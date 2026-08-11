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Obra nueva en venta en Kekavas novads

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Kekava, Letonia
de
$9,288
VGP Park Kekava Estratégicamente ubicado en la intersección de la importante carretera A7 (también conocida como Via Baltica) y la carretera A5. Acceso: - acceso directo a y desde la carretera; -conectividad independiente a las principales rutas de transporte; -excelente conexión con el cen…
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Riga, Letonia
de
$110,963
Año de construcción 2016
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