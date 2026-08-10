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Edificio de apartamentos Vilandes 14
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Edificio de apartamentos Vilandes 14
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Edificio de apartamentos Vilandes 14
Riga, Letonia
de
$884
Año de construcción 2020
La vivienda se encuentra en un prestigioso centro de la ciudad. En este trimestre se concentran unos pocos servicios diplomáticos y consulares de varios países, cerca está el Centro Mundial de Comercio. El área total del edificio después de la reconstrucción constituye 2504.1 m2. En la plant…
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Comercio Shefela Nams
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
"Scheffel House" es un encantador edificio residencial Art Nouveau en 5 Baznīcas Street, construido en 1907 a un diseño de Friedrich Scheffel. La propiedad consta de dos edificios - un frente y un patio, y aunque el espacio disponible y el suministro de apartamentos en los dos edificios difi…
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Comercio Island Park
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Comercio Island Park
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Comercio Island Park
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad residencial frente al agua situada en Zausala, un lugar donde la elegancia urbana encuentra tranquilidad natural. En el corazón del desarrollo se encuentra un exclusivo edificio residencial de tres p…
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Centro de negocios Barons Kvartāls
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Riga, Letonia
de
$130
Año de construcción 2012
Centro de oficina y tienda "Barona Kvartals" es un complejo con una superficie total de oficinas y tiendas de más de 50.000 metros cuadrados, se encuentra en el centro de la ciudad y tiene fácil acceso al transporte público y privado. Para comodidad del cliente "Barona Kvartals" complejo de …
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Centro de negocios ASTRA's offices
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2006
Las oficinas de ASTRA están ubicadas en uno de los activos en desarrollo inmobiliario en la zona. El complejo es bueno desde las calles principales del distrito, a. deglava Street y dzelzavas Street. Es fácilmente accesible tanto por transporte privado como público. En la fachada y techo del…
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Comercio Braslas industriālais parks
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Riga, Letonia
Precio en demanda
El amplio y moderno parque industrial Brasla está situado en una zona prometedora y estratégica no muy lejos del centro de Riga, en la proximidad más cercana a Zemitani y Puentes del Sur. Desde Brasla es fácil pasar por Dzelzavas o Deglava Streets a Riga bypass, a lo largo de la calle Piedru…
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Centro de negocios B171 (Brivības iela 171)
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Riga, Letonia
de
$1,268
Año de construcción 2006
La zona está cerrada en dos niveles: 33 62 coches en el nivel del sótano y 29 asientos en el primer piso. En todo el edificio hay aire acondicionado y ventilación. Calefacción central, radiadores con termostato en todas las habitaciones. Cada Oficina cuenta con medidores de consumo de electr…
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Centro de negocios BC Dzelzavas 117
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Riga, Letonia
de
$1,345
Año de construcción 2024
El centro de oficinas de Dzelzavas Street 117 es uno de los complejos de negocios más reconocidos de Clase B en Purvciems, ofreciendo un ambiente de trabajo estable y bien organizado. Estratégicamente ubicado, el edificio garantiza una excelente visibilidad y un acceso conveniente desde las …
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Centro de negocios Place 11
Centro de negocios Place 11
Centro de negocios Place 11
Centro de negocios Place 11
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Centro de negocios Place 11
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2016
PLACE ELEVEN se desarrolla como un edificio de clase A verdaderamente sostenible y verde desde sus bases hasta la punta de su techo. Más de 14.000 m2 de oficinas en PLACE ELEVEN presentan eficiencia, sostenibilidad y calidad superior, creando un entorno excelente para el desarrollo innovado…
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Comercio Lāčplēša 36
Comercio Lāčplēša 36
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Riga, Letonia
de
$116,799
Año de construcción 2023
Le ofrecemos una oportunidad exclusiva para reservar apartamentos en el mismo centro de Riga, donde tendrá acceso a una excelente infraestructura y servicios. Cerca encontrará restaurantes, lugares de entretenimiento, tiendas, panaderías, farmacias, jardines de infancia y escuelas. Se trata …
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Comercio Manufaktūra
Comercio Manufaktūra
Comercio Manufaktūra
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Comercio Manufaktūra
Riga, Letonia
Precio en demanda
Manufaktūra es uno de los parques de negocios más rápidos de nuestro portafolio. En el local, hay muchas empresas de varias industrias que operan en los campos de la poligrafía, la producción de muebles, el velosport y la venta de productos de motosport. Los locales ofrecidos son adecuados …
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Centro de negocios Dzirnavu street 57
Centro de negocios Dzirnavu street 57
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Centro de negocios Dzirnavu street 57
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Riga, Letonia
de
$266
Año de construcción 2021
Lease Opportunity: "DOMINANTE" Business Center – Dzirnavu Street 57 Una amplia gama de locales comerciales están disponibles en el histórico centro comercial "Dominante" de Riga, un edificio histórico de estilo Empire que ofrece modernas comodidades y flexibilidad estratégica. Condiciones F…
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Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
Centro de negocios Jaunā Teika
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Jaunā Teika es el centro de negocios moderno más grande de Letonia. Hay cuatro tipos de edificios de oficinas - Valters, Ausma, Teodors y Henrihs - que se complementan con una infraestructura bien pensado y especialmente adaptada para que las personas que trabajan aquí se sientan bien todos …
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Comercio Merķeļa 2
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Riga, Letonia
de
$188,597
Año de construcción 2025
Elige un apartamento con vistas al jardín de Verman Usted puede comprar apartamentos en el centro de Riga cerca del jardín de Verman. La casa está completamente reformada y se instala un ascensor. Una buena inversión en el futuro que nunca perderá su valor. jaula de escaleras - renovado, asc…
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Comercio Mežaparka Rezidences
Comercio Mežaparka Rezidences
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Comercio Mežaparka Rezidences
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
Mežaparka Las residencias cubrirán 31 hectáreas de área ajardinada. El contexto histórico y natural de Mežaparks se tuvo en cuenta mientras trabajaba en el concepto del proyecto. Las villas están cuidadosamente planificadas para garantizar la privacidad, al tiempo que proporcionan conexión a…
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Comercio Homly S22
Comercio Homly S22
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Riga, Letonia
de
$67,391
Año de construcción 2023
Un ambiente positivo le espera en el proyecto - la vasta zona cerca del edificio está bien iluminada y ajardinada con senderos para caminar, bancos recreativos y parques infantiles. Es ricamente plantado con árboles y plantas de floración. S22 tiene un parque infantil, el territorio está cer…
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Comercio Heart of Hanza
Comercio Heart of Hanza
Comercio Heart of Hanza
Comercio Heart of Hanza
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Comercio Heart of Hanza
Riga, Letonia
Precio en demanda
Cuando eliges vivir en “Corazón de Hanza”, te sitúas justo donde sucede todo - en el mismo centro. Aquí, todos los elementos esenciales se reúnen en un solo lugar: estilo de vida, trabajo, educación, cultura, deportes y ocio. Todo está a pocos pasos. No es una coincidencia, es un ritmo donde…
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Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Comercio Torņkalna Terases
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2028
Torņakalna Terases se encuentra en Vienības gatve, una de las calles más antiguas y establecidas de Letonia, un lugar que da el proyecto tanto patrimonio como permanencia. Aléjate de los parques, las escuelas, las cafeterías y las principales instituciones académicas de la ciudad. Camine 500…
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Centro de negocios Elizabetes 45
Centro de negocios Elizabetes 45
Centro de negocios Elizabetes 45
Centro de negocios Elizabetes 45
Riga, Letonia
Precio en demanda
El espacio de oficina está disponible en la calle Elizabetes 45/47, situada en el centro de Riga. Estos locales de oficina están totalmente equipados con modernos sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire, proporcionando a los empleados un ambiente de trabajo cómodo. La escalera h…
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Comercio Place four
Comercio Place four
Comercio Place four
Comercio Place four
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Riga, Letonia
de
$167,839
Año de construcción 2026
Proyecto de inversión Premium en el corazón de Riga con alta rentabilidad 79 apartamentos, ideales tanto como una primera casa como una inversión. Una de las principales ventajas de la Place 4 es su excelente ubicación en una de las intersecciones más importantes del centro de la ciudad de …
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Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
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Riga, Letonia
de
$293
Año de construcción 2019
Lacplesa Street 18 1906, John Alder Uno de los primeros edificios en Riga con características de lenguaje de formas estatales de Art Nouveau en la arquitectura de fachada. La fachada está decorado con exquisitos relieves decorativos. Las Gables están coronadas por composiciones figurativas …
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Centro de negocios MCITY ĢERTRŪDES
Centro de negocios MCITY ĢERTRŪDES
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Riga, Letonia
de
$499
Año de construcción 2007
MCITY пERTR®DES Business Center se encuentra en el corazón de Riga. Son espacios de oficina modernos y confortablemente equipados. El espacio total del local varía de 45 a 330 m2 . En el primer piso del edificio hay una tienda “Rimi Mini”, que facilita la vida cotidiana de muchos empleados. …
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Centro de negocios Grēdu iela 4a
Centro de negocios Grēdu iela 4a
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2009
Grēdu street 4a son B + oficinas de clase a partir de 42kv. m. Alquilamos espacio de oficina y venta al por menor en un nuevo edificio de oficinas de 8 pisos, situado cerca de Riga, calle krasta en el centro de tiendas OPEL y KIMK. El edificio es una ventilación y aire acondicionado forzado…
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Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Comercio Kipsala
Riga, Letonia
Precio en demanda
El centro de almacén יpsala ofrece alquiler de almacenes fríos y calentados, oficinas de clase B, locales para comercio al por mayor y minorista, así como territorio pavimentado. Nuestra ubicación en las inmediaciones de la costa de Daugava también nos permite ofrecer almacenamiento invernal…
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Centro de negocios Elijas iela 17
Centro de negocios Elijas iela 17
Centro de negocios Elijas iela 17
Centro de negocios Elijas iela 17
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Centro de negocios Elijas iela 17
Riga, Letonia
Precio en demanda
Los locales de uso común y el centro de entrada del edificio de oficinas en la calle Elijas 17 fueron renovados en su totalidad. Para fines de seguridad y comodidad se instalaron ascensores. La fachada fue renovada e iluminada con luces adicionales para mejorar la apariencia de la unidad. E…
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Comercio Augustines Darzs
Comercio Augustines Darzs
Comercio Augustines Darzs
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
"Agostino jardín" – encanto histórico y confort moderno "Augustine's garden" es un proyecto residencial implementado en 2024, que combina tres edificios diferentes en un conjunto único. En el centro del proyecto se encuentra una casa de descanso diseñada por el arquitecto Aleksandra Vanagas…
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Centro de negocios Stabu iela 47
Centro de negocios Stabu iela 47
Centro de negocios Stabu iela 47
Centro de negocios Stabu iela 47
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Centro de negocios Stabu iela 47
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2016
Stabu Street 47 – Oficina de Representantes en el Centro Ciudad de Riga Hay locales de oficinas de alta calidad disponibles para alquilar en uno de los lugares más buscados en el centro de Riga – Stabu Street 47, entre las calles Krišjāņa Barona y Aleksandra Čaka. El edificio, construido en …
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Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
Centro de negocios Berzaunes 11a
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2008
Edificio de oficinas en la capital en uno de los antiguos proyectiles de fábrica VEF reconstruidos, que en el curso de la renovación, además del piebūvēt en 2 plantas. Crear oficinas de gran valor en ergonomiskum, la funcionalidad y la naturalidad. El edificio estaba equipado con alarma de i…
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Centro de negocios Riga Technology Park
Centro de negocios Riga Technology Park
Centro de negocios Riga Technology Park
Centro de negocios Riga Technology Park
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Riga, Letonia
de
$1,678
El Parque Tecnológico de Letonia (LTP) es un centro para las empresas de ciencia, investigación y tecnología en Pardaugava. Funciona como entorno de innovación e incubadora de negocios, reuniendo startups, laboratorios de investigación e infraestructura moderna para los sectores de TI e inge…
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Comercio Katrīnas Pagalms
Comercio Katrīnas Pagalms
Comercio Katrīnas Pagalms
Comercio Katrīnas Pagalms
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Comercio Katrīnas Pagalms
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Nuevo proyecto "Katrīnas Pagalms" en el centro tranquilo, en la intersección de la presa Katrīnas y la calle Piena, cerca de Viesturdārzs. El nuevo proyecto consta de tres edificios. La propiedad se encuentra en una ubicación muy ventajosa, cerca del centro comercial Rimi, restaurantes, ca…
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Centro de negocios Tērbatas Biznesa Centrs
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Centro de negocios Tērbatas Biznesa Centrs
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Riga, Letonia
de
$1,018
Año de construcción 2008
Clase Un espacio de oficina en el Centro de Negocios Terbatas. - Uno de los edificios de oficinas más representativos del centro de Riga. - El diseño de los locales se puede ajustar según los requisitos del arrendatario. - Sistema centralizado de ventilación y aire acondicionado. - Segurida…
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Comercio Club Central Residence II
Comercio Club Central Residence II
Comercio Club Central Residence II
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
Este es un proyecto de renacimiento único del centro histórico de Riga no sólo por su ambición y arquitectura, sino también por el hecho de que últimamente esos proyectos correspondientes a los más altos estándares de calidad del desarrollo inmobiliario no se han llevado a cabo en la parte c…
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Centro de negocios Lacplesa plaza
Centro de negocios Lacplesa plaza
Centro de negocios Lacplesa plaza
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Riga, Letonia
de
$609
Año de construcción 2026
Lāčplēša Plaza: Patrimonio industrial en A-class performance Un nuevo hito empresarial, Lāčplēša Plaza, abre sus puertas en el histórico distrito industrial de Riga. El edificio combina la crudeza histórica con la comodidad moderna de clase A y los más altos estándares de construcción. Cara…
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Centro de negocios Rietumu Capital Centre
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Centro de negocios Rietumu Capital Centre
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2008
Rietumu Capital Centre AS Rietumu Banka es uno de los bancos más grandes de la región del Báltico, especializada en la prestación de servicios a grandes empresas y a particulares. La oficina central de AS Rietumu Banka, Rietumu Capital Centre, es uno de los centros de negocios más modernos d…
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Comercio Dignājas 4
Comercio Dignājas 4
Comercio Dignājas 4
Comercio Dignājas 4
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Comercio Dignājas 4
Riga, Letonia
de
$117,753
Año de construcción 2023
Dignājas 4 proyecto de la empresa de desarrollo HouseNet es una nueva, inteligente y eficiente energéticamente casa de clase A con una excelente ubicación en Riga, distrito de Ziepniekkalns. Elegir un apartamento en nuestro nuevo proyecto, obtienes un nivel cualitativamente nuevo de vivir e…
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Centro de negocios Zunda Towers
Centro de negocios Zunda Towers
Centro de negocios Zunda Towers
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Riga, Letonia
de
$1,200
Año de construcción 2022
A-class offices with floor to ceiling clear glass openable windows and state-of-the-art engineering solutions are adapted for your comfort and success. Tome uno de los siete elevadores de alta velocidad para alcanzar nuevas alturas o convertirse en un catalizador para activar el paisaje urba…
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Centro de negocios Delu 4
Centro de negocios Delu 4
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Centro de negocios Delu 4
Riga, Letonia
de
$908
Año de construcción 2025
Proyecto: Reconstrucción importante de un edificio industrial histórico en un centro de oficinas Clase A. Superficie: Superficie total ~12.000 m2 (placas de suelo de hasta 2.000 m2, divisible de 330 m2). Alquiler: Aprox. 16.00 EUR/m2 (incluye el ajuste según las necesidades del arrendatario)…
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Centro de negocios Terbatas Center
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Riga, Letonia
de
$11,02M
Año de construcción 2008
Exclusivo edificio de oficinas. Las instalaciones están ubicadas en la calle Ashford y en la calle terbatas. El edificio está equipado con aparcamientos subterráneos y de superficie, cada habitación está equipada con aire acondicionado, 2 ascensores, así como el edificio está siendo vigilado…
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Comercio Kalnciema Biznesa parks
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Espacio de oficina paisajístico, completamente personalizable para sus necesidades de negocio Seguridad las 24 horas y control de acceso Internet óptico de alta velocidad Amplia zona de aparcamiento para empleados e invitados de su empresa
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Comercio A6 Logistics Park
Comercio A6 Logistics Park
Comercio A6 Logistics Park
Comercio A6 Logistics Park
Riga, Letonia
de
$145
Año de construcción 2021
Nuevo almacén de clase A en Riga Un certificado de eficiencia energética de clase es una prueba de soluciones inteligentes de consumo de energía que aseguran bajos costos de utilidad para los inquilinos. Los edificios han recibido el certificado BREEAM, que es una prueba directa de su sosten…
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Edificio de apartamentos Vīlandes iela 10
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Riga, Letonia
de
$1,004
Año de construcción 2019
Una joya de la arquitectura nacional romántica en el centro tranquilo de Riga Vīlandes iela 10 es un ejemplo destacado de arquitectura nacional romántica que data de 1908. El edificio fue diseñado por uno de los arquitectos más destacados de Letonia – Konstantīns Pēkšēns. La fachada cuenta …
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Centro de negocios Peldu iela 26/28
Centro de negocios Peldu iela 26/28
Centro de negocios Peldu iela 26/28
Centro de negocios Peldu iela 26/28
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Centro de negocios Peldu iela 26/28
Riga, Letonia
Precio en demanda
PRESTIGIOUS OFFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OF OLD TOWN – PELDU STREET 26/28 Trabaja en un lugar donde la historia, el prestigio y la energía empresarial se reúnen. Espacios de oficina en Peldu Street 26/28 ofrecen una oportunidad única para crecer su negocio en uno de los lugares más bu…
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Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
Comercio Jaunā Mežaparka 34
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Comercio Jaunā Mežaparka 34
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
El proyecto "Mežaparka Rezidences" es uno de los proyectos de desarrollo residencial más ambiciosos de los Estados Bálticos. Es único en que podemos utilizar la última oportunidad para complementar los tradicionales Mežaparks con una nueva, soleada y verde zona residencial de 31 hectáreas. …
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Comercio Magdelēnas kvartāls
Comercio Magdelēnas kvartāls
Comercio Magdelēnas kvartāls
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Comercio Magdelēnas kvartāls
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2020
En el mejor barrio de Riga, el Centro Tranquilo, atado por Antonijas, Emi Contenidoa Melngai Conocimientoa y Strēlnieku calles, Magdelēnas kvartāls está emergiendo, un lugar completamente nuevo para vivir y trabajar, donde todo se está haciendo para hacer que sus residentes se sientan bien. …
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Comercio Raņķa Dambis 31
Comercio Raņķa Dambis 31
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
El hermoso edificio Ranka Dambis 31 fue diseñado por el famoso arquitecto Riga Wilhelm Hofmanis. El edificio está construido 20. principios del siglo y se caracteriza por los medios de expresividad artística del estilo Art Nouveau, que aparece en el diseño decorativo de las fachadas del edif…
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Comercio Stērstu nami
Comercio Stērstu nami
Comercio Stērstu nami
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Riga, Letonia
de
$68,539
Año de construcción 2025
Stērstu Nami is a modern three-building residential complex located in the green and rapidly developing area of Ziepniekkalns. The project combines peaceful suburban living with the comfort and convenience of the city, creating a perfect balance between nature and urban lifestyle. Each apart…
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Centro de negocios M4A (Mednieku iela 4A)
Centro de negocios M4A (Mednieku iela 4A)
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Centro de negocios M4A (Mednieku iela 4A)
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Riga, Letonia
de
$1,579
Año de construcción 2019
El edificio de oficinas M4A se encuentra en la parte central de Riga dentro del prestigioso Centro Quieto, junto a Pulkv. Edificio principal de Brieza Street y Latvenergo; Número de embajadas, como Polonia, Grecia, Austria, Malta, Ucrania, Bélgica, y empresas bien establecidas se encuentran …
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Centro de negocios Preses Nama Kvartāls
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Preses Nama Kvartāls – Nuevo Distrito Comercial Central de Riga Preses Nama Kvartāls es el desarrollo de uso mixto más ambicioso de Riga, con una inversión total de aproximadamente 500 millones de euros. Está establecido para transformar el banco izquierdo de la ciudad en un principal centro…
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Edificio de apartamentos Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2019
C"SU TERRACES es un elegante complejo de edificios, que consta de 5 edificios situados en las dos parcelas terrestres – Cēsu St. 7 y Cēsu St. 9, Rīga. Es un proyecto residencial completamente nuevo, que se ha fijado en los nuevos estándares de confort y vida urbana y ofrece a los futuros in…
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Centro de negocios Miera 1 (M1)
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Proyecto: Nuevo desarrollo Premium (2025/2026) combinando sostenibilidad de alto nivel con arquitectura futurista. Superficie: Superficie total ~11,000 m2. Típica placa base ~1,500 m2. Alquiler: ~16.00 – 18.00 EUR/m2 + IVA. Cargo de servicio: Triple Net, aprox. 2,50 EUR/m2 + utilidades. Sost…
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Edificio de apartamentos S22
Edificio de apartamentos S22
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Riga, Letonia
de
$571
Año de construcción 2024
Un ambiente positivo le espera en el proyecto - la vasta zona cerca del edificio está bien iluminada y ajardinada con senderos para caminar, bancos recreativos y parques infantiles. Es ricamente plantado con árboles y plantas de floración. S22 tiene un parque infantil, el territorio está cer…
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Centro de negocios SATEKLES BIZNESA CENTRS
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Riga, Letonia
de
$4,652
Año de construcción 2025
Next-Generation Class A Offices Inaugurado en 2025, Satekles biznesa centrs es un complejo de oficinas de Clase A sostenible que cuenta con la prestigiosa certificación BREEAM Outstanding. Se adapta a las empresas que priorizan la calidad superior, la eficiencia energética y un espacio de tr…
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Comercio Trebū HOME
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Riga, Letonia
de
$104,223
Año de construcción 2020
Trebū HOME es un nuevo y moderno concepto residencial en Rīga desarrollado combinando todo lo necesario para una vida buena y cómoda para que puedas disfrutar realmente de tu hogar. Hemos utilizado soluciones tecnológicas modernas para proporcionar valores caseros clásicos a nuestros residen…
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Centro de negocios Skanstes 12
Centro de negocios Skanstes 12
Centro de negocios Skanstes 12
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Saknstes Street 12 ofrece clase Espacios de oficina. La superficie total varía de 184 m2 a 2500 m2, proporcionando espaciosos y modernos ambientes de trabajo. Estos espacios cuentan con un diseño abierto con salas de reuniones aisladas y zona de cocina, respetando los más altos estándares de…
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Comercio Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
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Riga, Letonia
Precio en demanda
El complejo de almacén en la intersección de las calles de BuÊevo y Kleistu está situado en 2 hectáreas de terreno con dos almacenes y un edificio de oficinas con una superficie total de casi 6000 metros cuadrados, con posibilidades de expansión. Esta es una ubicación estratégica en un subur…
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Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
Centro de negocios K26
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Edificio de oficinas K26 – Su dirección de negocios en el corazón de la vieja Riga Kacienciaiou iela 26 es una fusión única de la arquitectura histórica y la innovación moderna. Situado en una de las calles más vibrantes y prestigiosas de Riga, este edificio se encuentra actualmente en una e…
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Centro de negocios Ostas Skati
Centro de negocios Ostas Skati
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2007
El proyecto Ostas Skati está diseñado para que sea fácil trabajar en empresas más grandes. Áreas de la Oficina 150-940 m2. Este edificio de cuatro pisos destaca por el máximo sonido, el diseño funcional y ergonómico. La nueva Casa ha logrado lograr un increíble equilibrio – aquí se centra en…
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Centro de negocios Forštate biroji
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Moderna edificio de oficinas con excelente ubicación-next a la parte central de Riga y la calle artery-Krasta de transporte, desde la cual se puede llegar rápidamente y fácilmente a la parte derecha y izquierda de Riga en el banco. Una oficina de diseño con todas las comunicaciones y una ent…
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Centro de negocios Jupiter centre
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2013
La torre Júpiter está enclavada en el distrito de negocios central de Riga – Skanste. Es un barrio evolutivo alabado tanto por emprendedores como por habitantes, anhelando un ambiente de vida moderno. Y no es ninguna sorpresa – cerca de la torre de Júpiter, uno encontrará innumerables minori…
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Edificio de apartamentos Senču iela 5
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Riga, Letonia
de
$1
Año de construcción 2019
Funcionalismo, edificio de apartamentos en la parte remota del centro de Riga. 18 apartamentos con locales comerciales en la primera planta También es posible aparcar en el patio
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Centro de negocios Pērses street 2a
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Riga, Letonia
de
$9,244
Año de construcción 2023
Clase Un edificio de oficinas en el centro de Riga. BREEAM Excelente certificación (reflexión de alta sostenibilidad y eficiencia energética). Estaciones de carga de vehículos eléctricos y estacionamiento de bicicletas. Amplio patio interior ajardinado. Amplias instalaciones con alturas de …
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Comercio Dainas
Comercio Dainas
Comercio Dainas
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Comercio Dainas
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Calle Dainas tranquila, donde pronto tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los 114 residentes del nuevo proyecto. Si la calle es tranquila, entonces el proyecto en sí será más tranquilo - estará rodeado de edificios ya allí, que amortiguará todos los ruidos no deseados y el acceso a…
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Comercio Rembates 8
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Riga, Letonia
de
$49,767
Año de construcción 2019
Complejo recién construido. El complejo consta de dos casas residenciales de 10 plantas, situadas en un terreno bien mantenido en Plavnieki! Información adicional Casa residencial Rembates 8 para la vida moderna y económica! El complejo consta de dos edificios residenciales de 10 plantas, u…
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Comercio Brivibas 68
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Riga, Letonia
de
$88,945
Año de construcción 2026
Un proyecto residencial totalmente renovado en el corazón de Riga, en un edificio Art Nouveau en la calle Brīvības. Este es el tipo de dirección donde el carácter histórico ha sido cuidadosamente conservado y restaurado, mientras que el propio edificio ha sufrido una reconstrucción completa …
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Comercio Rolands S warehouses
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Fácil de mantener el acceso vehicular área asegurada, rampa de acceso, espolón ferroviario propio, rampa de transporte. SIA "TLBERGS" excise y los locales aduaneros están en Plavnieki, Rīga Rancēu 10A. Manejo de la carga del medidor/función; Clasificación y marcado de carga; Posibilidad de …
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Comercio KERN RESIDENCES
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Riga, Letonia
de
$209,144
Año de construcción 2018
La historia Kern Residences es el epitome de la reverencia por una de las mayores historias de amor en la historia de la literatura. Es un cuento que comenzó en Rusia durante los años del poeta Alexander Pushkin en el exilio, pero terminó aquí en la Ciudadela de Riga, en un lugar desde donde…
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Centro de negocios Ferrum centrs
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Riga, Letonia
de
$81,334
Ferrum Centre se encuentra en Purvciems, la zona de desarrollo inmobiliario más concurrida. La zona en la que se encuentra el centro de negocios se forma principalmente como negocios, instituciones empresariales y zona residencial. Áreas de comercio en la primera planta del centro de negocio…
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Centro de negocios North Gate
Centro de negocios North Gate
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Centro de negocios North Gate
Riga, Letonia
de
$452
Año de construcción 2006
El proyecto "ZiemÊu Vārti" ubicado en las empresas de alto nivel de Oficina. Business Centre North Gate es un complejo de oficinas de primera clase, compuesto por 2 edificios-Brivibas 149 y 151. North Gate cumple con todos los requisitos de las empresas líderes que normalmente ponen en la Of…
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Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
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Comercio RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Riga, Letonia
de
$9,135
Rumbula Logistics Park es un moderno parque industrial de clase A construido utilizando materiales y métodos de construcción eficientes energéticamente, según las especificaciones más altas de SIRIN Development que incluyen soluciones de ingeniería innovadoras que crearán condiciones de trab…
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Centro de negocios V8 biroji
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Riga, Letonia
de
$795
Año de construcción 1879
Espacios de oficina disponibles en el centro de Riga junto al parque Kronvalda. Este edificio histórico, construido en 1879, exude su propio encanto único y fue elaborado por el arquitecto Jānis Frîdrihs Baumanis. El interior de las oficinas ha sido completamente renovado y equipado con mat…
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Comercio Rīdzenes Rezidence
Comercio Rīdzenes Rezidence
Comercio Rīdzenes Rezidence
Comercio Rīdzenes Rezidence
Comercio Rīdzenes Rezidence
Comercio Rīdzenes Rezidence
Riga, Letonia
de
$124,558
Año de construcción 2014
«Rīdzenes Rezidence» es la residencia de los bienes inmuebles de la más alta calidad y la construcción utiliza materiales de construcción naturales ecológicos. «Rîdzen», y la pared exterior de la residencia es de ladrillo con siltinājum de lana de piedra y yeso decorativo, los apartamentos t…
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Comercio Bertrand kvartāls
Comercio Bertrand kvartāls
Comercio Bertrand kvartāls
Comercio Bertrand kvartāls
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Riga, Letonia
de
$164,556
Año de construcción 2023
El proyecto BERTRAND KVARTLS sobre A. Čaka Street 123 es un edificio de cinco pisos totalmente renovado diseñado por el arquitecto E. Jakobsons en 1930. El edificio de ladrillos de cinco pisos es un testamento de la arquitectura funcionalista de los años 1930, reflejado en las característica…
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Centro de negocios P83 biroju centrs
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Riga, Letonia
de
$4,793
Año de construcción 2018
P83 Office Building es un moderno complejo de oficinas de cinco pisos con una superficie total de 4,560m2. A lo largo del proceso de diseño y construcción del objeto se prestó especial atención a la calidad de las obras y materiales de construcción, utilizando tecnologías modernas de constru…
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Comercio E. Birznieka Upīša iela 10
Comercio E. Birznieka Upīša iela 10
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Riga, Letonia
de
$83,890
Año de construcción 2020
Los apartamentos se venden en un edificio renovado en la calle Ernesta Birznieka 10. El renovado edificio de piedra Art Nouveau fue construido a principios del siglo pasado, en 1912,El renovado edificio de piedra Art Nouveau fue construido a principios del siglo pasado, en 1912, después del…
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Comercio Dzirnavu street 6
Comercio Dzirnavu street 6
Comercio Dzirnavu street 6
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Comercio Dzirnavu street 6
Riga, Letonia
de
$87,143
Año de construcción 2016
El edificio de la calle Dzirnavu, que actualmente está siendo renovado, fue diseñado por un famoso arquitecto letón Edmund von Trompowsky a principios de 1900. Este complejo con dos patios forma parte del patrimonio cultural y arquitectónico de Riga. Una gran ventaja es la ubicación del edif…
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Centro de negocios Smilšu iela 8
Centro de negocios Smilšu iela 8
Centro de negocios Smilšu iela 8
Centro de negocios Smilšu iela 8
Centro de negocios Smilšu iela 8
Riga, Letonia
de
$1,098
Año de construcción 2019
Descripción: Amplia oficina amueblada de alta calidad, situada en el corazón del casco antiguo cerca de la plaza Dome. Información técnica: Edificio de oficinas de 6 plantas El primer piso fue construido espacio al por menor Edificio con ascensor Cada oficina cerró con un bloqueo de código …
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Centro de negocios Unimarine Business Center
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Centro de negocios Unimarine Business Center
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Centro de negocios Unimarine Business Center
Riga, Letonia
de
$3,349
Unimarine Business Centre es el segundo exitoso proyecto de centro comercial y de negocios implementado por Unimars en la calle Duntes. El moderno edificio de seis pisos se caracteriza por un estilo refinado y cumple todos los criterios internacionales para los edificios de oficinas de Clase…
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Comercio CLUB CENTRAL RESIDENCE
Comercio CLUB CENTRAL RESIDENCE
Comercio CLUB CENTRAL RESIDENCE
Comercio CLUB CENTRAL RESIDENCE
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Riga, Letonia
de
$254,691
Año de construcción 2018
Club Central Residence es un ejemplo único de arquitectura moderna, diseñada y desarrollada para los requisitos de habitante urbano activo y exitoso. Club Central Residence exterior y diseño interior es creado por el famoso arquitecto letón Zane Tetere y desarrollado con su actitud práctica.…
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Comercio Kvartāls 5/26
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Comercio Kvartāls 5/26
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Comercio Kvartāls 5/26
Riga, Letonia
de
$66,668
Año de construcción 2020
Rīgas centrs. Pievilcīga vēsturiskā arhitektūra. Atjaunoti namīpašumi ar privātu atpūtas zonu iekšpagalmā un vienotu infrastruktūru. Dzīvokcienciai ar augstiem griestiem, vairums ar pilnu apdari. Tas viss kopā veido dzīvojamo projektu Kvartāls 5/26. Projekts domāts apdomīgiem pircējiem, kuri…
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Centro de negocios AFC centrs
Centro de negocios AFC centrs
Centro de negocios AFC centrs
Centro de negocios AFC centrs
Centro de negocios AFC centrs
Riga, Letonia
de
$55,466
El centro de negocios AFC en la calle Ieriòu 15 está situado muy cerca del centro comercial "Domina". Este edificio está equipado con una entrada desde la fachada, amplios ventanales y un ascensor. En las inmediaciones hay varias tiendas, cafeterías y acceso conveniente al transporte públic…
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Comercio Tirgoņu iela 11
Comercio Tirgoņu iela 11
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Comercio Tirgoņu iela 11
Riga, Letonia
de
$250,043
Año de construcción 2019
El edificio residencial de clase más alta de Riga, Tirgoņu iela 11, se encuentra en el casco antiguo, completamente renovado en 2015, durante el cual se conservaba la apariencia de la fachada original del edificio, mientras que los apartamentos y locales de tiendas se construyeron a los está…
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Centro de negocios Ģertūdes 10/12
Centro de negocios Ģertūdes 10/12
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Riga, Letonia
de
$593
Año de construcción 2017
Este edificio es único en su tipo fue diseñado por los arquitectos Shells y Shafles y construido a principios de 1903 por orden de un comerciante K.Tupikov. La reconstrucción de la casa no era en modo alguno menos grandiosa. La parte delantera del edificio ha sido completamente restaurada, s…
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Centro de negocios Ģertrūdes centrs
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Riga, Letonia
de
$593
Año de construcción 2017
La unidad de gloria y usabilidad, fusión de las tecnologías modernas y más actualizadas. Estas descripciones dan una visión verdadera y justa de cómo es el nuevo centro de ocho plantas que se ha construido en el lado de la calle Brīvības. La principal tarea arquitectónica fue combinar cómoda…
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Centro de negocios Biroju centrs Ezerparks
Centro de negocios Biroju centrs Ezerparks
Centro de negocios Biroju centrs Ezerparks
Centro de negocios Biroju centrs Ezerparks
Riga, Letonia
de
$96,439
Año de construcción 2014
Un complejo de oficinas administrativas en Riga ofrece locales completamente terminados. Cada habitación tiene paneles de control de temperatura ajustables individualmente instalados. Además, los locales están equipados con alarmas de incendios, sistemas de notificación pública y extintores …
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Centro de negocios PEBO NAMI
Centro de negocios PEBO NAMI
Centro de negocios PEBO NAMI
Centro de negocios PEBO NAMI
Riga, Letonia
de
$491
El edificio situado en la calle 33 K.Valdemara es una oficina de alquiler moderna y complejo plano con la superficie total de 12.000 m2. En 2012, celebramos nuestro 100 aniversario desde el comienzo de la construcción compleja. Esta casa de alquiler Art Nouveau está incluida en la lista de m…
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Comercio Kvartāls B91
Comercio Kvartāls B91
Comercio Kvartāls B91
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Riga, Letonia
de
$75,524
Año de construcción 2020
El barrio B91 es una excelente opción para familias jóvenes, habitantes independientes y exitosos de la ciudad. Se encuentra junto a una de las calles más concurridas de Riga y cumple con todos los requisitos modernos en cuanto a comodidad, estilo y seguridad de una vivienda. Información adi…
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Centro de negocios Telegraph Offices
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Centro de negocios Telegraph Offices
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Riga, Letonia
de
$5,34M
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Soluciones de ingeniería modernas Un sistema autónomo de ventilación y refrigeración para cada piso (con medidores de energía individuales) Un sistema de calefacción central con control de temperatura para cada habitación. Una red informática moderna y de alt…
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Comercio Amalijas iela 5A
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Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2024
En el tranquilo e histórico barrio de Agenskalns se encuentra el monumento arquitectónico de madera - el edificio residencial de la calle Amālijas 5A, construido en 1912 bajo la dirección del arquitecto Oskar Alexander Johann Baar. El edificio está siendo completamente renovado, preservando …
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Comercio Zimeļblāzmas aleja
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Riga, Letonia
de
$22,657
Año de construcción 2019
El desarrollador del proyecto está vendiendo un apartamento de 2 habitaciones en un nuevo proyecto "Ziemelazmas callejón" con un acabado completo de calidad, situado en la zona del parque junto a la Bahía del Mar Báltico. 10 minutos al centro de Riga. Información adicional Hay 30 apartamento…
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Comercio Centrus
Comercio Centrus
Comercio Centrus
Comercio Centrus
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Riga, Letonia
de
$234,706
Año de construcción 2015
Hay dos casas residenciales de siete plantas, con 84 pisos, en desarrollo en el barrio Centrus. Los primeros pisos de los edificios albergarán tiendas y cafeterías. Al comprar un apartamento aquí, los nuevos propietarios obtendrán un apartamento cómodo y de alta calidad en el centro de la ci…
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Comercio Zundas Dārzi
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Riga, Letonia
de
$261,430
Año de construcción 2017
Casa "Zundas Gardens" combinaría técnicas arquitectónicas tradicionales y diseño moderno. Espacio interno organizado de tal manera que los residentes de la casa, que se mueven entre las habitaciones, vean el excelente jardín ecológico que florece constantemente, que será el máximo ambiente n…
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Comercio Brīvības 224
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Riga, Letonia
de
$261
Nuestro centro de negocios está situado en una de las ubicaciones más buscadas para una oficina en Riga. Hay sucursales de bancos más grandes, cafeterías, restaurantes, tiendas, compañías de seguros, taller de reparación de automóviles y gasolinera, todo a menos de 5 minutos a pie
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Comercio River Breeze Residence
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Riga, Letonia
de
$227,735
Año de construcción 2018
49 apartamentos en Klîversala, a orillas del Daugava, con vistas al panorama del Viejo Riga y sus torres. Ranging de 56 a 316 m2, todos los apartamentos cuentan con amplias terrazas. Los apartamentos de planta baja están diseñados como casas adosadas, lo que significa que están construidos e…
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Comercio Staraja Rusas 8
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Comercio Staraja Rusas 8
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Comercio Staraja Rusas 8
Riga, Letonia
de
$127,810
Año de construcción 2018
El proyecto está situado en el centro de Klîversala, entre edificios residenciales y la zona verde. El área del proyecto está cercada, verde, hay un pequeño parque infantil. El lugar está situado entre importantes calles y cerca del puente Akmens. La Biblioteca Nacional de Letonia está a 5 m…
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Centro de negocios Biroji Katlakalna 9
Centro de negocios Biroji Katlakalna 9
Centro de negocios Biroji Katlakalna 9
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Riga, Letonia
de
$157
El edificio de oficinas en la calle Katlakalna 9 ofrece una excelente ubicación estratégica, junto al puente Sur con buena accesibilidad al transporte público. Este moderno edificio ofrece diversos espacios de oficina adecuados para diversas necesidades de la empresa. Aquí, los clientes enc…
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Centro de negocios Skolas street 9
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Centro de negocios Skolas street 9
Centro de negocios Skolas street 9
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Centro de negocios Skolas street 9
Riga, Letonia
de
$631
Año de construcción 2017
Una ubicación bien escogida, estilo clásico variando de atractivo simple a genuino y exquisito – todos estos epítetos son perfectamente aplicables a la casa en la calle 9 Skolas. Las oficinas de 50 a 140 m2 que ocupan los pisos inferiores se caracterizan por diversos diseños y estilos de de…
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Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
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Edificio de apartamentos Zunda Towers
Riga, Letonia
de
$1,198
Año de construcción 2022
Simbolización de confianza, estabilidad, las últimas tecnologías y calidad, Zunda Las torres se elevan hacia el cenit en el horizonte del siglo XXI Riga – en términos de arquitectura, diseño y estilo de vida
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Centro de negocios Duntes 15a
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Centro de negocios Duntes 15a
Centro de negocios Duntes 15a
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Centro de negocios Duntes 15a
Riga, Letonia
de
$502
Año de construcción 2010
Ubicación: Un exquisito edificio de oficinas situado en la calle Duntes, accesible con sólo 10 minutos en coche del animado centro de la ciudad. Este encantador edificio abarca una atractiva zona verde, creando un ambiente de trabajo sereno mientras permanece convenientemente cerca del prest…
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Centro de negocios Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
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Centro de negocios Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Riga, Letonia
de
$558
El Grupo STATS renova las paredes históricas del barrio VEF para crear espacios confortables y contemporáneos con su propio aura único. Aquí hay una zona ajardinada, aparcamientos, amplias oportunidades de transporte público y una comuna de los habitantes del barrio VEF con sus propias tradi…
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Comercio Charlotte Residence
Comercio Charlotte Residence
Comercio Charlotte Residence
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Riga, Letonia
de
$186,282
Año de construcción 2014
Un nuevo edificio residencial único, el modelo de arquitectura del siglo XXI que encaja bien con el entorno, ha sido construido en el corazón mismo de Riga, el Centro tranquilo de Vidus iela 5 junto a la llamada "Muiznieku ligzda". La elegante fachada acristalada combinada con granito alto d…
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