderrama, Sotogrande, in a privileged location next to the iconic Villa Manzana. A true masterpiece of contemporary architecture, it seamlessly blends luxury, avant-garde design and sustainability, offering an incom…
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TekceTekce
Barrio residencial Villa Vida - The Fifteen
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Barrio residencial Villa Vida - The Fifteen
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Barrio residencial Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Španjolska
de
$14,22M
El último enclave privado en el entorno más exclusivo de Sotogrande. Las residencias ofrecen a sus residentes impresionantes vistas de la costa y más allá. Cada residencia disfrutará de vistas únicas y amplias zonas al aire libre, con 5.000 m2 parcelas que se abren al mar Mediterráneo, ofr…
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Barrio residencial Villa ALHAMA de La Reserva
Barrio residencial Villa ALHAMA de La Reserva
Barrio residencial Villa ALHAMA de La Reserva
Barrio residencial Villa ALHAMA de La Reserva
Barrio residencial Villa ALHAMA de La Reserva
Barrio residencial Villa ALHAMA de La Reserva
San Roque, Španjolska
de
$3,41M
This villa is located in Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and a close connection to nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with unobstructed views of the Mediterranean Sea and the r…
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Barrio residencial Villa Retiro - The Collection
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Barrio residencial Villa Retiro - The Collection
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Barrio residencial Villa Retiro - The Collection
San Roque, Španjolska
de
$7,17M
Situated in one of the highest and most coveted enclaves in Sotogrande, this stunning new construction villa perfectly combines contemporary architecture, natural surroundings and an unbeatable location. With spectacular open views towards La Reserva, the Mediterranean Sea, the Rock of Gibra…
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Barrio residencial Villa Evania de la Reserva
Barrio residencial Villa Evania de la Reserva
Barrio residencial Villa Evania de la Reserva
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Barrio residencial Villa Evania de la Reserva
San Roque, Španjolska
de
$4,43M
This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea …
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Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
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Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Santa Margarita, Španjolska
de
$352,671
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Barrio residencial Villa Halo
Barrio residencial Villa Halo
Barrio residencial Villa Halo
Barrio residencial Villa Halo
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Barrio residencial Villa Halo
San Roque, Španjolska
de
$11,15M
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
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Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase I
Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase I
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Barrio residencial Atria La Alcaidesa Fase I
La Linea de la Concepcion, Španjolska
de
$511,942
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Barrio residencial Alcaidesa Homes Fase 2
Barrio residencial Alcaidesa Homes Fase 2
Barrio residencial Alcaidesa Homes Fase 2
Barrio residencial Alcaidesa Homes Fase 2
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Barrio residencial Alcaidesa Homes Fase 2
San Roque, Španjolska
de
$483,501
This development presents new apartments located in a gated community based on a housing concept that pursues a privileged lifestyle. For maximum tranquility and comfort, the development has surveillance systems and subway vehicle circulation to the parking lot, as well as other unique serv…
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Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase III
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase III
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase III
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase III
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Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase III
San Roque, Španjolska
de
$1,01M
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
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Barrio residencial Azahar Nature
Barrio residencial Azahar Nature
Barrio residencial Azahar Nature
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Barrio residencial Azahar Nature
San Roque, Španjolska
de
$4,10M
Surrounded by lush golf courses and just steps from the Mediterranean, this villa blends the serenity of nature with the exclusivity of the Costa del Sol. Inspired by Andalusian charm and located only minutes from Marbella, it offers a unique retreat where life truly finds its meaning. Set …
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Barrio residencial Village Verde Residencial Phase II
Barrio residencial Village Verde Residencial Phase II
Barrio residencial Village Verde Residencial Phase II
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Barrio residencial Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Španjolska
de
$967,002
Welcome to our exclusive community of luxury apartments and Sky Villas in the heart of Sotogrande. Set among beautiful parkland, just sits within La Reserva, and a stone’s through from the club’s state-of the art facilities. 124 apartments nestled within six hectares of parkland offer resi…
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Barrio residencial Las Villas - Sotogrande
Barrio residencial Las Villas - Sotogrande
Barrio residencial Las Villas - Sotogrande
Barrio residencial Las Villas - Sotogrande
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Barrio residencial Las Villas - Sotogrande
Guadiaro, Španjolska
de
$1,18M
Discover a privileged enclave where architecture merges with the landscape. A place where you can breathe the essence of Sotogrande: own style, tranquility, privacy, golf, sea. An elegant residential complex of villas designed by the architectural firm Torras y Sierra, with traditional styl…
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Barrio residencial Villa Zoe
Barrio residencial Villa Zoe
Barrio residencial Villa Zoe
Barrio residencial Villa Zoe
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Barrio residencial Villa Zoe
San Roque, Španjolska
de
$4,55M
Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a re…
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Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
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Barrio residencial Villa Noon
San Roque, Španjolska
de
$14,79M
Designed by Fran Silvestre Arquitectos, this residence represents the pinnacle of sustainable luxury and zero consumption living. With precise and elegant architecture, it integrates advanced renewable energy systems, fusing a sophisticated lifestyle with environmental responsibility. This …
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Barrio residencial Adel San Roque
Barrio residencial Adel San Roque
Barrio residencial Adel San Roque
Barrio residencial Adel San Roque
Barrio residencial Adel San Roque
Barrio residencial Adel San Roque
Barrio residencial Adel San Roque
San Roque, Španjolska
de
$626,845
New project sitting frontline to the San Roque Club Old Course, on the border of the Costa del Sol, in Cadiz. This stunning new project consists of 32 luxurious four-bedroom townhouses, generously sized designed with meticulous attention to detail. Each of the homes offers a North-South …
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Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
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Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Španjolska
de
$1,06M
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Barrio residencial Villa Tierra
Barrio residencial Villa Tierra
Barrio residencial Villa Tierra
Barrio residencial Villa Tierra
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Barrio residencial Villa Tierra
San Roque, Španjolska
de
$5,86M
This is a unique opportunity to acquire an exceptional plot with a building license and an approved villa project. The project has been meticulously designed to integrate perfectly into the natural surroundings, ensuring absolute privacy while offering stunning views of both the sea and the…
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Barrio residencial Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
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Barrio residencial Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Santa Margarita, Španjolska
de
$449,372
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Barrio residencial Villa Oak
Barrio residencial Villa Oak
Barrio residencial Villa Oak
Barrio residencial Villa Oak
Barrio residencial Villa Oak
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Barrio residencial Villa Oak
San Roque, Španjolska
de
$10,01M
This exclusive villa is a haven where architecture and nature meet in perfect harmony. Nestled in the heart of a cork oak forest within the prestigious Altos de Valderrama, this unique property stands out for its meticulous design and majestic surroundings. Situated in a gated community wit…
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Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase IV
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase IV
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase IV
Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase IV
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Barrio residencial Serenity Alcaidesa Fase IV
San Roque, Španjolska
de
$715,582
New apartment development, offering contemporary homes with 1, 2, 3 or 4 bedrooms. All of them have an elegant style and are located in a lush, green garden oasis. No matter which property you choose, you’ll appreciate the state-of-the-art architecture, welcoming design, and unparalleled vi…
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