Centro de negocios Stabu iela 47

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Stabu Street 47 – Oficina de Representantes en el Centro Ciudad de Riga
Hay locales de oficinas de alta calidad disponibles para alquilar en uno de los lugares más buscados en el centro de Riga – Stabu Street 47, entre las calles Krišjāņa Barona y Aleksandra Čaka. El edificio, construido en 1928 y diseñado por el arquitecto Pauls Mandelštams, combina el encanto arquitectónico histórico con la funcionalidad moderna de la oficina.
La oficina se encuentra en la 5a planta de un edificio de patio renovado, que ofrece un ambiente de trabajo tranquilo y productivo lejos del ruido callejero. Los locales proporcionan acceso 24/7, haciéndolos ideales para empresas con horarios de trabajo flexibles.
Características de la oficina
Diseño cerrado con cuatro habitaciones separadas
Baño privado
Acabados interiores de alta calidad:
suelo laminado
paredes pintadas
ventanas de doble acristalamiento
Puertas de madera
Windows frente al patio
Ventajas de construcción
Edificio renovado
Escalinata limpia y bien cuidada
Ascensor
Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo
круглосуточный доступ (24/7 acceso)
Limpieza de oficinas dos veces por semana
Sistemas de alarma contra incendios y seguridad
Utilidades y servicios
Calefacción central ciudad
All necessary communications
Conexión a Internet disponible
Bienes gestionados profesionalmente
Ubicación
Infraestructura bien desarrollada
Transporte público cerca
Tiendas, cafeterías y servicios a poca distancia
Acceso conveniente de todas las partes de Riga
Flujo peatonal activo
No hay aparcamiento disponible en el patio; sin embargo, un estacionamiento pagado está situado directamente enfrente del edificio (~EUR 60/mes).
Términos de arrendamiento
Duración mínima de arrendamiento: 1 año
Depósito de seguridad: 2 meses de alquiler
Tasa de mantenimiento y impuesto inmobiliario incluido en el alquiler
Los locales están vacantes y listos para la ocupación inmediata
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Educación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo