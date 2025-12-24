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Barrio residencial Villa Zoe

San Roque, Španjolska
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ID: 39509
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 375312626
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Campo de Gibraltar
  • Ciudad
    San Roque

Sobre el complejo

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Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a refuge with an Andalusian soul, where lifestyle takes on a whole new meaning. With avant-garde architecture that blends functionality and contemporary design, this villa is a unique proposition on the Costa del Sol. Its clean lines, open spaces, and fluid connection with the natural environment create a luminous, immersive, and deeply harmonious living experience. Every corner has been designed to inspire well-being, preserve privacy, and celebrate freedom. Here, living is synonymous with peace, beauty, and sophistication.

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San Roque, Španjolska
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