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Edificio de apartamentos BIWI BIG
Salaspils pagasts, Letonia
de
$25,261
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
BIWI BIG es una caja de estar separada capaz de proporcionar un descanso cómodo y espacio de trabajo en cualquier lugar. La cápsula de tecnología BIWI equipada tiene capacidad para dos camas, un baño con ducha, un armario, un software integrado BIWI. Características: ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: …
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Vithaus
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Edificio de apartamentos BIWI MEDIUM
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Edificio de apartamentos BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Letonia
de
$18,630
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Las cápsulas BIWI MEDIUM son un formato hotelero moderno. Una cápsula es una caja de estar separada capaz de proporcionar un descanso cómodo o un espacio de trabajo en cualquier lugar. La cápsula de tecnología BIWI equipada tiene capacidad para dos camas, un baño con ducha, un armario, un s…
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Edificio de apartamentos BIWI MINI
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Edificio de apartamentos BIWI MINI
Salaspils pagasts, Letonia
de
$15,341
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
BIWI MINI es una caja de estar separada capaz de proporcionar un descanso cómodo y espacio de trabajo en cualquier lugar. La cápsula de tecnología BIWI MINI equipada tiene capacidad para dos camas, un baño con ducha, un armario, un software integrado BIWI. Características: ÁREA DE CONSTRUC…
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