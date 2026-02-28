  1. Realting.com
  Letonia
  Riga
  Centro de negocios BC Dzelzavas 117

Centro de negocios BC Dzelzavas 117

Riga, Letonia
$694
20
ID: 33995
Última actualización: 27/2/26

Localización

  País
    Letonia
  Ciudad
    Riga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2024

Sobre el complejo

El centro de oficinas de Dzelzavas Street 117 es uno de los complejos de negocios más reconocidos de Clase B en Purvciems, ofreciendo un ambiente de trabajo estable y bien organizado. Estratégicamente ubicado, el edificio garantiza una excelente visibilidad y un acceso conveniente desde las principales carreteras arteriales de la ciudad. El proyecto es ideal para empresas que priorizan alta funcionalidad junto con costos razonables de mantenimiento. Los planos de planta son flexibles, lo que permite la creación de oficinas de planta abierta o espacios de trabajo divididos adaptados a necesidades específicas del cliente. Para la comodidad de los inquilinos, el edificio está equipado con modernos sistemas de ventilación y aire acondicionado, garantizando un agradable microclima en cualquier estación. La seguridad está garantizada por seguridad física 24/7, vigilancia de vídeo y un sistema de control de acceso. Una de las mayores ventajas del complejo es el amplio estacionamiento disponible tanto para empleados como para clientes. La primera planta cuenta con una acogedora cafetería y varios proveedores de servicios, lo que facilita las rutinas diarias para el personal. La infraestructura circundante está excelentemente desarrollada, con paradas de transporte público, centros comerciales y restaurantes de almuerzo en las inmediaciones. El centro de oficinas destaca con la gestión profesional y el rápido apoyo técnico para asuntos cotidianos. Este es un entorno en el que la eficiencia empresarial cumple con una ubicación conveniente y un servicio atento. Dzelzavas 117 es una opción prospectiva para el crecimiento corporativo a largo plazo y el bienestar de los empleados.

Localización en el mapa

Riga, Letonia
