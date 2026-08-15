Propiedades residenciales en venta en Letonia

Los precios al comprar inmuebles en Letonia varían, teniendo en cuenta su edad. En el mercado primario, el coste de un metro cuadrado en un inmueble en venta en Letonia es de 2500-3500 euros. Para apartamentos y casas del fondo antiguo, los precios inmobiliarios en Letonia se encuentran en el rango de los 600-2000 euros.

El precio de un inmueble en venta en Letonia también depende de su clase. Se estima que las casas y apartamentos con el máximo grado de confort son un 10-20% más caros que la media del mercado.