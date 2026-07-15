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Centro de negocios Preses Nama Kvartāls

Riga, Letonia
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ID: 35091
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1551
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/4/26

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Balasta dambis, 2 k 2

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Preses Nama Kvartāls – Nuevo Distrito Comercial Central de Riga Preses Nama Kvartāls es el desarrollo de uso mixto más ambicioso de Riga, con una inversión total de aproximadamente 500 millones de euros. Está establecido para transformar el banco izquierdo de la ciudad en un principal centro de negocios e innovación. Espacios disponibles & infraestructura: Área de arrendamiento: Ofrecemos espacios flexibles de oficina Clase A que van desde 200 a 2.500 m2. Centro de negocios: 26.000 m2 de espacio de trabajo de última generación. Multifuncionalidad: Una torre residencial de 23 pisos, hotel, educación y servicios de salud. conectividad: Un edificio multifuncional con más de 1.000 plazas de aparcamiento y amplia infraestructura de carga EV. Espacio exterior: 14.000 m2 de zonas ajardinadas para recreación y uso público. Sostenibilidad: Todos los edificios están diseñados para estándares energéticos cercanos a cero con certificación BREEAM, garantizando un entorno sostenible y costos operativos optimizados.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

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Riga, Letonia
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