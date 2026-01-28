Centro de negocios Dzirnavu street 57

Se alquila a una variedad de oficinas elegantes en Mill Street 57, fachadas de casas, con entrada desde la calle. Todas las habitaciones han sido hechas recientemente en reparaciones cosméticas de alta calidad. 1. la planta del edificio es el guardia de seguridad 24 horas 24 horas y video vigilancia se lleva a cabo a través del perímetro del edificio. El patio está situado cerca del aparcamiento EuroPark, varias sucursales bancarias, transporte público, tiendas. La tasa de gestión es de 1EUR/m2. Precio: Las oficinas pueden alquilar de 7,50 EUR/m2 a 82 EUR/m2 + IVA