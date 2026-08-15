Guías para comprar obra nueva en Letonia
Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Letonia
¿Qué documentos se requieren para comprar viviendas en nuevos edificios en Letonia?
Los ciudadanos extranjeros necesitan un pasaporte para comprar un apartamento los nuevos complejos residenciales en Letonia, así como un permiso especial para comprar el territorio alrededor de la casa, si lo hubiera. El segundo documento tarda en emitirse unos 20 días. También hace falta abrir una cuenta en uno de los bancos locales, desde la cual que se transferirá el dinero al vendedor una vez concluida la transacción.
¿Qué restricciones deben tenerse en cuenta para las personas extranjeras al comprar bienes raíces de un desarrollador en Letonia?
Los extranjeros pueden comprar apartamentos y casas nuevas de cualquier tamaño. Las restricciones se aplican solo a ciertos territorios. Por ejemplo, a las personas extranjeras no se les permite comprar apartamentos en edificios nuevos en Letonia en tierras ubicadas cerca de las fronteras estatales y los cuerpos públicos de agua.
¿Cuáles son las ciudades más populares de Letonia para los compradores de vivienda nueva?
Los extranjeros que se mudan al país por trabajo y estudios tienen más probabilidades de comprar bienes raíces en la capital, Riga. Los inversores que buscan comprar viviendas en un resort para las vacaciones de verano eligen Jurmala y Ventspils. Los nuevos complejos residenciales en Letonia en Liepaja y Jelgava también tienen una gran demanda.