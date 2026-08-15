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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Letonia

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Jurmala
154
Riga
671
Marupe
24
Marupes pagasts
31
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943 propiedades total found
Propiedad comercial 900 m² en Stopinu pagasts, Letonia
Propiedad comercial 900 m²
Stopinu pagasts, Letonia
Habitaciones 1
Área 900 m²
Piso 1/1
$4,777
por mes
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Apartamento 5 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 200 m²
Piso 5/5
El propietario ofrece un acogedor y muy cómodo apartamento para alquiler a largo plazo, situ…
$2,326
por mes
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Propiedad comercial 92 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 92 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Piso 5/5
Sobre la propiedad - casa de patio, ventanas frente al patio, ascensor disponible. Propiedad…
$430
por mes
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Edificio rentable en Riga, Letonia
Edificio rentable
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Piso 1/6
En alquiler se encuentra un edificio situado en la calle Peldu - en el centro mismo del desa…
$23,481
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 2/2
$2,328
por mes
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Tribus Realty
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 2/4
Centro de la ciudad, paz y una vista soleada para su café de la mañana – todo en un apartame…
$853
por mes
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Mazur EstateMazur Estate
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 97 m²
Piso 16
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, remodelación moderna, ventanas panorá…
$4,215
por mes
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial 53 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 53 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 53 m²
Sobre la propiedad - edificio reformado, edificio delantero, ascensor disponible. Extras - v…
$495
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 3/4
Centro de la ciudad, paz y vista soleada para una taza de café por la mañana – todo en un ap…
$763
por mes
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Propiedad comercial 197 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 197 m²
Riga, Letonia
Área 197 m²
Piso 1/1
Ofrecemos alquiler de locales para un restaurante o café o bar en el corazón de Riga, en el …
$11,638
por mes
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Propiedad comercial 39 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 39 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 39 m²
Piso 1/5
$295
por mes
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Propiedad comercial 38 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 38 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 8/8
Los locales de oficina modernos y totalmente equipados están disponibles para alquilar en el…
$533
por mes
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Casa 6 habitaciones en Babites pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Babites pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 368 m²
Número de plantas 2
Una moderna casa de dos pisos está disponible para alquilar en el pueblo privado “Dižbārdi”,…
$6,382
por mes
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 3/4
En alquiler por el día, un apartamento totalmente equipado en un edificio renovado, junto al…
$69
por mes
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Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Número de plantas 3
Casa adosada en alquiler en Jurmala Situado en una zona tranquila de casas privadas. Toda la…
$1,372
por mes
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Propiedad comercial 1 747 m² en Kekava, Letonia
Propiedad comercial 1 747 m²
Kekava, Letonia
Área 1 747 m²
$9,181
por mes
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Piso 1/2
Casa reformada, acabado exclusivo en un estilo moderno, zona bien cuidada, infraestructura b…
$4,746
por mes
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VIP Real
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 3/5
$576
por mes
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Tribus Realty
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Propiedad comercial 800 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 800 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 800 m²
Piso 1/1
Propiedad y calefacción - comunicaciones de ingeniería no construidas. Territorio - infraest…
$3,275
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 130 m²
Piso 4
En verano alquila un amplio apartamento de tres habitaciones a 50 metros del mar en Mallorca…
$2,205
por mes
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 101 m²
Piso 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, totalmente amuebladas, cocina integra…
$2,089
por mes
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial 142 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 142 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 142 m²
Piso 2/7
Clase moderna Espacios de oficina en el prestigioso centro de oficinas "Novira Plaza" ubicad…
$2,719
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 32 m²
Piso 4/4
Centro de la ciudad, paz y una vista soleada para su café de la mañana – todo en un apartame…
$822
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 133 m²
Piso 3
Amplio apartamento situado en el centro de Jurmala cerca del parque forestal "Dzintari". Alt…
$2,727
por mes
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 2/3
Espacioso apartamento con 3 dormitorios separados, con una superficie total de 108 m2. La co…
$12,697
por mes
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Propiedad comercial 76 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 76 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 76 m²
Piso 3/5
Casa de calle, entrada desde la calle, aparcamiento, ascensor disponible, baño común- aseo, …
$884
por mes
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Casa 4 habitaciones en Adazu pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazu pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 276 m²
$2,903
por mes
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 14 m²
Piso 1/2
Para alquilar un apartamento estudio acogedor y elegante para estancias cortas - ideal para …
$51
por mes
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Propiedad comercial 73 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 73 m²
Riga, Letonia
Área 73 m²
Piso 1
Construyendo una habitación para una tienda. Superficie total 73, 4 m2 - Alquiler 14 EUR/M2/…
$1,065
por mes
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Propiedad comercial 2 958 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 2 958 m²
Riga, Letonia
Área 2 958 m²
Ofrecemos almacén / locales industriales en alquiler en Riga.Los locales están ubicados en l…
$12,155
por mes
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