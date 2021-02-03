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Complejo residencial Vidikovac

Budva, Montenegro
de
$216,750
;
9
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ID: 14632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/24

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva
  • Dirección
    Jadranski put

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde  Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubicados en un edificio de 5 pisos. La distribución del apartamento es muy funcional: un amplio salón combinado con cocina, uno, dos o tres dormitorios. Dormitorios acogedores y terraza con vistas.

Los apartamentos son  Se prevé entregar a finales de 2024 con finos acabados y baño totalmente equipado. Durante la construcción sólo se utilizaron materiales de alta calidad. (Ventanas de plástico instaladas, sistema de calefacción autónomo propio, aires acondicionados, sistema de hogar inteligente).

El complejo residencial está equipado con todo lo necesario para una vida cómoda: piscina, canchas infantiles y deportivas. , zona vigilada, aparcamiento, incluyendo plaza de aparcamiento propia para cada uno de los apartamentos.

Estos apartamentos proporcionados son  ideal para vida familiar o inversión en un negocio de alquiler.

Siempre será un placer compartir con usted toda la información que tenemos sobre este Complejo Residencial y elegir la variante que se ajuste exactamente a sus expectativas y posibilidades.

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Budva, Montenegro
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