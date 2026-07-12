Centro de negocios Terbatas Center

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Exclusivo edificio de oficinas. Las instalaciones están ubicadas en la calle Ashford y en la calle terbatas. El edificio está equipado con aparcamientos subterráneos y de superficie, cada habitación está equipada con aire acondicionado, 2 ascensores, así como el edificio está siendo vigilado por videovigilancia y seguridad física 24/7. las oficinas en la es con el lector de tarjetas. El edificio tiene su propia caldera de gas que será pagos revolucionarios de calefacción. Cualquier local es posible modificar y personalizar las preferencias del cliente. Cada una de las habitaciones está equipada con su propio mostrador.
Precio por 1kv/m. es la adición de 12eur. alquiler debe pagar impuestos de ventas, cargos de utilidad y tarifa de gestión.
Equipo: Internet de alta velocidad está disponible, una gran alarma de apagado eléctrico.
Ubicación y entorno: tiendas cercanas y cafeterías, transporte público conveniente, tráfico conveniente, alta corriente peatonal.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2008
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Educación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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