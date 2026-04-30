Centro de negocios Stabu iela 47

Stabu Street 47 – Oficina de Representantes en el Centro Ciudad de Riga Hay locales de oficinas de alta calidad disponibles para alquilar en uno de los lugares más buscados en el centro de Riga – Stabu Street 47, entre las calles Krišjāņa Barona y Aleksandra Čaka. El edificio, construido en 1928 y diseñado por el arquitecto Pauls Mandelštams, combina el encanto arquitectónico histórico con la funcionalidad moderna de la oficina. La oficina se encuentra en la 5a planta de un edificio de patio renovado, que ofrece un ambiente de trabajo tranquilo y productivo lejos del ruido callejero. Los locales proporcionan acceso 24/7, haciéndolos ideales para empresas con horarios de trabajo flexibles. Características de la oficina Diseño cerrado con cuatro habitaciones separadas Baño privado Acabados interiores de alta calidad: suelo laminado paredes pintadas ventanas de doble acristalamiento Puertas de madera Windows frente al patio Ventajas de construcción Edificio renovado Escalinata limpia y bien cuidada Ascensor Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo круглосуточный доступ (24/7 acceso) Limpieza de oficinas dos veces por semana Sistemas de alarma contra incendios y seguridad Utilidades y servicios Calefacción central ciudad All necessary communications Conexión a Internet disponible Bienes gestionados profesionalmente Ubicación Infraestructura bien desarrollada Transporte público cerca Tiendas, cafeterías y servicios a poca distancia Acceso conveniente de todas las partes de Riga Flujo peatonal activo No hay aparcamiento disponible en el patio; sin embargo, un estacionamiento pagado está situado directamente enfrente del edificio (~EUR 60/mes). Términos de arrendamiento Duración mínima de arrendamiento: 1 año Depósito de seguridad: 2 meses de alquiler Tasa de mantenimiento y impuesto inmobiliario incluido en el alquiler Los locales están vacantes y listos para la ocupación inmediata