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Edificios industriales en venta en Letonia

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Riga
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Producción 700 m² en Stopinu pagasts, Letonia
Producción 700 m²
Stopinu pagasts, Letonia
Área 700 m²
Piso 2/2
Ofrecemos una nueva sala de producción y almacenamiento en Ulbrok. Conexión de transporte co…
$814,672
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Producción 7 400 m² en Riga, Letonia
Producción 7 400 m²
Riga, Letonia
Área 7 400 m²
Ofrecemos a la venta un complejo de instalaciones de almacenamiento y producción.La superfic…
$4,19M
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Producción 3 876 m² en Riga, Letonia
Producción 3 876 m²
Riga, Letonia
Área 3 876 m²
$659,123
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Producción 380 m² en Eimuri, Letonia
Producción 380 m²
Eimuri, Letonia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Una granja bien cuidada con un terreno de 3, 2 h en un lugar de perspectiva entre daži y Car…
$328,846
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Producción 4 652 m² en Krapes pagasts, Letonia
Producción 4 652 m²
Krapes pagasts, Letonia
Habitaciones 15
Área 4 652 m²
Número de plantas 3
$542,515
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Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Producción 5 197 m² en Riga, Letonia
Producción 5 197 m²
Riga, Letonia
Área 5 197 m²
Objeto de inversión en la calle Brivibas 193.Dos parcelas de tierra de una superficie total …
$2,98M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Producción 5 346 m² en Riga, Letonia
Producción 5 346 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 13
Área 5 346 m²
Piso 1/2
Venta de instalaciones comerciales en Balta Street 3Venta de una instalación comercial ideal…
$741,867
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Producción 2 230 m² en Krogsils, Letonia
Producción 2 230 m²
Krogsils, Letonia
Área 2 230 m²
$815,179
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Producción 3 321 m² en Rojas pagasts, Letonia
Producción 3 321 m²
Rojas pagasts, Letonia
Habitaciones 100
Área 3 321 m²
Número de plantas 5
$313,054
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Tribus Realty
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