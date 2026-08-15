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Terreno y parcelas en venta en Letonia

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399 propiedades total found
Parcela en Stopinu pagasts, Letonia
Parcela
Stopinu pagasts, Letonia
$51,909
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Tribus Realty
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Parcela en Stopinu pagasts, Letonia
Parcela
Stopinu pagasts, Letonia
$51,794
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Tribus Realty
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Parcela en Marupe, Letonia
Parcela
Marupe, Letonia
Área 31 000 m²
Terreno en venta en Mārupe, calle Liliju – 350.000 EUR Estamos ofreciendo una parcela única …
$408,760
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Parcela en Jelgava, Letonia
Parcela
Jelgava, Letonia
Se vende un terreno en la parte central de Jelgava con un alto potencial de desarrollo resid…
$872,163
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Parcela en la calle Kapu en Melluži. Principales tipos de uso del territorio:Un edificio res…
$1,74M
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Venta de terreno con una superficie total de 4988 m2 en Valters, Jurmala.Se ha diseñado un p…
$141,859
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Metropolis Riga
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Ofrecemos para la venta una parcela en Asari con una superficie total de 9416 m2. La tierra …
$704,432
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Ofrecemos a la venta una parcela única en Lielupe - en una de las zonas más elite de la ciud…
$925,234
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
todas las comunicaciones de la ciudad, zona bien cuidada, infraestructura bien desarrollada,…
$290,077
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
$1,04M
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Parcela en Letonia
Parcela
Letonia
Parcela única y exclusiva de terreno (2390 metros cuadrados) en Jurmala, Dzintari, Bulduru A…
$2,78M
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Parcela en Adazu pagasts, Letonia
Parcela
Adazu pagasts, Letonia
Área 180 000 m²
El pintoresco terreno se encuentra en Adazi, a 7 km del centro del distrito de Adazi y a 14 …
$795,126
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Parcela en Lapmezciems, Letonia
Parcela
Lapmezciems, Letonia
Área 35 200 m²
Venta parcela de terreno situada en Lapmezciems. Estado de propiedad - registrado en el libr…
$1,05M
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Parcela en Riga, Letonia
Parcela
Riga, Letonia
La superficie total de los edificios es de 8971 metros cuadrados, en el territorio de 2.85 h…
$3,52M
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
cerca del parque, cerca del mar, cerca del río
$114,870
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Parcela en Garkalnes pagasts, Letonia
Parcela
Garkalnes pagasts, Letonia
$52,477
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Tribus Realty
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Área 3 080 m²
El sitio está situado en la primera línea por el agua en el pueblo cerrado de JURMALA DUNE -…
$1,08M
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Exclusiva parcela de tierra en Jurmala, primera línea, a 150 metros del mar.La parcela de ti…
$2,11M
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Metropolis Riga
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Parcela en Riga, Letonia
Parcela
Riga, Letonia
Terreno en construcción en el centro tranquilo. Superficie total de la parcela: 1936 m2.Supe…
$2,11M
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Metropolis Riga
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Parcela en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
$1,11M
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Parcela en Jurmala, Letonia
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Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
todas las comunicaciones de la ciudad, cerca del parque, cerca del mar
$1,28M
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Venta de terreno con pinos en Jaundubulti con una superficie total de 2575 m2. La parcela es…
$217,273
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Metropolis Riga
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Parcela en Letonia
Parcela
Letonia
Ofrecemos comprar una parcela en Jurmala, en un lugar muy bueno y tranquilo - la zona de des…
$651,600
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Área 3 500 m²
Estamos vendiendo un pedazo de tierra en la que ya tiene un nuevo edificio residencial y han…
$523,420
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
El complejo Jurmala es bien conocido por sus riquezas naturales: clima suave, mar, aire salu…
$640,099
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
cerca del bosque, cerca del mar
$1,16M
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VIP Real
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Parcela en Jurmala, Letonia
Parcela
Jurmala, Letonia
En el corazón de la principal ciudad balsona de Jurmala, una parcela de tierra No 12 - una s…
$1,16M
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Parcela en Jekabpils, Letonia
Parcela
Jekabpils, Letonia
$74,478
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Parcela en Baldones pagasts, Letonia
Parcela
Baldones pagasts, Letonia
Área 1 083 m²
$40,150
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Parcela en Adazi, Letonia
Parcela
Adazi, Letonia
Venta de una gran parcela de 2500 m2 de terreno en una tranquila zona residencial en Àdaži.C…
$138,585
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