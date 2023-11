Riga, Letonia

¡HOFT - Casa de los Árboles Voladores! Inspirado en la Naturaleza misma Hoft (Casa de los Árboles Voladores) es el hogar de árboles flotantes. Información adicional Concepto Es la triunidad de la visión verde del mundo, el respeto hacia la historia de la ciudad y su arquitectura. La ciudad moderna, y especialmente, las calles del centro histórico carecen de vida silvestre en forma de plantas y árboles, a menudo las calles ni siquiera tienen las posibilidades espaciales para resolver este problema. La única solución es intentar mover los árboles en los edificios. El proyecto Hoft es una oportunidad única para llevar sobre los árboles y el verde en el volumen moderno de la fachada y un nuevo volumen de patio interior de los edificios, creando jardines flotantes en el centro histórico de la ciudad, respire una nueva vista sobre la posibilidad de vivir juntos y la proximidad a la naturaleza, independientemente del piso de la residencia. Implementación del Concepto Pinos de diversos tipos: cedro, pino de montaña, varios bonsai se montan en la fachada central, en el patio, en las terrazas y estructuras adicionales, creando así un parque privado para los residentes de la casa, un oasis verde en el centro de la ciudad. Esta es una reflexión sobre el tema de cómo no podemos simplemente preservar la naturaleza en la ciudad, sino también aumentarla utilizando la tecnología moderna. La instalación deja una impresión extremadamente fuerte de árboles que crecen en el entorno natural, en los picos y laderas de las montañas. Arquitectura Restauración cuidadosa de la fachada histórica, instalación de árboles como parte de la arquitectura del edificio, acristalamiento estructural como un espejo que refleja el edificio histórico circundante y sirve como podesta para la instalación de árboles. Como dice el volumen: No estoy aquí, solo daré la oportunidad de admirar el mundo circundante fuera y dentro de sí mismos. HOFT es un proyecto en el que el paisajismo no solo complementa la arquitectura, sino que es inspirador, entrelazado con las formas, creando nuevos volúmenes, se convierte en uno con las fachadas. Un oasis flotante absolutamente único se coloca sobre la fachada histórica cuidadosamente conservada y restaurada como un escaparate de vidrio que sostiene los objetos de diseño, la naturaleza misma actuando como su creador. Abriendo la puerta del edificio histórico con una fachada completamente clásica del siglo 19, entras en el patio que es un ejemplo de arquitectura moderna siendo tan inusual que da la impresión de que has abierto la puerta al maravilloso mundo oculto como en el Lewis Carrolls historia Alicia en el país de las maravillas. Descripción El proyecto HOFT se encuentra en Strelnieku 5 en un área ajardinada de 1212 metros cuadrados. El proyecto consta de dos edificios de apartamentos residenciales con 7 pisos cada uno, conectados por estacionamiento subterráneo para 23 lugares. El edificio de la calle Strelnieku es un monumento arquitectónico en proceso de renovación y tiene dos pisos construidos. El edificio del patio es de nueva construcción. El proyecto incluye 42 apartamentos, su superficie varía de 76 m2 a 232 m2, con una posibilidad de fusión de apartamentos. Todos los apartamentos tienen balcones de no menos de 1,80 m de ancho, grandes ventanales luminosos y ventanas de alféizar bajo que permiten una magnífica vista del patio y los árboles. La altura del techo es de 2,90 m, en los apartamentos del ático es de 3,00 metros. Al diseñar el HOFT, se establecieron parámetros que exceden los determinados por las regulaciones de construcción de la Unión Europea y que cumplen con los requisitos avanzados de confiabilidad y comodidad en su base de diseño, permitiendo así que el Proyecto se coloque como la clase Premium.