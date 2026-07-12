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Centro de negocios Terbatas Center

Riga, Letonia
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ID: 35089
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 287
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 2/4/26

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Terbatas iela, 30

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Exclusivo edificio de oficinas. Las instalaciones están ubicadas en la calle Ashford y en la calle terbatas. El edificio está equipado con aparcamientos subterráneos y de superficie, cada habitación está equipada con aire acondicionado, 2 ascensores, así como el edificio está siendo vigilado por videovigilancia y seguridad física 24/7. las oficinas en la es con el lector de tarjetas. El edificio tiene su propia caldera de gas que será pagos revolucionarios de calefacción. Cualquier local es posible modificar y personalizar las preferencias del cliente. Cada una de las habitaciones está equipada con su propio mostrador. Precio por 1kv/m. es la adición de 12eur. alquiler debe pagar impuestos de ventas, cargos de utilidad y tarifa de gestión. Equipo: Internet de alta velocidad está disponible, una gran alarma de apagado eléctrico. Ubicación y entorno: tiendas cercanas y cafeterías, transporte público conveniente, tráfico conveniente, alta corriente peatonal.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2008

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Riga, Letonia
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