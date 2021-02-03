Complejo residencial Belvedere Residence

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El Belvedere Residence en Bečići es un moderno complejo residencial en la Riviera Budva, situado a unos 3 km de Budva, a poca distancia del mar, el paseo marítimo y toda la infraestructura turística de la zona. El complejo se abrió en 2016 y se percibe no sólo como un lugar para vacaciones de temporada, sino también como una opción cómoda para vivir permanente o a largo plazo: cuenta con piscina, aparcamiento, conexión Wi-Fi y algunos apartamentos ofrecen vistas panorámicas al mar.
Gracias a su ubicación en Bečići, cerca de la playa, restaurantes y infraestructura diaria, Belvedere Residence es adecuado para vivir junto al mar en una zona tranquila de la costa, manteniendo un acceso conveniente a Budva. Los apartamentos están diseñados en un estilo moderno y diseñados para el confort cotidiano: cuentan con cocinas con comedor, aire acondicionado, terrazas en algunas unidades, y diseños funcionales que son convenientes tanto para uso personal como para fines de alquiler.
Una ventaja adicional del complejo es su claro potencial de alquiler: el formato de los apartamentos listos para moverse por el mar, una popular ubicación turística, y fuertes calificaciones de los usuarios hacen de Belvedere Residence una opción atractiva tanto para uso personal como para generar ingresos de alquileres a corto o estacional.