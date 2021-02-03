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Complejo residencial Belvedere Residence

Boreti, Montenegro
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$99,811
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9
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ID: 38108
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Boreti
  • Dirección
    XLIV ulica

Características del objeto

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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El Belvedere Residence en Bečići es un moderno complejo residencial en la Riviera Budva, situado a unos 3 km de Budva, a poca distancia del mar, el paseo marítimo y toda la infraestructura turística de la zona. El complejo se abrió en 2016 y se percibe no sólo como un lugar para vacaciones de temporada, sino también como una opción cómoda para vivir permanente o a largo plazo: cuenta con piscina, aparcamiento, conexión Wi-Fi y algunos apartamentos ofrecen vistas panorámicas al mar. Gracias a su ubicación en Bečići, cerca de la playa, restaurantes y infraestructura diaria, Belvedere Residence es adecuado para vivir junto al mar en una zona tranquila de la costa, manteniendo un acceso conveniente a Budva. Los apartamentos están diseñados en un estilo moderno y diseñados para el confort cotidiano: cuentan con cocinas con comedor, aire acondicionado, terrazas en algunas unidades, y diseños funcionales que son convenientes tanto para uso personal como para fines de alquiler. Una ventaja adicional del complejo es su claro potencial de alquiler: el formato de los apartamentos listos para moverse por el mar, una popular ubicación turística, y fuertes calificaciones de los usuarios hacen de Belvedere Residence una opción atractiva tanto para uso personal como para generar ingresos de alquileres a corto o estacional.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 53.0
Precio por m², USD 4,805
Precio del apartamento, USD 254,689
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 95.0 – 96.0
Precio por m², USD 4,362 – 4,649
Precio del apartamento, USD 418,746 – 441,691
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 36.0
Precio por m², USD 4,748
Precio del apartamento, USD 170,940
Apartamentos Piso independiente
Área, m² 27.0
Precio por m², USD 4,122
Precio del apartamento, USD 111,283

Localización en el mapa

Boreti, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Complejo residencial Belvedere Residence
Boreti, Montenegro
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