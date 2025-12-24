  1. Realting.com
Inmuebles comerciales Augustines Darzs

Riga, Letonia
Precio en demanda
15
ID: 25137
In CRM: 1528
Última actualización: 24/12/25

Localización

  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga

Sobre el complejo

"Agostino jardín" – encanto histórico y confort moderno "Augustine's garden" es un proyecto residencial implementado en 2024, que combina tres edificios diferentes en un conjunto único. En el centro del proyecto se encuentra una casa de descanso diseñada por el arquitecto Aleksandra Vanagas en 1907 en el estilo del romanticismo nacional, cuya fachada histórica fue cuidadosamente restaurada, preservando auténticos detalles decorativos. Detrás de ella, en la zona del patio, se reconstruyeron antiguos edificios de talleres que se han transformado en modernos apartamentos y casas adosadas. Como parte de la renovación del proyecto, se instalaron fachadas de construcción, servicios públicos y techos completamente renovados, así como sistemas de calefacción y ventilación eficientes en energía, asegurando una clase de eficiencia energética A y A+. Los apartamentos disponen de amplios ventanales, balcones y terrazas francesas que se conectan al tranquilo patio. El diseño interior está dominado por materiales naturales y paletas de colores neutros, que crean un ambiente armonioso y funcional. Las habitaciones están equipadas con tecnologías inteligentes que le permiten ajustar la iluminación y el clima a las necesidades individuales. El patio verde crea un ambiente privado y pacífico en el centro de la ciudad, proporcionando a los residentes un espacio de vida armonioso.

Localización en el mapa

Riga, Letonia
Educación

Inmuebles comerciales Augustines Darzs
Riga, Letonia
Precio en demanda
