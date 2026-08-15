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Propiedades residenciales en venta en Letonia

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Ogre
6
Riga
1108
Jurmala
862
Babites pagasts
65
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2 525 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
UP UP
Casa 10 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Número de plantas 3
✨ Estamos encantados de presentar esta casa espaciosa y acogedora, perfectamente adaptada pa…
$328,972
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Vendedor particular
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Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
$1,01M
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International real estate agency Habita
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Piso 4/5
$144,259
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Casa 6 habitaciones en Trenci, Letonia
Casa 6 habitaciones
Trenci, Letonia
Habitaciones 6
Área 260 m²
Número de plantas 2
$294,288
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Casa 4 habitaciones en Bauska, Letonia
Casa 4 habitaciones
Bauska, Letonia
Habitaciones 4
Área 183 m²
Número de plantas 2
$183,453
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Casa 5 habitaciones en Ozolnieki, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ozolnieki, Letonia
Habitaciones 5
Área 114 m²
Piso 2
$241,571
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TekceTekce
Casa en Rutki, Letonia
Casa
Rutki, Letonia
$669,360
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 2/4
$172,953
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Casa 4 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 1/2
$276,698
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 8/9
$92,467
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 5/5
$60,618
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Apartamento 5 habitaciones en Marupe, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Marupe, Letonia
Habitaciones 5
Área 111 m²
Piso 3/4
$340,973
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Casa 7 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 7 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 490 m²
Ofrecemos a la venta una amplia casa familiar a 100m del Parque Natural de Lielupe Ragakāpa!…
$423,289
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Metropolis Riga
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Casa 4 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Ofrecemos a la venta una casa privada moderna. La casa se encuentra en la zona duna, en el t…
$939,243
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Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 875 m²
Piso 3/3
¡Chalet privado en Baltezers para venta! Ubicación asombrosa directamente en el lado del lag…
$1,29M
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Casa 6 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 6 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 305 m²
Número de plantas 2
remodelación moderna, totalmente amueblada, cocina integrada, chimenea, sauna, calefacción p…
$452,520
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VIP Real
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Casa 6 habitaciones en Priedkalne, Letonia
Casa 6 habitaciones
Priedkalne, Letonia
Habitaciones 6
Área 499 m²
Número de plantas 2
Prižkalne es un pueblo de millonarios letones, situado a pocos kilómetros de Riga, en la cos…
$651,600
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Casa 79 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 79 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Área 2 682 m²
Número de plantas 6
El edificio, 15 Peldu Street, situado en el mismo centro de Riga, fue construido en 1986 dur…
$4,61M
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 1/3
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad…
$90,891
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Casa 10 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 10 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 210 m²
Número de plantas 2
casa en el centro de Jurmala en el lado del mar. La superficie de la casa es de 210 m2, una …
$212,069
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Casa 8 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Área 319 m²
Piso 1/3
$372,379
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Casa en Vandzenes pagasts, Letonia
Casa
Vandzenes pagasts, Letonia
Combinación perfecta de estilo casa de campo. Buena casa de estar donde una parte de la casa…
$228,276
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta eficiente apartamento de 3 habitaciones con cocina independiente, terraza y aparcamien…
$245,851
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Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 410 m²
Número de plantas 3
$948,699
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 130 m²
Piso 4/4
Mežaparka El pueblo es 50 nuevos hogares para personas que sueñan con vivir cerca de la natu…
$355,617
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Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 2 508 m²
Hogar en la calle Viljandi 10, Riga1. Información general sobre el sitio web:-El edificio fu…
$4,70M
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Metropolis Riga
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 590 m²
Número de plantas 3
Tres edificios están situados en un territorio ajardinado - la casa principal de 440 m2; que…
$986,261
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Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 155 m²
Piso 2/2
Excelente ubicación - a sólo 50 metros del mar. El sitio se encuentra de tal manera que el s…
$917,900
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Casa 5 habitaciones en Sebruciems, Letonia
Casa 5 habitaciones
Sebruciems, Letonia
Habitaciones 5
Área 310 m²
Piso 2/2
$802,964
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 1
Apartamento en el moderno complejo residencial "Turaidas Trimestre junto a la calle Jomas. E…
$290,077
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Tipos de propiedades en Letonia

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Letonia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo

Guías sobre la compra de bienes inmuebles en Letonia

Hipotecas en Lituania, Letonia, Reino Unido y Holanda. Detalles sobre cómo un extranjero puede comprar una casa a crédito
Hipotecas en Lituania, Letonia, Reino Unido y Holanda. Detalles sobre cómo un extranjero puede comprar una casa a crédito

Preguntas y respuestas para Letonia

¿Cuál es el coste medio de una propiedad inmobiliaria en Letonia?

Los precios al comprar inmuebles en Letonia varían, teniendo en cuenta su edad. En el mercado primario, el coste de un metro cuadrado en un inmueble en venta en Letonia es de 2500-3500 euros. Para apartamentos y casas del fondo antiguo, los precios inmobiliarios en Letonia se encuentran en el rango de los 600-2000 euros.
El precio de un inmueble en venta en Letonia también depende de su clase. Se estima que las casas y apartamentos con el máximo grado de confort son un 10-20% más caros que la media del mercado.

¿Qué requisitos deben tener en cuenta las personas extranjeras que compran una propiedad inmobiliaria en Letonia?

Los extranjeros pueden adquirir todo tipo de bienes en cantidades ilimitadas. Si se compra una vivienda en Letonia en una parcela, se necesitará un permiso municipal. Para concluir una transacción, solo necesita tener un pasaporte.

¿Qué impuestos y tarifas se pagan al comprar un inmueble en venta en Letonia?

El impuesto de compra es relevante solo para el mercado primario: el 21% del valor de la transacción. Por la compra de una propiedad en el mercado primario y secundario, los extranjeros también pagan dos tasas: un impuesto de timbre del 2% del precio del inmueble y una tasa de inscripción (22 euros).
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