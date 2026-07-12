Centro de negocios Terbatas Center

Exclusivo edificio de oficinas. Las instalaciones están ubicadas en la calle Ashford y en la calle terbatas. El edificio está equipado con aparcamientos subterráneos y de superficie, cada habitación está equipada con aire acondicionado, 2 ascensores, así como el edificio está siendo vigilado por videovigilancia y seguridad física 24/7. las oficinas en la es con el lector de tarjetas. El edificio tiene su propia caldera de gas que será pagos revolucionarios de calefacción. Cualquier local es posible modificar y personalizar las preferencias del cliente. Cada una de las habitaciones está equipada con su propio mostrador. Precio por 1kv/m. es la adición de 12eur. alquiler debe pagar impuestos de ventas, cargos de utilidad y tarifa de gestión. Equipo: Internet de alta velocidad está disponible, una gran alarma de apagado eléctrico. Ubicación y entorno: tiendas cercanas y cafeterías, transporte público conveniente, tráfico conveniente, alta corriente peatonal.