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Pisos de obra nueva en Sveti Stefan, Montenegro

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Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
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Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Montenegro
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$626,566
Blizikuće Hills Pool Residencias, un complejo residencial de 9 casas adosadas en la Riviera Budva, con vistas panorámicas a la isla de Sveti Stefan, el mar y las montañas. El complejo está diseñado como una combinación de vida de lujo, entorno natural y una infraestructura bien pensada para …
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