Complejo residencial Vidikovac

Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubicados en un edificio de 5 pisos. La distribución del apartamento es muy funcional: un amplio salón combinado con cocina, uno, dos o tres dormitorios. Dormitorios acogedores y terraza con vistas.

Los apartamentos son Se prevé entregar a finales de 2024 con finos acabados y baño totalmente equipado. Durante la construcción sólo se utilizaron materiales de alta calidad. (Ventanas de plástico instaladas, sistema de calefacción autónomo propio, aires acondicionados, sistema de hogar inteligente).

El complejo residencial está equipado con todo lo necesario para una vida cómoda: piscina, canchas infantiles y deportivas. , zona vigilada, aparcamiento, incluyendo plaza de aparcamiento propia para cada uno de los apartamentos.

Estos apartamentos proporcionados son ideal para vida familiar o inversión en un negocio de alquiler.

Siempre será un placer compartir con usted toda la información que tenemos sobre este Complejo Residencial y elegir la variante que se ajuste exactamente a sus expectativas y posibilidades.