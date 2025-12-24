Barrio residencial Villa Vida - The Fifteen

El último enclave privado en el entorno más exclusivo de Sotogrande. Las residencias ofrecen a sus residentes impresionantes vistas de la costa y más allá. Cada residencia disfrutará de vistas únicas y amplias zonas al aire libre, con 5.000 m2 parcelas que se abren al mar Mediterráneo, ofreciendo vistas panorámicas de la impresionante costa. Una vez construido, nuestro equipo se encargará de cada detalle de la propiedad, proporcionando una completa tranquilidad para los residentes, que simplemente pueden disfrutar de su comunidad y estilo de vida. Un lugar verdaderamente tuyo. La ubicación y orientación de cada parcela y villa han sido cuidadosamente diseñadas para proteger su privacidad y ofrecer un escape único frente al mar Mediterráneo. Además, las residencias son uno de los pocos proyectos en España que son verdaderamente privados, disfrutados sólo por sus propietarios e invitados.