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Edificios Residencial en Venta en Letonia

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Riga
43
Jurmala
4
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50 propiedades total found
Edificio rentable 758 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 758 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 26
Área 758 m²
Número de plantas 3
$669,360
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 1 062 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 1 062 m²
Riga, Letonia
Área 1 062 m²
Piso 3/3
Se ofrece una propiedad histórica única ubicada en Tornjakalns, una de las zonas más dinámic…
$1,12M
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Edificio rentable 2 682 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 682 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Área 2 682 m²
Piso 1/6
Ofrecemos a la venta un edificio situado en la calle Peldu - en el corazón del desarrollo hi…
$3,32M
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Edificio rentable 825 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 825 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 825 m²
Piso 3/3
En venta hay una casa de tres pisos en el centro de Riga, ubicada en ul. Avotu. El área tota…
$1,28M
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Edificio rentable 2 483 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 483 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 70
Área 2 483 m²
Número de plantas 5
El edificio de es de ubicado cerca de Daugava de río, en tkhe de Old Town, cerca del negocio…
$4,07M
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Edificio rentable 777 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 777 m²
Riga, Letonia
Área 777 m²
Número de plantas 3
$515,703
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Edificio rentable 3 131 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 3 131 m²
Riga, Letonia
Área 3 131 m²
Número de plantas 6
Todos los apartamentos están completamente renovados y equipados con muebles y electrodomést…
$11,74M
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Edificio rentable 1 349 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 1 349 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 9
Área 1 349 m²
Para la venta una propiedad de la casa, que se construyó en 1901 y se localiza en Vieja Riga…
$997,945
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Edificio rentable 420 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 420 m²
Riga, Letonia
Área 420 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 420m2.Silencioso centro, 150m a St. Chaka, a 1 km de la estación central, el e…
$786,616
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Edificio rentable 711 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 711 m²
Riga, Letonia
Área 711 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos propiedades residenciales en el centro de la ciudad en venta. El edificio está ubi…
$1,16M
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Edificio rentable 680 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 680 m²
Riga, Letonia
Área 680 m²
Ofrecemos salas de ventas para un club nocturno / eventos / conciertos en el centro de Riga,…
$3,96M
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Edificio rentable 821 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 821 m²
Riga, Letonia
Área 821 m²
Piso 5/5
El de propiamente dicho de es de ubicado en tkhe de Old Town, Cúpula de plaza, tkhe de khist…
$2,94M
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Edificio rentable 317 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 317 m²
Riga, Letonia
Área 317 m²
Número de plantas 5
¡Propiedad de la inversión arrendada para venta en la Vieja Ciudad! La propiedad está local…
$2,33M
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Edificio rentable 699 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 699 m²
Riga, Letonia
Área 699 m²
Piso 4/4
El edificio está situado en la calle Zaubes, entre Kr.Valdemāra, Vesetas y Sporta Streets. E…
$1,08M
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Edificio rentable 700 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 700 m²
Riga, Letonia
Área 700 m²
Ofrecemos comprar un edificio en Riga. Imanta es un microdistrito de la ciudad de Riga, que …
$798,934
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Edificio rentable 749 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 749 m²
Riga, Letonia
Área 749 m²
Número de plantas 3
La prestigiosa ubicación del edificio lo hace particularmente atractivo para el desarrollo d…
Precio en demanda
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Edificio rentable 3 179 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 3 179 m²
Riga, Letonia
Área 3 179 m²
Número de plantas 7
Ofrecemos a la venta un edificio de fachada en la calle central de Riga.Superficie total 317…
$2,65M
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Edificio rentable 2 500 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 500 m²
Riga, Letonia
Área 2 500 m²
Ofrecemos una mansión histórica en el centro de Riga, en una parcela de 3591 m2 y consta de …
$3,49M
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Edificio rentable 1 140 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 140 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 140 m²
Número de plantas 2
La instalación consta de un edificio 1 con una superficie de 950 metros cuadrados. y edifici…
$1,37M
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Edificio rentable 364 m² en Letonia
Edificio rentable 364 m²
Letonia
Área 364 m²
Piso 2/2
Propiedad de la casa en Jurmala, Bulduri, para venta. El objeto se localiza cerca de la play…
$645,729
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Edificio rentable 697 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 697 m²
Riga, Letonia
Área 697 m²
Piso 7/7
Vendemos un edificio histórico. En 1552, un granero y almacén de granos se mencionan por pri…
$1,61M
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Edificio rentable 2 539 m² en Vilanu pagasts, Letonia
Edificio rentable 2 539 m²
Vilanu pagasts, Letonia
Área 2 539 m²
$514,505
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 612 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 612 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Área 612 m²
Piso 3/3
La casa se encuentra en una zona tranquila de Jurmala, a solo 5 minutos a pie del mar. Cerca…
$1,44M
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Edificio rentable 1 322 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 322 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 18
Área 1 322 m²
Piso 3/3
Venta complejo hotelero de 4 estrellas en la zona más prestigiosa de Jurmala. Posible redesa…
$2,29M
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Edificio rentable 480 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 480 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 15
Área 480 m²
Piso 1/3
En venta es un elegante y bien desarrollado edificio con 8 apartamentos, ideal para vivir y …
$796,690
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Edificio rentable 337 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 337 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 337 m²
Número de plantas 2
$359,809
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 5 197 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 5 197 m²
Riga, Letonia
Área 5 197 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos a la venta una excelente propiedad de inversión - un terreno de 1.7 hectáreas para…
$2,19M
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Edificio rentable 17 500 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 17 500 m²
Riga, Letonia
Área 17 500 m²
Piso 5/5
Se vende un complejo de bienes raíces con parcela de tierra, adecuado para actividades de pr…
Precio en demanda
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Edificio rentable 2 050 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 050 m²
Riga, Letonia
Área 2 050 m²
Piso 7/7
Vendemos un edificio residencial en la calle. F.Sadovnikova. Ubicación confortable, buenas c…
$3,64M
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Edificio rentable 459 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 459 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 18
Área 459 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta una casa en el centro de la ciudad. Cerca hay varios restaurantes, cafe…
Precio en demanda
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