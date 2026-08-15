Apartamentos en venta en Letonia

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Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Piso 4/5
$144,259
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 2/4
$172,953
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 8/9
$92,467
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 5/5
$60,618
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Apartamento 5 habitaciones en Marupe, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Marupe, Letonia
Habitaciones 5
Área 111 m²
Piso 3/4
$340,973
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 1/3
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad…
$90,891
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta eficiente apartamento de 3 habitaciones con cocina independiente, terraza y aparcamien…
$245,851
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Metropolis Riga
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 130 m²
Piso 4/4
Mežaparka El pueblo es 50 nuevos hogares para personas que sueñan con vivir cerca de la natu…
$355,617
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 1
Apartamento en el moderno complejo residencial "Turaidas Trimestre junto a la calle Jomas. E…
$290,077
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VIP Real
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 1/6
$103,619
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Venta elegante apartamento de 2 habitaciones en un edificio totalmente renovado junto a Zund…
$152,155
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Una oportunidad única para comprar apartamentos totalmente amueblados y equipados en un exce…
$229,828
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Los nuevos apartamentos del proyecto Amber Residence en Jaundubulti ofrecen una vida moderna…
$307,424
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Apartamento 5 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 135 m²
Piso 2
Ofrecemos comprar un amplio apartamento en el mismo centro de la ciudad, en la calle Dzirnav…
$319,084
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Venta de un moderno y pensado apartamento de 3 habitaciones en el nuevo proyecto √ una gran …
$159,019
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Metropolis Riga
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 48 m²
Piso 2/5
Trae armonía a su vida con un hogar en “Parka Kvartāls”! El nuevo proyecto residencial, que…
$149,372
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 1/4
$165,783
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 135 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un elegante apartamento de dos niveles situado en la segunda planta del edificio. …
$1,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 1/5
Trae armonía a su vida con un hogar en “Parka Kvartāls”! El nuevo proyecto residencial, que…
$180,905
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 285 m²
Nuevos apartamentos en el exclusivo proyecto costero de Jurmala son una gran opción para aqu…
$599,640
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Metropolis Riga
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Estos modernos apartamentos del complejo SUN SAIL combinan la ubicación central, la amplitud…
$369,634
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Apartamento 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 357 m²
Piso 3/3
Luxurious designer apartment with six bedrooms near the sea in the FREGAT project, located i…
$894,817
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 4/4
$115,989
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 1/3
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad…
$105,296
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 250 m²
Piso 2/2
¡Vende exclusivo apartamento de 3 niveles! El nuevo proyecto, que se establece en el Viest…
$639,735
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Apartamento 5 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 220 m²
Piso 5/7
El proyecto HOFT está situado en Strelnieku 5 en una zona ajardinada de 1212 metros cuadrado…
$1,25M
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 142 m²
Piso 5/6
$295,201
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Pinki, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Pinki, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Saliena Parklife Apartments El corazón del proyecto es un amplio parque con una superficie d…
$184,760
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Metropolis Riga
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English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Espacioso apartamento en el complejo Sky Garden.Venta luminoso apartamento de tres habitacio…
$216,220
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Apartamentos tipo estudio compacto en Dzintari.En venta un acogedor apartamento estudio de 1…
$93,956
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Metropolis Riga
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