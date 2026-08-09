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Obra nueva en venta en Jurmala

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Comercio RĪGAS 51
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Comercio RĪGAS 51
Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2018
APARTAMENTOS LUXURY EN UNA ESFERA PROTECIDA DE JURMALA - EN UN NEIGHBORHOOD QUIETA, PERO EN EL NOISY JOMAS STREET. La casa está rodeada por unos pinos, está cerca de los parches y de los lentejuelas de RIGA GULF y de los grandes velos de RIVER LIELUPE. El PROYECTO ESTÁ LOCALADO SOLO UN COPO …
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Comercio Villa Milia
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Comercio Villa Milia
Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
Villa Milia Jurmala Información adicional Concepto Conexión entre las generaciones, lazos de tiempo, la memoria de las grandes personas que hicieron su historia de vida y dejaron una entrada a la historia de la ciudad, del país y del mundo. Esto es lo que es importante ser guardado en la me…
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Comercio Jurmala Park House
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Jurmala, Letonia
de
$233,961
Año de construcción 2019
Jurmala Park House - una casa moderna en el corazón de Jurmala. Opposite es el Parque Forestal Dzintari, a 10 minutos a pie del Salón de Conciertos Dzintari y de la playa. Luminoso, amplios apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Se instalan radiadores y acondicionadores de aire. Terri…
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TekceTekce
Comercio Pine Wood APARTMETS
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Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2019
PINEWOOD Apartamentos Los apartamentos PineWood están a pocos minutos a pie de una playa de arena limpia. El proyecto incluye sólo 30 apartamentos, y fueron diseñados especialmente para aquellos que aprecian el silencio y la comodidad de Jurmala. Durante un tiempo agradable con familia, ami…
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Comercio Dubultu Breeze
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Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2024
Este moderno y totalmente renovado apartamento de 2 habitaciones está situado en un edificio bien mantenido en Jūrmala, en Slokas iela 55A. El apartamento se vende con paredes blancas, permitiendo a los nuevos propietarios diseñar el interior según sus preferencias. El edificio ha sido compl…
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Comercio Summer House
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Jurmala, Letonia
de
$138,267
Año de construcción 2020
Nuestra mayor riqueza es la naturaleza pura. Oportunidad de respirar aire fresco, relajarse junto al Mar Báltico y para tomar fuerza a diario. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido un sueño con nuestra propiedad en Jurmala. Gracias a planes ventajosos y política de precios flexibles, …
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Comercio SKY GARDEN
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Comercio SKY GARDEN
Jurmala, Letonia
de
$126,630
Año de construcción 2014
La parte tranquila de Jurmala - Lágrimas, Tears prospectus 53 - abedul y pinos rodeados por el complejo superior "SKY GARDEN" primer edificio de apartamentos que se convertirá en el hogar 48 familias. Green, acogedor y moderno edificio de apartamentos es una construcción confortable y modern…
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