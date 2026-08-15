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Oficinas en Venta en Letonia

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Riga
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20 propiedades total found
Oficina 112 m² en Riga, Letonia
Oficina 112 m²
Riga, Letonia
Área 112 m²
Piso 1
$191,126
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Oficina 1 676 m² en Marupe, Letonia
Oficina 1 676 m²
Marupe, Letonia
Área 1 676 m²
Piso 2/2
Superficie de construcción: 1676 m 2 (sin terraza y sala de conferencias de verano)Área de o…
$1,86M
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Oficina 2 132 m² en Riga, Letonia
Oficina 2 132 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 16
Área 2 132 m²
Piso 1/6
Venta de espacio de oficina 2 y rsquo; 132 m2 ( 16 oficinas ) con 20 plazas de aparcamiento …
$3,17M
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Oficina 102 m² en Riga, Letonia
Oficina 102 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 102 m²
Piso 1/7
Ofrecemos comprar una habitación elegante y totalmente equipada para un bar o café en una de…
$1,15M
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Oficina 930 m² en Riga, Letonia
Oficina 930 m²
Riga, Letonia
Área 930 m²
Piso 5/7
Se ofrece espacio de oficina en Jeriku Street 15.El edificio está ubicado cerca del puente Z…
$1,56M
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Oficina 6 714 m² en Riga, Letonia
Oficina 6 714 m²
Riga, Letonia
Área 6 714 m²
Venta edificio de oficinas- 8 pisos- la superficie total de 6 714 metros cuadrados, incluida…
$6,58M
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Oficina 1 687 m² en Riga, Letonia
Oficina 1 687 m²
Riga, Letonia
Área 1 687 m²
Piso 1/1
Ya que la venta se ofrece el centro comercial afortunado. Localizado en una de las áreas de …
$4,70M
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Oficina 220 m² en Riga, Letonia
Oficina 220 m²
Riga, Letonia
Área 220 m²
Un exclusivo salón de restaurante de esquina en venta en Old Riga en el paseo marítimo el 11…
$763,135
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Oficina 3 013 m² en Riga, Letonia
Oficina 3 013 m²
Riga, Letonia
Área 3 013 m²
Piso 4/4
El centro de oficinas en la frontera del casco antiguo, en una de las calles más grandes y p…
$7,56M
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Oficina 275 m² en Riga, Letonia
Oficina 275 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 275 m²
Piso 1/4
Ofrecemos para la venta el local comercial espacioso en el centro histórico de la Vieja Ciud…
$954,330
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Oficina 3 350 m² en Riga, Letonia
Oficina 3 350 m²
Riga, Letonia
Área 3 350 m²
Piso 1/1
Facilidad de inversión con flujo de caja potencial. El edificio, ubicado en el territorio d…
$3,52M
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Oficina 2 285 m² en Riga, Letonia
Oficina 2 285 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 30
Área 2 285 m²
Venta es una oportunidad única de inversión en el antiguo complejo de edificios hoteleros en…
$769,852
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 132 m² en Riga, Letonia
Oficina 132 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Local comercial en el animado centro de RigaEl espacio tiene el estado de la propiedad de ap…
$309,115
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 275 m² en Riga, Letonia
Oficina 275 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 8
Área 275 m²
Piso 1/6
$345,774
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Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Oficina 400 m² en Riga, Letonia
Oficina 400 m²
Riga, Letonia
Área 400 m²
Piso 2/7
El edificio en el que se encuentra la oficina está ubicado en una de las calles más prestigi…
$1,17M
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Oficina 400 m² en Riga, Letonia
Oficina 400 m²
Riga, Letonia
Área 400 m²
Hermosa, moderna oficina y locales comerciales en una de las calles más prestigiosas de Riga…
$1,03M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 4 308 m² en Riga, Letonia
Oficina 4 308 m²
Riga, Letonia
Área 4 308 m²
Vender el edificio de oficinas.- Superficie total: 5600 m2 (incluyendo aparcamiento subterrá…
$19,97M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 320 m² en Riga, Letonia
Oficina 320 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 320 m²
Piso 1/6
La residencia espléndida imaginada de nuevo para la vida moderna en el centro tranquilo de R…
$938,069
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Oficina 2 126 m² en Marupe, Letonia
Oficina 2 126 m²
Marupe, Letonia
Área 2 126 m²
Venta de oficinas en MarupeSuperficie total del edificio 2126m2Oficina espacial 1170 m2Estac…
$1,41M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 200 m² en Riga, Letonia
Oficina 200 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Local comercial en el animado centro de RigaEl espacio tiene el estado de la propiedad de ap…
$492,283
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Metropolis Riga
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