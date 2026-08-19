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Jelgava, Letonia
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$10,457
NP Jelgava Business Parque es uno de los mejores parques industriales reconstruidos en Letonia con kopejo platiba 23 ha y espacio leasable platiba más de 70 000 m2. El parque industrial se encuentra en el territorio histórico de la empresa automotriz RAF (Fabricación de automóviles Riga), qu…
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