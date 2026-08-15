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Obra nueva en venta en Letonia

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Riga
143
Marupes novads
12
Marupes pagasts
8
Jurmala
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Centro de negocios BC Dzelzavas 117
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Riga, Letonia
de
$1,345
Año de construcción 2024
El centro de oficinas de Dzelzavas Street 117 es uno de los complejos de negocios más reconocidos de Clase B en Purvciems, ofreciendo un ambiente de trabajo estable y bien organizado. Estratégicamente ubicado, el edificio garantiza una excelente visibilidad y un acceso conveniente desde las …
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Centro de negocios B171 (Brivības iela 171)
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Riga, Letonia
de
$1,268
Año de construcción 2006
La zona está cerrada en dos niveles: 33 62 coches en el nivel del sótano y 29 asientos en el primer piso. En todo el edificio hay aire acondicionado y ventilación. Calefacción central, radiadores con termostato en todas las habitaciones. Cada Oficina cuenta con medidores de consumo de electr…
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Edificio de apartamentos Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2019
C"SU TERRACES es un elegante complejo de edificios, que consta de 5 edificios situados en las dos parcelas terrestres – Cēsu St. 7 y Cēsu St. 9, Rīga. Es un proyecto residencial completamente nuevo, que se ha fijado en los nuevos estándares de confort y vida urbana y ofrece a los futuros in…
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Comercio P5 loģistika (Piche)
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Comercio P5 loģistika (Piche)
Riga, Letonia
Precio en demanda
Un nuevo parque logístico e industrial de A-Class que consta de dos edificios multi-let y multifuncionales, situado cerca del aeropuerto internacional Riga, a 10 km del centro de la ciudad, con acceso directo a todos los principales corredores de transporte urbano y carreteras nacionales
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Comercio Lindenholma
Comercio Lindenholma
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Marupe, Letonia
de
$232,525
Año de construcción 2020
Lindenholm es una nueva parte de Riga en la frontera de Riga y Marupe, que ofrece un espacio de vida de clase premium. Un nuevo barrio residencial en la zona más demandada de Riga, donde se puede disfrutar de un equilibrio ideal entre las comodidades de la ciudad y espacio verde al aire libr…
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Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Riga, Letonia
Precio en demanda
El centro de almacén יpsala ofrece alquiler de almacenes fríos y calentados, oficinas de clase B, locales para comercio al por mayor y minorista, así como territorio pavimentado. Nuestra ubicación en las inmediaciones de la costa de Daugava también nos permite ofrecer almacenamiento invernal…
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Edificio de apartamentos Vilandes 14
Edificio de apartamentos Vilandes 14
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Edificio de apartamentos Vilandes 14
Riga, Letonia
de
$884
Año de construcción 2020
La vivienda se encuentra en un prestigioso centro de la ciudad. En este trimestre se concentran unos pocos servicios diplomáticos y consulares de varios países, cerca está el Centro Mundial de Comercio. El área total del edificio después de la reconstrucción constituye 2504.1 m2. En la plant…
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Comercio Eften Logistics Bergi
Comercio Eften Logistics Bergi
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Comercio Eften Logistics Bergi
Riga, Letonia
Precio en demanda
A-class warehouse and office space for rent in the logistics park EfTEN Logistics Berignei - located in a strategic location next to the Riga-Tallinn highway with easy access to both the central part of Riga and providing direct communication with Scandinavian countries and other strategic t…
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Edificio de apartamentos Old Captain
Edificio de apartamentos Old Captain
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Edificio de apartamentos Old Captain
Marupe, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2007
La infraestructura de todo el complejo es el servicio de huéspedes perfecto, y el ocio y la conexión de negocios-todo complejo de edificios están equipados con la última tecnología. Las personas que se alojan en nuestro hotel, serán cortadas de la ciudad de los beneficios de la civilización,…
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Centro de negocios Stabu iela 47
Centro de negocios Stabu iela 47
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Centro de negocios Stabu iela 47
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2016
Stabu Street 47 – Oficina de Representantes en el Centro Ciudad de Riga Hay locales de oficinas de alta calidad disponibles para alquilar en uno de los lugares más buscados en el centro de Riga – Stabu Street 47, entre las calles Krišjāņa Barona y Aleksandra Čaka. El edificio, construido en …
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Comercio Shefela Nams
Comercio Shefela Nams
Comercio Shefela Nams
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Comercio Shefela Nams
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
"Scheffel House" es un encantador edificio residencial Art Nouveau en 5 Baznīcas Street, construido en 1907 a un diseño de Friedrich Scheffel. La propiedad consta de dos edificios - un frente y un patio, y aunque el espacio disponible y el suministro de apartamentos en los dos edificios difi…
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Comercio Island Park
Comercio Island Park
Comercio Island Park
Comercio Island Park
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Comercio Island Park
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad residencial frente al agua situada en Zausala, un lugar donde la elegancia urbana encuentra tranquilidad natural. En el corazón del desarrollo se encuentra un exclusivo edificio residencial de tres p…
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Centro de negocios Skanstes 12
Centro de negocios Skanstes 12
Centro de negocios Skanstes 12
Centro de negocios Skanstes 12
Riga, Letonia
Precio en demanda
Saknstes Street 12 ofrece clase Espacios de oficina. La superficie total varía de 184 m2 a 2500 m2, proporcionando espaciosos y modernos ambientes de trabajo. Estos espacios cuentan con un diseño abierto con salas de reuniones aisladas y zona de cocina, respetando los más altos estándares de…
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Centro de negocios Pērses street 2a
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Riga, Letonia
de
$9,244
Año de construcción 2023
Clase Un edificio de oficinas en el centro de Riga. BREEAM Excelente certificación (reflexión de alta sostenibilidad y eficiencia energética). Estaciones de carga de vehículos eléctricos y estacionamiento de bicicletas. Amplio patio interior ajardinado. Amplias instalaciones con alturas de …
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Comercio Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
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Riga, Letonia
Precio en demanda
El complejo de almacén en la intersección de las calles de BuÊevo y Kleistu está situado en 2 hectáreas de terreno con dos almacenes y un edificio de oficinas con una superficie total de casi 6000 metros cuadrados, con posibilidades de expansión. Esta es una ubicación estratégica en un subur…
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Centro de negocios Dzirnavu street 57
Centro de negocios Dzirnavu street 57
Centro de negocios Dzirnavu street 57
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Riga, Letonia
de
$266
Año de construcción 2021
Lease Opportunity: "DOMINANTE" Business Center – Dzirnavu Street 57 Una amplia gama de locales comerciales están disponibles en el histórico centro comercial "Dominante" de Riga, un edificio histórico de estilo Empire que ofrece modernas comodidades y flexibilidad estratégica. Condiciones F…
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Comercio Raņķa Dambis 31
Comercio Raņķa Dambis 31
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
El hermoso edificio Ranka Dambis 31 fue diseñado por el famoso arquitecto Riga Wilhelm Hofmanis. El edificio está construido 20. principios del siglo y se caracteriza por los medios de expresividad artística del estilo Art Nouveau, que aparece en el diseño decorativo de las fachadas del edif…
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Comercio Heart of Hanza
Comercio Heart of Hanza
Comercio Heart of Hanza
Comercio Heart of Hanza
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Comercio Heart of Hanza
Riga, Letonia
Precio en demanda
Cuando eliges vivir en “Corazón de Hanza”, te sitúas justo donde sucede todo - en el mismo centro. Aquí, todos los elementos esenciales se reúnen en un solo lugar: estilo de vida, trabajo, educación, cultura, deportes y ocio. Todo está a pocos pasos. No es una coincidencia, es un ritmo donde…
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Comercio Manufaktūra
Comercio Manufaktūra
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Comercio Manufaktūra
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Comercio Manufaktūra
Riga, Letonia
Precio en demanda
Manufaktūra es uno de los parques de negocios más rápidos de nuestro portafolio. En el local, hay muchas empresas de varias industrias que operan en los campos de la poligrafía, la producción de muebles, el velosport y la venta de productos de motosport. Los locales ofrecidos son adecuados …
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Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Edificio de oficinas K26 – Su dirección de negocios en el corazón de la vieja Riga Kacienciaiou iela 26 es una fusión única de la arquitectura histórica y la innovación moderna. Situado en una de las calles más vibrantes y prestigiosas de Riga, este edificio se encuentra actualmente en una e…
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Centro de negocios ASTRA's offices
Centro de negocios ASTRA's offices
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2006
Las oficinas de ASTRA están ubicadas en uno de los activos en desarrollo inmobiliario en la zona. El complejo es bueno desde las calles principales del distrito, a. deglava Street y dzelzavas Street. Es fácilmente accesible tanto por transporte privado como público. En la fachada y techo del…
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Centro de negocios Delu 4
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Centro de negocios Delu 4
Riga, Letonia
de
$908
Año de construcción 2025
Proyecto: Reconstrucción importante de un edificio industrial histórico en un centro de oficinas Clase A. Superficie: Superficie total ~12.000 m2 (placas de suelo de hasta 2.000 m2, divisible de 330 m2). Alquiler: Aprox. 16.00 EUR/m2 (incluye el ajuste según las necesidades del arrendatario)…
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Edificio de apartamentos S22
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Riga, Letonia
de
$571
Año de construcción 2024
Un ambiente positivo le espera en el proyecto - la vasta zona cerca del edificio está bien iluminada y ajardinada con senderos para caminar, bancos recreativos y parques infantiles. Es ricamente plantado con árboles y plantas de floración. S22 tiene un parque infantil, el territorio está cer…
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Centro de negocios Elizabetes 45
Centro de negocios Elizabetes 45
Centro de negocios Elizabetes 45
Centro de negocios Elizabetes 45
Riga, Letonia
Precio en demanda
El espacio de oficina está disponible en la calle Elizabetes 45/47, situada en el centro de Riga. Estos locales de oficina están totalmente equipados con modernos sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire, proporcionando a los empleados un ambiente de trabajo cómodo. La escalera h…
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Comercio Stērstu nami
Comercio Stērstu nami
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Comercio Stērstu nami
Riga, Letonia
de
$68,539
Año de construcción 2025
Stērstu Nami is a modern three-building residential complex located in the green and rapidly developing area of Ziepniekkalns. The project combines peaceful suburban living with the comfort and convenience of the city, creating a perfect balance between nature and urban lifestyle. Each apart…
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Comercio Brivibas 68
Comercio Brivibas 68
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Comercio Brivibas 68
Riga, Letonia
de
$88,945
Año de construcción 2026
Un proyecto residencial totalmente renovado en el corazón de Riga, en un edificio Art Nouveau en la calle Brīvības. Este es el tipo de dirección donde el carácter histórico ha sido cuidadosamente conservado y restaurado, mientras que el propio edificio ha sufrido una reconstrucción completa …
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Centro de negocios Terbatas Center
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Riga, Letonia
de
$11,02M
Año de construcción 2008
Exclusivo edificio de oficinas. Las instalaciones están ubicadas en la calle Ashford y en la calle terbatas. El edificio está equipado con aparcamientos subterráneos y de superficie, cada habitación está equipada con aire acondicionado, 2 ascensores, así como el edificio está siendo vigilado…
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Comercio Jurmala Park House
Comercio Jurmala Park House
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Jurmala, Letonia
de
$233,961
Año de construcción 2019
Jurmala Park House - una casa moderna en el corazón de Jurmala. Opposite es el Parque Forestal Dzintari, a 10 minutos a pie del Salón de Conciertos Dzintari y de la playa. Luminoso, amplios apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Se instalan radiadores y acondicionadores de aire. Terri…
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Centro de negocios Grēdu iela 4a
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2009
Grēdu street 4a son B + oficinas de clase a partir de 42kv. m. Alquilamos espacio de oficina y venta al por menor en un nuevo edificio de oficinas de 8 pisos, situado cerca de Riga, calle krasta en el centro de tiendas OPEL y KIMK. El edificio es una ventilación y aire acondicionado forzado…
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Centro de negocios Tērbatas Biznesa Centrs
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Riga, Letonia
de
$1,018
Año de construcción 2008
Clase Un espacio de oficina en el Centro de Negocios Terbatas. - Uno de los edificios de oficinas más representativos del centro de Riga. - El diseño de los locales se puede ajustar según los requisitos del arrendatario. - Sistema centralizado de ventilación y aire acondicionado. - Segurida…
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Comercio A6 Logistics Park
Comercio A6 Logistics Park
Comercio A6 Logistics Park
Comercio A6 Logistics Park
Riga, Letonia
de
$145
Año de construcción 2021
Nuevo almacén de clase A en Riga Un certificado de eficiencia energética de clase es una prueba de soluciones inteligentes de consumo de energía que aseguran bajos costos de utilidad para los inquilinos. Los edificios han recibido el certificado BREEAM, que es una prueba directa de su sosten…
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Edificio de apartamentos Vīlandes iela 10
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Riga, Letonia
de
$1,004
Año de construcción 2019
Una joya de la arquitectura nacional romántica en el centro tranquilo de Riga Vīlandes iela 10 es un ejemplo destacado de arquitectura nacional romántica que data de 1908. El edificio fue diseñado por uno de los arquitectos más destacados de Letonia – Konstantīns Pēkšēns. La fachada cuenta …
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Centro de negocios MCITY ĢERTRŪDES
Centro de negocios MCITY ĢERTRŪDES
Centro de negocios MCITY ĢERTRŪDES
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Riga, Letonia
de
$499
Año de construcción 2007
MCITY пERTR®DES Business Center se encuentra en el corazón de Riga. Son espacios de oficina modernos y confortablemente equipados. El espacio total del local varía de 45 a 330 m2 . En el primer piso del edificio hay una tienda “Rimi Mini”, que facilita la vida cotidiana de muchos empleados. …
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Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
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Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2028
Torņakalna Terases se encuentra en Vienības gatve, una de las calles más antiguas y establecidas de Letonia, un lugar que da el proyecto tanto patrimonio como permanencia. Aléjate de los parques, las escuelas, las cafeterías y las principales instituciones académicas de la ciudad. Camine 500…
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Centro de negocios Peldu iela 26/28
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Riga, Letonia
Precio en demanda
PRESTIGIOUS OFFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OF OLD TOWN – PELDU STREET 26/28 Trabaja en un lugar donde la historia, el prestigio y la energía empresarial se reúnen. Espacios de oficina en Peldu Street 26/28 ofrecen una oportunidad única para crecer su negocio en uno de los lugares más bu…
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Centro de negocios Riga Technology Park
Centro de negocios Riga Technology Park
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Riga, Letonia
de
$1,678
El Parque Tecnológico de Letonia (LTP) es un centro para las empresas de ciencia, investigación y tecnología en Pardaugava. Funciona como entorno de innovación e incubadora de negocios, reuniendo startups, laboratorios de investigación e infraestructura moderna para los sectores de TI e inge…
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Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Jaunā Teika es el centro de negocios moderno más grande de Letonia. Hay cuatro tipos de edificios de oficinas - Valters, Ausma, Teodors y Henrihs - que se complementan con una infraestructura bien pensado y especialmente adaptada para que las personas que trabajan aquí se sientan bien todos …
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Comercio Augustines Darzs
Comercio Augustines Darzs
Comercio Augustines Darzs
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
"Agostino jardín" – encanto histórico y confort moderno "Augustine's garden" es un proyecto residencial implementado en 2024, que combina tres edificios diferentes en un conjunto único. En el centro del proyecto se encuentra una casa de descanso diseñada por el arquitecto Aleksandra Vanagas…
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Centro de negocios SATEKLES BIZNESA CENTRS
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Riga, Letonia
de
$4,652
Año de construcción 2025
Next-Generation Class A Offices Inaugurado en 2025, Satekles biznesa centrs es un complejo de oficinas de Clase A sostenible que cuenta con la prestigiosa certificación BREEAM Outstanding. Se adapta a las empresas que priorizan la calidad superior, la eficiencia energética y un espacio de tr…
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Comercio RĪGAS 51
Comercio RĪGAS 51
Comercio RĪGAS 51
Comercio RĪGAS 51
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Comercio RĪGAS 51
Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2018
APARTAMENTOS LUXURY EN UNA ESFERA PROTECIDA DE JURMALA - EN UN NEIGHBORHOOD QUIETA, PERO EN EL NOISY JOMAS STREET. La casa está rodeada por unos pinos, está cerca de los parches y de los lentejuelas de RIGA GULF y de los grandes velos de RIVER LIELUPE. El PROYECTO ESTÁ LOCALADO SOLO UN COPO …
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Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
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Comercio Jaunā Mežaparka 34
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
El proyecto "Mežaparka Rezidences" es uno de los proyectos de desarrollo residencial más ambiciosos de los Estados Bálticos. Es único en que podemos utilizar la última oportunidad para complementar los tradicionales Mežaparks con una nueva, soleada y verde zona residencial de 31 hectáreas. …
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Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
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Comercio Rembates 8
Riga, Letonia
de
$49,767
Año de construcción 2019
Complejo recién construido. El complejo consta de dos casas residenciales de 10 plantas, situadas en un terreno bien mantenido en Plavnieki! Información adicional Casa residencial Rembates 8 para la vida moderna y económica! El complejo consta de dos edificios residenciales de 10 plantas, u…
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Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Riga, Letonia
de
$290
Año de construcción 2024
Перани ни на 56 - Mūra Entendidores Nams йpašuma Apraksts יertrūdes iela 56 ir elegantes mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta …
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Comercio Club Central Residence II
Comercio Club Central Residence II
Comercio Club Central Residence II
Comercio Club Central Residence II
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Comercio Club Central Residence II
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
Este es un proyecto de renacimiento único del centro histórico de Riga no sólo por su ambición y arquitectura, sino también por el hecho de que últimamente esos proyectos correspondientes a los más altos estándares de calidad del desarrollo inmobiliario no se han llevado a cabo en la parte c…
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Comercio Mežaparka Rezidences
Comercio Mežaparka Rezidences
Comercio Mežaparka Rezidences
Comercio Mežaparka Rezidences
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Comercio Mežaparka Rezidences
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
Mežaparka Las residencias cubrirán 31 hectáreas de área ajardinada. El contexto histórico y natural de Mežaparks se tuvo en cuenta mientras trabajaba en el concepto del proyecto. Las villas están cuidadosamente planificadas para garantizar la privacidad, al tiempo que proporcionan conexión a…
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Comercio Place four
Comercio Place four
Comercio Place four
Comercio Place four
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Comercio Place four
Riga, Letonia
de
$167,839
Año de construcción 2026
Proyecto de inversión Premium en el corazón de Riga con alta rentabilidad 79 apartamentos, ideales tanto como una primera casa como una inversión. Una de las principales ventajas de la Place 4 es su excelente ubicación en una de las intersecciones más importantes del centro de la ciudad de …
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Comercio Villa Milia
Comercio Villa Milia
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Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
Villa Milia Jurmala Información adicional Concepto Conexión entre las generaciones, lazos de tiempo, la memoria de las grandes personas que hicieron su historia de vida y dejaron una entrada a la historia de la ciudad, del país y del mundo. Esto es lo que es importante ser guardado en la me…
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Centro de negocios Forštate biroji
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Moderna edificio de oficinas con excelente ubicación-next a la parte central de Riga y la calle artery-Krasta de transporte, desde la cual se puede llegar rápidamente y fácilmente a la parte derecha y izquierda de Riga en el banco. Una oficina de diseño con todas las comunicaciones y una ent…
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Comercio Mārupes Sirds
Comercio Mārupes Sirds
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Comercio Mārupes Sirds
Marupe, Letonia
de
$202,210
Año de construcción 2026
Marupes Sirds, un nuevo desarrollo residencial de 12 hectáreas en Marupe, es una comunidad de hogares planificada para familias que desean vivir cerca de la naturaleza mientras se alojan cerca de la ciudad. Las casas Row ofrecen privacidad a través de entradas privadas y jardines privados, m…
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Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
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Edificio de apartamentos Senču iela 5
Riga, Letonia
de
$1
Año de construcción 2019
Funcionalismo, edificio de apartamentos en la parte remota del centro de Riga. 18 apartamentos con locales comerciales en la primera planta También es posible aparcar en el patio
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Centro de negocios Miera 1 (M1)
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Proyecto: Nuevo desarrollo Premium (2025/2026) combinando sostenibilidad de alto nivel con arquitectura futurista. Superficie: Superficie total ~11,000 m2. Típica placa base ~1,500 m2. Alquiler: ~16.00 – 18.00 EUR/m2 + IVA. Cargo de servicio: Triple Net, aprox. 2,50 EUR/m2 + utilidades. Sost…
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Comercio Rolands S warehouses
Comercio Rolands S warehouses
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Fácil de mantener el acceso vehicular área asegurada, rampa de acceso, espolón ferroviario propio, rampa de transporte. SIA "TLBERGS" excise y los locales aduaneros están en Plavnieki, Rīga Rancēu 10A. Manejo de la carga del medidor/función; Clasificación y marcado de carga; Posibilidad de …
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Comercio Braslas industriālais parks
Comercio Braslas industriālais parks
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Riga, Letonia
Precio en demanda
El amplio y moderno parque industrial Brasla está situado en una zona prometedora y estratégica no muy lejos del centro de Riga, en la proximidad más cercana a Zemitani y Puentes del Sur. Desde Brasla es fácil pasar por Dzelzavas o Deglava Streets a Riga bypass, a lo largo de la calle Piedru…
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Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
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Riga, Letonia
de
$293
Año de construcción 2019
Lacplesa Street 18 1906, John Alder Uno de los primeros edificios en Riga con características de lenguaje de formas estatales de Art Nouveau en la arquitectura de fachada. La fachada está decorado con exquisitos relieves decorativos. Las Gables están coronadas por composiciones figurativas …
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Comercio Saulgoži
Comercio Saulgoži
Kekavas pagasts, Letonia
Precio en demanda
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Comercio Merķeļa 2
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Comercio Merķeļa 2
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Riga, Letonia
de
$188,597
Año de construcción 2025
Elige un apartamento con vistas al jardín de Verman Usted puede comprar apartamentos en el centro de Riga cerca del jardín de Verman. La casa está completamente reformada y se instala un ascensor. Una buena inversión en el futuro que nunca perderá su valor. jaula de escaleras - renovado, asc…
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Comercio Dignājas 4
Comercio Dignājas 4
Comercio Dignājas 4
Comercio Dignājas 4
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Riga, Letonia
de
$117,753
Año de construcción 2023
Dignājas 4 proyecto de la empresa de desarrollo HouseNet es una nueva, inteligente y eficiente energéticamente casa de clase A con una excelente ubicación en Riga, distrito de Ziepniekkalns. Elegir un apartamento en nuestro nuevo proyecto, obtienes un nivel cualitativamente nuevo de vivir e…
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Comercio VGP Park Kekava
Comercio VGP Park Kekava
Comercio VGP Park Kekava
Comercio VGP Park Kekava
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Comercio VGP Park Kekava
Kekava, Letonia
de
$9,288
VGP Park Kekava Estratégicamente ubicado en la intersección de la importante carretera A7 (también conocida como Via Baltica) y la carretera A5. Acceso: - acceso directo a y desde la carretera; -conectividad independiente a las principales rutas de transporte; -excelente conexión con el cen…
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Comercio Lidostas Parks
Comercio Lidostas Parks
Comercio Lidostas Parks
Comercio Lidostas Parks
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Comercio Lidostas Parks
Marupe, Letonia
Precio en demanda
El parque Lidostas es un moderno complejo de almacenes, instalaciones de producción y oficinas. El proyecto fue ejecutado por el principal desarrollador, diseñador y constructor de parques industriales SIA PICHE. Gracias a la innovadora aplicación de la tecnología en la construcción, así com…
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Centro de negocios Place 11
Centro de negocios Place 11
Centro de negocios Place 11
Centro de negocios Place 11
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Centro de negocios Place 11
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2016
PLACE ELEVEN se desarrolla como un edificio de clase A verdaderamente sostenible y verde desde sus bases hasta la punta de su techo. Más de 14.000 m2 de oficinas en PLACE ELEVEN presentan eficiencia, sostenibilidad y calidad superior, creando un entorno excelente para el desarrollo innovado…
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Comercio Katrīnas Pagalms
Comercio Katrīnas Pagalms
Comercio Katrīnas Pagalms
Comercio Katrīnas Pagalms
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Comercio Katrīnas Pagalms
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Nuevo proyecto "Katrīnas Pagalms" en el centro tranquilo, en la intersección de la presa Katrīnas y la calle Piena, cerca de Viesturdārzs. El nuevo proyecto consta de tres edificios. La propiedad se encuentra en una ubicación muy ventajosa, cerca del centro comercial Rimi, restaurantes, ca…
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Comercio Vide Ādaži
Comercio Vide Ādaži
Comercio Vide Ādaži
Comercio Vide Ādaži
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Comercio Vide Ādaži
Adazi, Letonia
de
$268,872
Año de construcción 2026
New Townhouse Project – For Peaceful and High-Quality Living! Descubra un nuevo nivel de vida en una moderna comunidad adosada donde la arquitectura, privacidad y funcionalidad crean un ambiente de vida armonioso. Los edificios están cuidadosamente colocados con un diseño estancado, creando…
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Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2008
Edificio de oficinas en la capital en uno de los antiguos proyectiles de fábrica VEF reconstruidos, que en el curso de la renovación, además del piebūvēt en 2 plantas. Crear oficinas de gran valor en ergonomiskum, la funcionalidad y la naturalidad. El edificio estaba equipado con alarma de i…
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Centro de negocios Ostas Skati
Centro de negocios Ostas Skati
Centro de negocios Ostas Skati
Centro de negocios Ostas Skati
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Centro de negocios Ostas Skati
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2007
El proyecto Ostas Skati está diseñado para que sea fácil trabajar en empresas más grandes. Áreas de la Oficina 150-940 m2. Este edificio de cuatro pisos destaca por el máximo sonido, el diseño funcional y ergonómico. La nueva Casa ha logrado lograr un increíble equilibrio – aquí se centra en…
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Comercio
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Spunciems, Letonia
de
$115,930
Año de construcción 2026
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Comercio Pine Wood APARTMETS
Comercio Pine Wood APARTMETS
Comercio Pine Wood APARTMETS
Comercio Pine Wood APARTMETS
Comercio Pine Wood APARTMETS
Comercio Pine Wood APARTMETS
Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2019
PINEWOOD Apartamentos Los apartamentos PineWood están a pocos minutos a pie de una playa de arena limpia. El proyecto incluye sólo 30 apartamentos, y fueron diseñados especialmente para aquellos que aprecian el silencio y la comodidad de Jurmala. Durante un tiempo agradable con familia, ami…
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Centro de negocios Elijas iela 17
Centro de negocios Elijas iela 17
Centro de negocios Elijas iela 17
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Centro de negocios Elijas iela 17
Riga, Letonia
Precio en demanda
Los locales de uso común y el centro de entrada del edificio de oficinas en la calle Elijas 17 fueron renovados en su totalidad. Para fines de seguridad y comodidad se instalaron ascensores. La fachada fue renovada e iluminada con luces adicionales para mejorar la apariencia de la unidad. E…
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Comercio Dainas
Comercio Dainas
Comercio Dainas
Comercio Dainas
Comercio Dainas
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Calle Dainas tranquila, donde pronto tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los 114 residentes del nuevo proyecto. Si la calle es tranquila, entonces el proyecto en sí será más tranquilo - estará rodeado de edificios ya allí, que amortiguará todos los ruidos no deseados y el acceso a…
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Centro de negocios Barons Kvartāls
Centro de negocios Barons Kvartāls
Centro de negocios Barons Kvartāls
Centro de negocios Barons Kvartāls
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Centro de negocios Barons Kvartāls
Riga, Letonia
de
$130
Año de construcción 2012
Centro de oficina y tienda "Barona Kvartals" es un complejo con una superficie total de oficinas y tiendas de más de 50.000 metros cuadrados, se encuentra en el centro de la ciudad y tiene fácil acceso al transporte público y privado. Para comodidad del cliente "Barona Kvartals" complejo de …
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Centro de negocios Zunda Towers
Centro de negocios Zunda Towers
Centro de negocios Zunda Towers
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Riga, Letonia
de
$1,200
Año de construcción 2022
A-class offices with floor to ceiling clear glass openable windows and state-of-the-art engineering solutions are adapted for your comfort and success. Tome uno de los siete elevadores de alta velocidad para alcanzar nuevas alturas o convertirse en un catalizador para activar el paisaje urba…
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Centro de negocios Rietumu Capital Centre
Centro de negocios Rietumu Capital Centre
Centro de negocios Rietumu Capital Centre
Centro de negocios Rietumu Capital Centre
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Centro de negocios Rietumu Capital Centre
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2008
Rietumu Capital Centre AS Rietumu Banka es uno de los bancos más grandes de la región del Báltico, especializada en la prestación de servicios a grandes empresas y a particulares. La oficina central de AS Rietumu Banka, Rietumu Capital Centre, es uno de los centros de negocios más modernos d…
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Comercio Kalnciema Biznesa parks
Comercio Kalnciema Biznesa parks
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Espacio de oficina paisajístico, completamente personalizable para sus necesidades de negocio Seguridad las 24 horas y control de acceso Internet óptico de alta velocidad Amplia zona de aparcamiento para empleados e invitados de su empresa
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Comercio Magdelēnas kvartāls
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Comercio Magdelēnas kvartāls
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
En el mejor barrio de Riga, el Centro Tranquilo, atado por Antonijas, Emi Contenidoa Melngai Conocimientoa y Strēlnieku calles, Magdelēnas kvartāls está emergiendo, un lugar completamente nuevo para vivir y trabajar, donde todo se está haciendo para hacer que sus residentes se sientan bien. …
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Centro de negocios Jupiter centre
Centro de negocios Jupiter centre
Centro de negocios Jupiter centre
Centro de negocios Jupiter centre
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2013
La torre Júpiter está enclavada en el distrito de negocios central de Riga – Skanste. Es un barrio evolutivo alabado tanto por emprendedores como por habitantes, anhelando un ambiente de vida moderno. Y no es ninguna sorpresa – cerca de la torre de Júpiter, uno encontrará innumerables minori…
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Edificio de apartamentos Balta Village
Edificio de apartamentos Balta Village
Edificio de apartamentos Balta Village
Edificio de apartamentos Balta Village
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Edificio de apartamentos Balta Village
Pinki, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2014
Balta Village - un gran, acogedor, cerca de la naturaleza y tranquilo pueblo de élite casa privada en el corazón de Pinki cerca de Jurmala Outlet Village. En 2014 se construyeron casas enérgicas y serán ideales para familias grandes con varios niños. Hay 2, 3 e incluso 5 habitaciones disponi…
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Comercio Mežlīdes Berģi
Comercio Mežlīdes Berģi
Comercio Mežlīdes Berģi
Comercio Mežlīdes Berģi
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Comercio Mežlīdes Berģi
Bergi, Letonia
Precio en demanda
El Complejo “Mežlīdes” se encuentra en una zona verde a solo 200 m de la carretera de circunvalación Riga que conecta las capitales de los Estados Bálticos, lo que garantiza una comunicación perfecta con el centro de Riga y otras ciudades de Letonia y los Estados Bálticos. Oficinas — oficina…
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Centro de negocios Lacplesa plaza
Centro de negocios Lacplesa plaza
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Centro de negocios Lacplesa plaza
Riga, Letonia
de
$609
Año de construcción 2026
Lāčplēša Plaza: Patrimonio industrial en A-class performance Un nuevo hito empresarial, Lāčplēša Plaza, abre sus puertas en el histórico distrito industrial de Riga. El edificio combina la crudeza histórica con la comodidad moderna de clase A y los más altos estándares de construcción. Cara…
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Centro de negocios Preses Nama Kvartāls
Centro de negocios Preses Nama Kvartāls
Centro de negocios Preses Nama Kvartāls
Centro de negocios Preses Nama Kvartāls
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Centro de negocios Preses Nama Kvartāls
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Preses Nama Kvartāls – Nuevo Distrito Comercial Central de Riga Preses Nama Kvartāls es el desarrollo de uso mixto más ambicioso de Riga, con una inversión total de aproximadamente 500 millones de euros. Está establecido para transformar el banco izquierdo de la ciudad en un principal centro…
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Centro de negocios Upīša Gallery
Centro de negocios Upīša Gallery
Centro de negocios Upīša Gallery
Centro de negocios Upīša Gallery
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Centro de negocios Upīša Gallery
Riga, Letonia
de
$1,204
Año de construcción 2008
"Upīša Gallery" el complejo residencial con espacio Office, que consta de dos edificios de 6 plantas. El del patio y cerró la galería que muestra oficinas fáciles, pero el edificio de arriba en los cómodos apartamentos. Edificios diseñados por la tecnología más moderna. Ascensor en cada caso…
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Centro de negocios M4A (Mednieku iela 4A)
Centro de negocios M4A (Mednieku iela 4A)
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Riga, Letonia
de
$1,579
Año de construcción 2019
El edificio de oficinas M4A se encuentra en la parte central de Riga dentro del prestigioso Centro Quieto, junto a Pulkv. Edificio principal de Brieza Street y Latvenergo; Número de embajadas, como Polonia, Grecia, Austria, Malta, Ucrania, Bélgica, y empresas bien establecidas se encuentran …
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Centro de negocios Kalpaka 7
Centro de negocios Kalpaka 7
Centro de negocios Kalpaka 7
Centro de negocios Kalpaka 7
Centro de negocios Kalpaka 7
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Centro de negocios Kalpaka 7
Riga, Letonia
de
$296
KALPAKA PARK RESIDENCE en Kalpaka Blvd 7 es tanto una casa de apartamentos como un edificio de oficinas situado en el llamado círculo boulevard de Riga, que se caracteriza principalmente por su arquitectura art nouveau. El edificio consta de dos partes: el edificio "antiguo" fue diseñado por…
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Comercio Centrus
Comercio Centrus
Comercio Centrus
Comercio Centrus
Comercio Centrus
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Comercio Centrus
Riga, Letonia
de
$234,706
Año de construcción 2015
Hay dos casas residenciales de siete plantas, con 84 pisos, en desarrollo en el barrio Centrus. Los primeros pisos de los edificios albergarán tiendas y cafeterías. Al comprar un apartamento aquí, los nuevos propietarios obtendrán un apartamento cómodo y de alta calidad en el centro de la ci…
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Comercio Mārupe Smart Park
Comercio Mārupe Smart Park
Comercio Mārupe Smart Park
Comercio Mārupe Smart Park
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Comercio Mārupe Smart Park
Marupe, Letonia
de
$2,649
Año de construcción 2019
Marupe Smart Park es el primer moderno concepto Business Centre en Letonia. La superficie total del centro es de 6061 metros cuadrados y está situada en dos plantas. Cerca de Riga, el recién construido SmartPark ofrece oficinas, almacén y alquiler de espacio al por menor en un solo lugar. E…
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Comercio THE PEARL
Comercio THE PEARL
Comercio THE PEARL
Comercio THE PEARL
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Comercio THE PEARL
Riga, Letonia
de
$199,887
Año de construcción 2015
Disfrutando de su café matutino en una soleada terraza... Respirando en olor de pino fresco... Sentir la brisa del lago fresco ... Nuestro mayor placer a menudo se esconde en cosas simples. Es la serenidad y singularidad de este lugar que nos ha inspirado a crear una residencia que en primer…
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Comercio Krasotāju iela 13
Comercio Krasotāju iela 13
Comercio Krasotāju iela 13
Comercio Krasotāju iela 13
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Comercio Krasotāju iela 13
Riga, Letonia
de
$47,406
Año de construcción 2023
Los apartamentos se venden en la condición en que se encuentran en el momento, respectivamente, permitiendo que el trabajo de reparación se realice a su discreción. Los tres edificios son edificios de piedra pre-guerra, 20 fueron construidos. a principios del siglo. Como parte de la renovac…
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Comercio Homly S22
Comercio Homly S22
Comercio Homly S22
Comercio Homly S22
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Comercio Homly S22
Riga, Letonia
de
$67,391
Año de construcción 2023
Un ambiente positivo le espera en el proyecto - la vasta zona cerca del edificio está bien iluminada y ajardinada con senderos para caminar, bancos recreativos y parques infantiles. Es ricamente plantado con árboles y plantas de floración. S22 tiene un parque infantil, el territorio está cer…
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Centro de negocios Panorama Plaza
Centro de negocios Panorama Plaza
Riga, Letonia
de
$104,572
El Panorama Plaza, centro comercial y de oficina, situado cerca de la carretera central que conecta Jurmala y el centro de Riga, también forma parte del complejo Panorama Residence. Organizaciones financieras, prácticas médicas, empresas comerciales y de servicios, y otros inquilinos hacen q…
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Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Comercio BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Riga, Letonia
de
$740
Año de construcción 2019
Uno de los complejos de oficina, producción y venta más avanzados en Riga. Una instalación de clase A, ha crecido considerablemente durante 15 años y ahora ocupa 5 hectáreas. Industria báltica El parque está situado en Dārzciems, cerca del puente sur de la ciudad (Dienvidu). La superficie to…
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Comercio Art Luxury House
Comercio Art Luxury House
Comercio Art Luxury House
Comercio Art Luxury House
Comercio Art Luxury House
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Comercio Art Luxury House
Riga, Letonia
de
$16,657
Año de construcción 2015
Complejo residencial «Art Luxury House» - un ejemplo digno de las mejores propiedades inmobiliarias de Europa para las personas que están acostumbradas al lujo y no van a vivir de manera diferente! Una terraza privada con jacuzzi en las plantas superiores, barrio exclusivo con segmentos de é…
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Comercio Dienvidu vārti II kārta
Comercio Dienvidu vārti II kārta
Comercio Dienvidu vārti II kārta
Comercio Dienvidu vārti II kārta
Comercio Dienvidu vārti II kārta
Riga, Letonia
de
$5,484
Año de construcción 2020
EL PARQUE INDUSTRIAL DE CLASE UN "SOUTHERN GATE" SOBRE REZEKNE STREET BOASTS NOT ONLY MULTIFUNCTIONAL AND ADAPTABLE TO VARIOS BUSINESS NEEDS PREMISES, pero también una LOCACIÓN ADVANTAGEOUS, WHICH is EASILY ACCESSIBLE from ALL SIDES OF RIGA. En el territorio de cuatro hectáreas hay oficinas …
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Comercio Kvartāls B91
Comercio Kvartāls B91
Comercio Kvartāls B91
Comercio Kvartāls B91
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Comercio Kvartāls B91
Riga, Letonia
de
$75,524
Año de construcción 2020
El barrio B91 es una excelente opción para familias jóvenes, habitantes independientes y exitosos de la ciudad. Se encuentra junto a una de las calles más concurridas de Riga y cumple con todos los requisitos modernos en cuanto a comodidad, estilo y seguridad de una vivienda. Información adi…
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Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
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Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Riga, Letonia
de
$296
Año de construcción 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE en Kalpaka Blvd 7 es tanto una casa de apartamentos como un edificio de oficinas situado en el llamado círculo boulevard de Riga, que se caracteriza principalmente por su arquitectura art nouveau. El edificio consta de dos partes: el edificio "antiguo" fue diseñado por…
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Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Riga, Letonia
de
$1,16M
Año de construcción 2019
Casa de alta calidad, elegante e histórica con toque Art Nouveau en el mismo centro de Riga. Amenities: Se instalan tres ventanas de madera, que aseguran silencio. Un ascensor está instalado en el edificio. Los apartamentos y la casa han sido reformados cualitativamente, como resultado de …
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Centro de negocios Telegraph Offices
Centro de negocios Telegraph Offices
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Centro de negocios Telegraph Offices
Riga, Letonia
de
$5,34M
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Soluciones de ingeniería modernas Un sistema autónomo de ventilación y refrigeración para cada piso (con medidores de energía individuales) Un sistema de calefacción central con control de temperatura para cada habitación. Una red informática moderna y de alt…
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Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
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Riga, Letonia
de
$30,465
Año de construcción 2023
El proyecto "EZERA SOLO" se encuentra en Ezermalas Street 4, Riga Mežaparks, en el espacio entre Ezermalas, Viskali, Sprukstes y Mailīšu Streets. El edificio está situado en una zona tranquila, verde, cerrada con caminos pavimentados, un parque infantil y una zona de recreación, haciendo que…
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Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Riga, Letonia
de
$9,135
Rumbula Logistics Park es un moderno parque industrial de clase A construido utilizando materiales y métodos de construcción eficientes energéticamente, según las especificaciones más altas de SIRIN Development que incluyen soluciones de ingeniería innovadoras que crearán condiciones de trab…
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Comercio E. Birznieka Upīša iela 10
Comercio E. Birznieka Upīša iela 10
Comercio E. Birznieka Upīša iela 10
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Comercio E. Birznieka Upīša iela 10
Riga, Letonia
de
$83,890
Año de construcción 2020
Los apartamentos se venden en un edificio renovado en la calle Ernesta Birznieka 10. El renovado edificio de piedra Art Nouveau fue construido a principios del siglo pasado, en 1912,El renovado edificio de piedra Art Nouveau fue construido a principios del siglo pasado, en 1912, después del…
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REALAT real estate
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Comercio Staraja Rusas 8
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Riga, Letonia
de
$127,810
Año de construcción 2018
El proyecto está situado en el centro de Klîversala, entre edificios residenciales y la zona verde. El área del proyecto está cercada, verde, hay un pequeño parque infantil. El lugar está situado entre importantes calles y cerca del puente Akmens. La Biblioteca Nacional de Letonia está a 5 m…
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Comercio Alfrēda apartamenti
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Comercio Alfrēda apartamenti
Riga, Letonia
de
$117,585
Año de construcción 2019
Apartamentos de lujo de "Alfreda". ¡Descubre el norte de París! A dos pasos del centro histórico de Riga hemos restaurado cuidadosamente uno de los objetos del patrimonio mundial de la UNESCO y lo hemos convertido en una casa club de lujo. Ahora se puede comprar el apartamento de élite en un…
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Comercio Zundas Dārzi
Comercio Zundas Dārzi
Comercio Zundas Dārzi
Comercio Zundas Dārzi
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Comercio Zundas Dārzi
Riga, Letonia
de
$261,430
Año de construcción 2017
Casa "Zundas Gardens" combinaría técnicas arquitectónicas tradicionales y diseño moderno. Espacio interno organizado de tal manera que los residentes de la casa, que se mueven entre las habitaciones, vean el excelente jardín ecológico que florece constantemente, que será el máximo ambiente n…
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Guías para comprar obra nueva en Letonia

Hipotecas en Lituania, Letonia, Reino Unido y Holanda. Detalles sobre cómo un extranjero puede comprar una casa a crédito
Hipotecas en Lituania, Letonia, Reino Unido y Holanda. Detalles sobre cómo un extranjero puede comprar una casa a crédito

Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Letonia

¿Qué documentos se requieren para comprar viviendas en nuevos edificios en Letonia?

Los ciudadanos extranjeros necesitan un pasaporte para comprar un apartamento los nuevos complejos residenciales en Letonia, así como un permiso especial para comprar el territorio alrededor de la casa, si lo hubiera. El segundo documento tarda en emitirse unos 20 días. También hace falta abrir una cuenta en uno de los bancos locales, desde la cual que se transferirá el dinero al vendedor una vez concluida la transacción.

¿Qué restricciones deben tenerse en cuenta para las personas extranjeras al comprar bienes raíces de un desarrollador en Letonia?

Los extranjeros pueden comprar apartamentos y casas nuevas de cualquier tamaño. Las restricciones se aplican solo a ciertos territorios. Por ejemplo, a las personas extranjeras no se les permite comprar apartamentos en edificios nuevos en Letonia en tierras ubicadas cerca de las fronteras estatales y los cuerpos públicos de agua.

¿Cuáles son las ciudades más populares de Letonia para los compradores de vivienda nueva?

Los extranjeros que se mudan al país por trabajo y estudios tienen más probabilidades de comprar bienes raíces en la capital, Riga. Los inversores que buscan comprar viviendas en un resort para las vacaciones de verano eligen Jurmala y Ventspils. Los nuevos complejos residenciales en Letonia en Liepaja y Jelgava también tienen una gran demanda.
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