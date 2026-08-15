Los ciudadanos extranjeros necesitan un pasaporte para comprar un apartamento los nuevos complejos residenciales en Letonia, así como un permiso especial para comprar el territorio alrededor de la casa, si lo hubiera. El segundo documento tarda en emitirse unos 20 días. También hace falta abrir una cuenta en uno de los bancos locales, desde la cual que se transferirá el dinero al vendedor una vez concluida la transacción.