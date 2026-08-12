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Obra nueva en venta en Olaines pagasts

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Olaines pagasts, Letonia
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$90,629
Año de construcción 2007
55ha Logistics & Industrial DOMMO PARK ofrece soluciones construidas a medida y parcelas terrestres con infraestructura y en la entrada sur de Riga, Latvija, encrucijada de la carretera A8 y la carretera de circunvalación A5 – Riga. LOGISTICS Perfect location on A5/A8 and built-in infrastru…
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