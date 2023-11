Jurmala, Letonia

Villa Milia Jurmala Información adicional Concepto Conexión entre las generaciones, vínculo de tiempo, memoria de las grandes personas que hicieron su historia de vida y dejaron una entrada a la historia de la ciudad, el país y el mundo. Esto es lo que es importante mantener en la memoria, la vida, y pasar este elemento importante más adelante a lo largo del relevo de generaciones. Nostalgia por los grandes tiempos de Letonia en el comienzo del siglo 20 con su crecimiento económico y la gente hermosa y brillante que vivía en ese momento. Personas para quienes las palabras: "Lo estoy haciendo por tu país!" no eran palabras vacías. Entonces, surgió la idea de crear una nueva lectura de la famosa Villa Benjamin y dedicarla a la gran mujer, Emilia Benjamin, la anfitriona de la Villa Milia. Arquitectura La arquitectura y los interiores de las salas es la creación del diseñador estrella letón Zane Tetere – moderno, monumental y de estilo Jurmala luz y abierto al mismo tiempo. El arquitecto del proyecto Zane Farm tiene su propio estilo reconocible, moderno, fácil y convincente e inesperadamente monumental, con énfasis en la forma y la atención al detalle. El concepto arquitectónico es una mezcla elegante y artística del último gran estilo sofisticado Art Deco y el funcionalismo conciso popular en la Jurmala de los años 30 del siglo pasado. Se utilizaron las últimas tecnologías al diseñar el proyecto, el edificio natural más cualitativo y los materiales interiores – maderas finas y mármol en el interior, componentes de máscara negra en la fachada. El eje central de toda la composición es el único bonsái ubicado directamente frente a la entrada principal. Su elegancia está subrayada por un doble arco, como las puertas del tiempo, que enmarcan el paso al edificio. La apertura de la puerta de nueve metros está hecha de pino japonés especialmente tratado. El juego sutil de colores y medios tonos crea dos materiales básicos principales de la fachada, el granito noble del color de la playa de arena de Jurmala y dos tipos de mosaico de grano fino – cremoso dorado y gris claro igual que las olas frías del Báltico. La talla facetada especial en los paneles de vidrio que rodean los balcones le da al edificio ligereza y brillo espectacular. Pequeña cascada que corre frente a la entrada se envuelve en el sonido tranquilo del agua que cae, calmando y sintonizando con el estado de ánimo filosófico. De acuerdo con la sabia enseñanza antigua del Feng Shui, la caída de agua que entra trae prosperidad y riqueza a la casa. Interior El acabado interior de los espacios públicos de la Villa Milia también está hecho con materiales raros y caros. En las instalaciones de la sala es un travertino plateado, que a veces también se llama mármol joven. Sobre su fondo brillante y suave, las puertas se destacan de una manera abrumadoramente efectiva (la altura de entrada de los apartamentos es de 2,4 metros) y los paneles Cirikota, de madera muy sólida que presenta un patrón impresionante. La multitud de las fuentes de luz desde una llamativa lámpara de araña hasta una suave iluminación de las paredes y los números de los apartamentos hace que los objetos y detalles sean voluminosos, ampliando el espacio. Ubicación La ubicación del proyecto es el elemento clave de cualquier proyecto inmobiliario y Villa Milia tiene uno especial. Villa Milia se encuentra en: 21 Dzintaru Avenue, Jurmala, Letonia, (en adelante, el Proyecto). Dzintaru Avenue es la Milla de Oro, el área de exclusivas villas privadas y casas-edificios de lujo. El edificio de lujo crea un entorno social especial con su seguridad, tranquilidad y respetabilidad. Dzintaru Avenue es el Centro de Jurmala, al mismo tiempo, el proyecto está en la primera línea, lejos del ruido. Solo el área de la duna de 100 metros separa el territorio del proyecto del mar. Caminar hasta el mar solo toma un minuto, y 3 minutos a pie del legendario Parque Jurmala. Al lado está el restaurante del hotel Light House, en 5 minutos la Sala de Conciertos Dzintari y la calle peatonal central Jomas. En 10 minutos en coche, se encuentra el centro comercial más grande de Jurmala, con un supermercado Rimi y Livu Aquapark. Descripción No comprometernos, no elegir entre belleza o calidad, infraestructura o privacidad, tecnologías modernas o comodidad: el proyecto ideal, así es como diseñamos la Villa Milia. El proyecto del club Villa Milia (total 15 apartamentos) es una colección de muestra de bienes raíces, tales proyectos están fuera de competencia, fuera del mercado, siempre están en demanda y siempre en precio. Al comprar un apartamento en la Villa Milia, el propietario entra en el LEGEND.club y disfruta de todos los privilegios y opciones de la infraestructura del barrio: SPA con un gimnasio cardiovascular, Pilates y yoga, Recuerdos restaurante y Legend.Beach beach club. Villa Milia se posiciona como una continuación del barrio LEGEND., con la misma filosofía, concepto y requisitos de calidad, En la casa, solo hay tres (!) pisos, a diferencia de aquellos proyectos convencionales de nueva construcción en Jurmala. Debido a esto, la altura de los techos en los dos primeros pisos es de 3,50 metros, y del último tercer piso es de 3,80 m. El proyecto original incluye 15 apartamentos, aunque los propietarios potenciales en una etapa temprana de la construcción pueden aprovechar la oportunidad de replanificar combinando los apartamentos. La opción para los apartamentos de los primeros pisos es una opción para administrar un área que oscila entre 50 y 150 metros, a su vez, el beneficio de los áticos es el techo con una marquesa, lo que permite disfrutar de la relajación en la naturaleza, casi sin salir de casa.