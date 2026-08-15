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Locales comerciales en venta en Letonia

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Riga
216
Jurmala
40
Marupes pagasts
3
Kekavas pagasts
4
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299 propiedades total found
Edificio rentable 758 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 758 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 26
Área 758 m²
Número de plantas 3
$669,360
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 1 062 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 1 062 m²
Riga, Letonia
Área 1 062 m²
Piso 3/3
Se ofrece una propiedad histórica única ubicada en Tornjakalns, una de las zonas más dinámic…
$1,12M
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Edificio rentable 2 682 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 682 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Área 2 682 m²
Piso 1/6
Ofrecemos a la venta un edificio situado en la calle Peldu - en el corazón del desarrollo hi…
$3,32M
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Oficina 112 m² en Riga, Letonia
Oficina 112 m²
Riga, Letonia
Área 112 m²
Piso 1
$191,126
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Tribus Realty
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Propiedad comercial 2 927 m² en Iecavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial 2 927 m²
Iecavas pagasts, Letonia
Área 2 927 m²
Número de plantas 2
Cobblestone y fábrica de productos de hormigón para la venta. La fábrica cuenta con todo el …
$1,16M
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De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Una oferta exclusiva en el mercado inmobiliario de Letonia - una oferta de inversión a 3 km …
$2,79M
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TekceTekce
Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 000 m²
El hotel está situado en el corazón de Jurmala, en Majori. En un lugar al lado de la calle p…
$2,27M
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Tienda 151 m² en Riga, Letonia
Tienda 151 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 151 m²
Zonas comerciales en el centro de Riga, cerca de la Ciudad Vieja, en la calle Merioe Conocim…
$364,080
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Metropolis Riga
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Edificio rentable 825 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 825 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 825 m²
Piso 3/3
En venta hay una casa de tres pisos en el centro de Riga, ubicada en ul. Avotu. El área tota…
$1,28M
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De inversiones 2 815 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 2 815 m²
Jurmala, Letonia
Área 2 815 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos un proyecto de inversión atractivo en el centro de Jurmala - en la avenida Dzintar…
$1,75M
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Número de plantas 3
$1,86M
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Tienda 228 m² en Riga, Letonia
Tienda 228 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Venta de espacios comerciales en el centro de la calle Brivibas 133Alto flujo de personas y …
$211,401
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Metropolis Riga
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English, Русский
Edificio rentable 2 483 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 483 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 70
Área 2 483 m²
Número de plantas 5
El edificio de es de ubicado cerca de Daugava de río, en tkhe de Old Town, cerca del negocio…
$4,07M
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Tienda 4 500 m² en Riga, Letonia
Tienda 4 500 m²
Riga, Letonia
Área 4 500 m²
Venta de un objeto comercial multifuncional en la parte central de Riga.- venta, producción,…
$2,94M
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Metropolis Riga
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Producción 700 m² en Stopinu pagasts, Letonia
Producción 700 m²
Stopinu pagasts, Letonia
Área 700 m²
Piso 2/2
Ofrecemos una nueva sala de producción y almacenamiento en Ulbrok. Conexión de transporte co…
$814,672
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Edificio rentable 777 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 777 m²
Riga, Letonia
Área 777 m²
Número de plantas 3
$515,703
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Tribus Realty
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Propiedad comercial 4 670 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 4 670 m²
Riga, Letonia
Área 4 670 m²
Edificio de almacén con oficina en la calle Katlakalna con una superficie de 4670 metros cua…
$2,08M
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Piso 1
todas las comunicaciones de la ciudad, zona bien cuidada, ascensor, puesto de seguridad, inf…
$4,67M
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VIP Real
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Piso 1/7
Akas4 es un moderno complejo residencial en el corazón de Riga, donde la arquitectura reflex…
$602,275
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Propiedad comercial 73 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 73 m²
Riga, Letonia
Área 73 m²
Piso 1/6
Venta es un local de tiendas en el centro de la ciudad. La propiedad está situada en un luga…
$616,823
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Propiedad comercial 178 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 178 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 178 m²
Piso 1/3
A la venta. Un gran flujo de personas. Ubicación conveniente. Edificio frontal, entrada desd…
$198,540
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
abastecimiento de agua de la ciudad, alcantarillado urbano, infraestructura bien desarrollad…
$5,83M
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VIP Real
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Piso 1/2
Casa reformada, acabado exclusivo en un estilo moderno, zona bien cuidada, infraestructura b…
$1,54M
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
De inversiones 3 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 3 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 3 000 m²
Piso 5/5
Ofrecemos la compra de un edificio sin terminar en Jurmala, distrito de Sloka. Zona de desca…
$1,76M
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Propiedad comercial 349 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 349 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 349 m²
Piso 1/5
Edificio delantero, entrada desde el patio y la calle, ventanas frente a la calle, habitacio…
$1,16M
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Edificio rentable 3 131 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 3 131 m²
Riga, Letonia
Área 3 131 m²
Número de plantas 6
Todos los apartamentos están completamente renovados y equipados con muebles y electrodomést…
$11,74M
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Oficina 1 676 m² en Marupe, Letonia
Oficina 1 676 m²
Marupe, Letonia
Área 1 676 m²
Piso 2/2
Superficie de construcción: 1676 m 2 (sin terraza y sala de conferencias de verano)Área de o…
$1,86M
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De inversiones 1 740 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 740 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 20
Área 1 740 m²
Piso 4/4
Servicio de limpieza en venta en Bulduri - en el corazón de Jurmala, justo en la costa, just…
$3,38M
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
La venta ofrece una parcela de tierra en la primera línea del mar con un proyecto hotel de 5…
$7,05M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Número de plantas 1
$754,199
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Tipos de propiedades en Letonia

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